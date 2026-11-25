România se confruntă cu probleme majore pe piața muncii, în timp ce Uniunea Europeană înregistrează un nivel record al ocupării. Aproape unul din cinci tineri români nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. În plus, aproape 70% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani nu dețin competențe digitale de bază. Situația va fi analizată aprofundat de Comisia Europeană.

Datele prezentate marți, 24 noiembrie, de Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, evidențiază decalajele dintre România și celelalte state membre.

Rata de ocupare din România a coborât la 69% în 2025, de la 69,5% în anul precedent. În schimb, media Uniunii Europene a fost de 76,1% în 2025.

Astfel, România se situează cu 7,1 puncte procentuale sub media comunitară. Totodată, la nivel european, rata de ocupare a atins un record de 76,4% în trimestrul al doilea din 2026.

România se numără printre cele nouă state membre care vor face obiectul unei analize aprofundate a Comisiei Europene. În cazul țării noastre, 13 indicatori sociali au fost încadrați în categoriile „situație critică” sau „de urmărit”.

Participarea tinerilor pe piața muncii reprezintă una dintre principalele probleme identificate în România.

Potrivit datelor Comisiei Europene, 19,2% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani nu lucrau în 2025. Aceștia nu urmau nici cursurile unei instituții de învățământ sau ale unui program de formare profesională.

Această categorie este cunoscută la nivel european sub denumirea de NEET (Not in Education, Employment or Training).

Conform datelor Eurostat, România a înregistrat cea mai ridicată pondere a acestor tineri din Uniunea Europeană în 2025. Media europeană a fost de 11%, cu 8,2 puncte procentuale sub nivelul României.

Situația s-a îmbunătățit foarte puțin comparativ cu anul precedent. În 2024, ponderea tinerilor aflați în această situație era de 19,4%.

Un alt capitol la care România se află mult sub media europeană este cel al competențelor digitale.

În 2025, numai 31,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani dețineau cel puțin competențe digitale de bază. La nivelul Uniunii Europene, procentul a ajuns la 60,4%.

Diferența dintre România și media europeană este de 28,6 puncte procentuale.

Deși România a înregistrat progrese față de 2023, când indicatorul era de 27,7%, decalajul rămâne considerabil. Potrivit Comisiei Europene, lipsa acestor competențe limitează accesul populației la oportunitățile generate de transformarea digitală.

România continuă să înregistreze rezultate sub media europeană și în ceea ce privește accesul la educație.

În 2025, 15,5% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani părăsiseră timpuriu educația și formarea profesională. Media Uniunii Europene era de 9,1%.

Indicatorul s-a îmbunătățit față de 2024, când România înregistra un procent de 16,8%. Cu toate acestea, diferența față de nivelul european rămâne semnificativă.

În paralel, rata șomajului din România a crescut de la 5,4% în 2024 la 6,1% în 2025. Șomajul de lungă durată a urcat, la rândul său, de la 1,8% la 2,1%.

Indicator România 2024 România 2025 UE 2025 Rata de ocupare (20-64 de ani) 69,5% 69% 76,1% Rata șomajului 5,4% 6,1% 6% Șomaj de lungă durată 1,8% 2,1% 1,9% Tineri NEET (15-29 de ani) 19,4% 19,2% 11% Decalaj de ocupare între bărbați și femei 18,1 pp 18,7 pp 9,6 pp Decalaj de ocupare în cazul persoanelor cu dizabilități 44,8 pp 45,4 pp 24,2 pp Părăsirea timpurie a educației 16,8% 15,5% 9,1% Competențe digitale de bază 27,7%* 31,8% 60,4%

Valoarea de 27,7% privind competențele digitale este aferentă anului 2023. Abrevierea pp reprezintă puncte procentuale.

Problemele economice și sociale ale României sunt evidențiate și de indicatorii privind nivelul de trai al populației.

Conform datelor Comisiei Europene, 27,4% dintre români sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. La nivelul Uniunii Europene, proporția este de 20,9%.

