Prețuri carburanți joi, 26 noiembrie. Benzina standard și motorina standard sunt mai ieftine față de ziua precedentă, în timp ce prețul GPL-ului a rămas neschimbat.

Prețurile carburanților au înregistrat noi scăderi ușoare joi, 26 noiembrie, potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant. Benzina standard are un preț mediu național de 8,95 lei pe litru, iar valorile înregistrate în stațiile monitorizate variază între 8,88 și 9,03 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina s-a ieftinit cu un ban, respectiv cu 0,1%. Raportat la 30 iunie 2026, carburantul este însă mai scump cu 29 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 3,3%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național a ajuns la 10,29 lei pe litru. În cele 1.357 de stații monitorizate, șoferii pot găsi prețuri cuprinse între 10,19 și 10,41 lei pe litru.

Motorina s-a ieftinit cu doi bani față de miercuri, ceea ce înseamnă o scădere de 0,2%. Față de nivelul din 30 iunie, prețul mediu este mai mare cu 107 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 11,6%.

GPL-ul a rămas la un preț mediu național de 4,84 lei pe litru. În cele 329 de stații monitorizate, prețurile variază între 4,63 și 5,01 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, nu a fost înregistrată nicio modificare. În schimb, față de 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 29 de bani pe litru, respectiv cu 6,4%.

Șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri la pompă pot găsi joi, 26 noiembrie, benzină și motorină standard la aceeași stație din județul Constanța.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,88 lei pe litru și este înregistrat la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Aceeași unitate comercializează și cea mai ieftină motorină standard din țară, la un preț de 10,19 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț identificat este de 4,63 lei pe litru, la o stație Mol din Craiova, județul Dolj.

Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în stațiile monitorizate de platformă și pot fi diferite de la o zonă la alta sau în funcție de actualizările efectuate de comercianți.

Diferențele dintre prețurile medii ale carburanților din marile orașe ale României sunt reduse joi, 26 noiembrie 2026.

În București, benzina standard costă în medie 8,96 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,29 lei pe litru.

Aceeași medie pentru benzină, de 8,96 lei pe litru, este înregistrată și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea.

În cazul motorinei, situația este ușor diferită. Cluj-Napoca și Timișoara au o medie de 10,30 lei pe litru, la fel ca Brașovul. În Iași, Constanța, Craiova și București, prețul mediu este de 10,29 lei pe litru.

Oradea înregistrează cea mai ridicată medie a motorinei dintre orașele menționate, respectiv 10,31 lei pe litru.

Prin urmare, diferențele de preț dintre aceste centre urbane sunt de numai câțiva bani pe litru, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

Datele centralizate de platformă arată și care sunt județele cu cele mai mici, respectiv cele mai mari prețuri medii pentru cei doi carburanți standard.

În cazul benzinei, cea mai mică medie națională pe județ este înregistrată în Botoșani, unde un litru costă 8,94 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu o medie de 8,96 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie este în județul Gorj, unde prețul ajunge la 10,27 lei pe litru. Cea mai mare medie se regăsește în Arad, respectiv 10,31 lei pe litru.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent a fost cotat la 94,69 de dolari pe baril, potrivit cotației din 25 noiembrie 2026, aferente contractului cu livrare în ianuarie 2027.

Valoarea reprezintă o creștere de 3,29 dolari față de cotația precedentă. Comparativ cu 30 iunie 2026, când petrolul Brent era cotat la 73,38 de dolari pe baril, prețul este mai mare cu 42,9%.

Procentul de creștere este calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract. Evoluția cotației internaționale reprezintă un reper important pentru piața carburanților, însă prețurile de la pompă depind și de alți factori, inclusiv fiscalitatea și costurile de distribuție.