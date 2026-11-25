România se află într-un moment decisiv pentru viitorul economiei, între riscul stagnării și posibilitatea unei transformări structurale. Deși produsul intern brut (PIB) pe locuitor a crescut semnificativ în ultimii 25 de ani, țara continuă să se confrunte cu vulnerabilități importante în ceea ce privește competitivitatea, finanțarea companiilor și dezvoltarea piețelor de capital.

Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), sistemul financiar trebuie să devină un motor al creșterii economice, iar economiile populației și resursele instituționale trebuie orientate mai eficient către investiții.

Aceste concluzii se regăsesc în noul raport al Institutului Jacques Delors, prezentat de Enrico Letta, intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness 2027-2035”. Documentul analizează problemele structurale ale economiei românești și propune o serie de direcții de reformă pentru perioada 2027-2035.

Raportul pornește de la un paradox al evoluției economice a României. În ultimii 25 de ani, PIB-ul pe locuitor a crescut de la aproximativ 26% din media Uniunii Europene la 78%. Cu toate acestea, progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru consolidarea competitivității economice.

În 2026, România a coborât pe locul 61 din 70 de țări în clasamentul IMD, ocupând penultima poziție în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit evaluării prezentate de Alexandru Petrescu, modelul economic bazat pe costuri mici și-a epuizat potențialul, în timp ce fundamentele creșterii economice au rămas fragile.

Una dintre principalele concluzii ale raportului este că sistemul financiar trebuie să depășească rolul de factor de stabilitate și să contribuie direct la dezvoltarea economiei. Pentru aceasta, este necesară o mobilizare mai eficientă a capitalului, astfel încât firmele să aibă acces la finanțare, iar economiile populației să poată fi transformate în investiții productive.

„Noul raport al Institutului Jacques Delors, prezentat de Enrico Letta, “Assessing Romania’s Competitiveness 2027-2035″, pornește de la un paradox. În 25 de ani, PIB-ul pe locuitor al României a crescut de la aproximativ 26% la 78% din media UE. Totuși, în 2026 am coborât pe locul 61 din 70 în clasamentul IMD, penultimii din UE. Modelul bazat pe costuri mici s-a epuizat, iar fundațiile creșterii au rămas fragile. Una dintre concluziile-cheie: sistemul financiar trebuie să devină un motor de creștere, nu doar un factor de stabilitate”, subliniază Alexandru Petrescu.

Datele prezentate în raport evidențiază mai multe vulnerabilități ale sistemului financiar românesc. Intermedierea financiară este cea mai scăzută din Uniunea Europeană. Datoria privată reprezintă mai puțin de 40% din PIB, în condițiile în care media europeană ajunge la 120% din PIB.

O altă problemă este dezvoltarea aproape inexistentă a capitalului de risc. Acesta reprezintă numai 0,008% din PIB în România, comparativ cu 0,06% la nivelul Uniunii Europene.

Există decalaje și în ceea ce privește accesul populației la serviciile bancare. Aproximativ 80% dintre români au un cont bancar, față de o medie europeană de 97%.

În mediul de afaceri, situația este complicată de problemele de capitalizare. O treime dintre firme au capitaluri proprii sub pragul legal, ceea ce le împiedică să obțină credite și limitează posibilitățile de finanțare a activității.

Aceste cifre arată că dezvoltarea economiei nu depinde doar de resursele disponibile, ci și de capacitatea sistemului financiar de a le direcționa către companii și proiecte productive.

În ceea ce privește piețele aflate sub supravegherea ASF, raportul identifică mai multe direcții de acțiune. Una dintre priorități este mobilizarea economiilor către investiții, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a resurselor fondurilor de pensii private.

Aceste fonduri au deja posibilitatea de a investi în private equity și venture capital, însă investițiile efective se mențin sub plafoanele legale. În acest context, este necesară revizuirea arhitecturii instituțiilor fiscale, astfel încât acestea să fie privite și din perspectiva utilității publice.

Programul guvernamental RoBOOST este considerat un pas în direcția potrivită. Totodată, operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) ar putea avea un rol esențial în îmbunătățirea modului în care capitalul este mobilizat și direcționat către economie.

O altă propunere vizează introducerea unor conturi de investiții pentru populație, însoțite de avantaje fiscale. Modelul ar putea fi preluat din Italia, Germania sau Austria, unde există astfel de mecanisme pentru stimularea investițiilor de retail.

Dezvoltarea pieței de capital presupune și creșterea lichidității la bursă. În acest sens, sunt avute în vedere listarea unor pachete de acțiuni din companiile de stat și majorarea free-float-ului, adică a ponderii acțiunilor disponibile efectiv pentru tranzacționare, în cazul companiilor deja listate.

Raportul propune drept obiective o capitalizare bursieră de 22,5% din PIB până în 2030 și de 27,5% până în 2035.

De asemenea, România are nevoie de o piață funcțională a obligațiunilor corporative. Pentru dezvoltarea acesteia, sunt necesare proceduri simplificate de emisiune, acces mai ușor la servicii de rating și atragerea unui număr mai mare de investitori instituționali.

Educația financiară reprezintă o altă prioritate. Aceasta trebuie să se adreseze atât cetățenilor, cât și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Rolul său nu ar trebui să se limiteze la acțiuni de comunicare și informare, ci să contribuie efectiv la crearea condițiilor în care firmele pot deveni eligibile pentru finanțare.

Pe lista reformelor se află și implementarea Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU) până în 2030.

Dincolo de reformele piețelor financiare, raportul identifică mai multe obiective macroeconomice care ar trebui urmărite în următorii ani.

Consolidarea fiscală trebuie realizată fără reducerea investițiilor publice. Menținerea ratingului de țară în categoria investment grade este considerată esențială, deoarece fondurile de pensii, companiile de asigurări și băncile nu pot deține, în multe cazuri, titluri de stat sau alte instrumente financiare care se situează sub acest prag.

Un alt obiectiv este stabilirea unui calendar clar pentru adoptarea monedei euro. Raportul propune intrarea României în mecanismul ERM II în 2032 și aderarea la zona euro în 2035.

În paralel, Banca de Investiții și Dezvoltare ar trebui să beneficieze de mai mult capital, iar România ar trebui să înființeze un fond de fonduri național destinat investițiilor în venture capital.

Previzibilitatea legislativă este o altă condiție importantă pentru atragerea investițiilor. Stabilitatea regulilor și predictibilitatea deciziilor autorităților sunt considerate printre cele mai puțin costisitoare reforme, dar și printre cele mai frecvent solicitate de investitori.

„Concluzia raportului este că viitorul nu e predeterminat: între „platou” și „transformare” diferența o fac alegerile politice și o coaliție pro-reformă care să gândească dincolo de ciclul electoral. Pentru piața de capital, mesajul e clar: avem economiile și instrumentele, acum trebuie să le punem în mișcare”, a conchis Alexandru Petrescu.

Raportul poate fi vizualizat aici.