Situația este și mai dificilă în cazul copiilor. În România, 32,4% dintre aceștia sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, comparativ cu 24,3% la nivel european.

Diferențe importante există și în ceea ce privește accesul femeilor și al persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Decalajul dintre rata de ocupare a bărbaților și cea a femeilor a ajuns la 18,7 puncte procentuale în 2025. În anul precedent, acesta era de 18,1 puncte procentuale.

Media Uniunii Europene este de 9,6 puncte procentuale, aproape la jumătatea nivelului înregistrat în România.

În cazul persoanelor cu dizabilități, decalajul de ocupare față de persoanele fără dizabilități a crescut la 45,4 puncte procentuale. Media europeană este de 24,2 puncte procentuale.

România se află printre cele nouă state membre care vor fi evaluate în cadrul celei de-a doua etape a mecanismului european de convergență socială.

Decizia vine în contextul în care 13 indicatori sociali aferenți României au fost clasificați drept „situație critică” sau „de urmărit”.

Evaluarea va urmări riscurile identificate și măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă.

Printre aspectele vizate se numără creșterea participării populației pe piața muncii și reducerea deficitului de competențe.

La nivel european, rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a ajuns la 76,4% în trimestrul al doilea din 2026. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent.

Comisia Europeană estimează că numărul persoanelor ocupate va crește cu peste 800.000 în 2026, față de anul precedent.

Cu toate acestea, ritmul de creare a locurilor de muncă este în scădere. Economia Uniunii Europene ar urma să înregistreze o creștere de 1,4% atât în 2026, cât și în 2027.

Rata șomajului s-a menținut la 6,1% în trimestrul al doilea al anului 2026, aproape de minimele istorice.

Sectorul serviciilor reprezintă principalul motor al creării de noi locuri de muncă. În schimb, industria prelucrătoare și agricultura au înregistrat scăderi ale ocupării.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, condițiile de pe piața energetică afectează, de asemenea, evoluția angajărilor. În absența acestora, în Uniunea Europeană s-ar fi putut crea aproximativ 440.000 de locuri de muncă suplimentare în 2026.

Comisia Europeană analizează și efectele dezvoltării inteligenței artificiale asupra pieței muncii, în special în cazul persoanelor aflate la început de carieră.

Datele preliminare indică o creștere mai lentă a ocupării în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani. Fenomenul este observat în sectoarele care utilizează intens inteligența artificială, inclusiv în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Instituția europeană precizează însă că, în prezent, nu există dovezi concludente privind pierderile nete de locuri de muncă generate de această tehnologie.

Automatizarea anumitor sarcini, realizate anterior de angajații debutanți, ar putea modifica însă modul în care tinerii acumulează experiență profesională.

„Europa are o rată record de ocupare. În Uniune, numărul persoanelor care lucrează este cu 800.000 mai mare decât în 2025. În același timp, vedem o rată de ocupare mai lentă la locurile de muncă pentru debutanți, ocupate preponderent de tineri. Una dintre explicații ar putea fi evoluția inteligenței artificiale. Tocmai de aceea este important ca statele membre să investească tot mai mult în capitalul uman și în competențe”, a declarat Roxana Mînzatu.

Datele prezentate arată că 42% dintre lucrătorii chestionați consideră că trebuie să își îmbunătățească abilitățile de utilizare a inteligenței artificiale. Cu toate acestea, numai 15% au beneficiat de formare în acest domeniu.

Prin Recomandarea privind capitalul uman, Comisia Europeană propune statelor membre să investească în pregătirea tinerilor pentru utilizarea inteligenței artificiale. Demersul urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru valorificarea oportunităților oferite de această tehnologie.

Am restructurat și reformulat materialul, păstrând toate cifrele, tabelul și declarația integrală a Roxanei Mînzatu. Am scurtat propozițiile pentru o lizibilitate mai bună și nu am introdus informații din alte surse.