Românii care au reușit să pună bani deoparte au la dispoziție mai multe variante prin care își pot valorifica economiile. Depozitele bancare, conturile de economii și titlurile de stat oferă câștiguri diferite. Dobânda nu este însă singurul criteriu de care trebuie să țină cont cei care vor să își protejeze banii.

Depozitele bancare reprezintă una dintre cele mai accesibile modalități de economisire. Principalul avantaj este că, în cazul unei dobânzi fixe, clientul știe de la început ce sumă va încasa la scadență.

Potrivit datelor din noiembrie 2026, dobânzile anuale pentru depozitele în lei pe 12 luni ajungeau la 7%.

TBI Bank oferea o dobândă de 7%, urmată de ProCredit Bank, cu 6,70%, și Intesa Sanpaolo Bank, cu 6,25%.

Salt Bank oferea o dobândă de 6,10%, Patria Bank de 6%, iar Banca Transilvania de 5,40%. La BRD și Raiffeisen Bank, dobânda era de 5,20%, în timp ce la CEC Bank ajungea la 5,05%.

Există și oferte promoționale care pot aduce câștiguri suplimentare. Acestea pot fi adresate clienților noi sau persoanelor care aduc fonduri suplimentare la bancă.

Dobânzile se pot modifica, motiv pentru care clienții trebuie să verifice condițiile actuale înainte de constituirea unui depozit.

Românii care nu vor să își păstreze economiile într-un depozit bancar pot opta pentru titlurile de stat.

În perioada 9 noiembrie – 4 decembrie 2026, Ministerul Finanțelor derulează o nouă ediție a programului Tezaur.

Dobânda anuală este de 6,50% pentru titlurile cu scadența la un an, de 7% pentru cele pe trei ani și de 7,50% pentru cele pe cinci ani.

Titlurile pot fi cumpărate prin unitățile Trezoreriei Statului, Poșta Română, Spațiul Privat Virtual sau platforma Ghișeul.ro. Termenele de subscriere diferă în funcție de modalitatea aleasă.

O altă variantă este programul Fidelis. În cadrul ediției din noiembrie 2026, Ministerul Finanțelor a oferit dobânzi cuprinse între 6,60% și 7,75% pentru titlurile în lei.

Pentru titlurile în euro, dobânzile au ajuns până la 6,60%, în cazul celor cu scadența la zece ani.

Perioada de subscriere s-a încheiat pe 13 noiembrie. Titlurile Fidelis pot fi însă cumpărate și ulterior, prin intermediul Bursei de Valori București, la prețul pieței.

Principalul avantaj fiscal al titlurilor de stat este că veniturile obținute nu sunt impozitate.

Diferențele dintre dobânzile oferite de bănci și cele ale titlurilor de stat devin mai evidente atunci când facem câteva calcule concrete.

Pentru depozitele bancare trebuie să luăm în considerare și impozitul de 10% aplicat dobânzilor obținute.

O dobândă bancară brută de 7% se traduce astfel într-un randament de 6,30% după impozitare.

Pe baza ofertelor din noiembrie 2026, câștigurile pentru o perioadă de 12 luni arată astfel:

Modalitate de economisire 10.000 lei 25.000 lei 50.000 lei Titluri de stat Tezaur (6,50%) 650 lei 1.625 lei 3.250 lei TBI Bank (7%) 630 lei 1.575 lei 3.150 lei ProCredit Bank (6,70%) 603 lei 1.507,50 lei 3.015 lei Intesa Sanpaolo Bank (6,25%) 562,50 lei 1.406,25 lei 2.812,50 lei Salt Bank (6,10%) 549 lei 1.372,50 lei 2.745 lei Banca Transilvania (5,40%) 486 lei 1.215 lei 2.430 lei

Calculele includ impozitul pe dobânzile bancare, dar nu eventualele comisioane sau contribuții suplimentare la sănătate.

Pentru a egala câștigul oferit de titlurile Tezaur pe un an, un depozit bancar trebuie să ofere o dobândă brută de aproximativ 7,22%.

Persoanele care vor să aibă acces rapid la economiile lor pot opta pentru un cont de economii.

Acesta oferă, în general, dobânzi mai mici decât depozitele la termen. Avantajul este că permite depunerea și retragerea banilor în funcție de necesități și de condițiile contractuale.

De exemplu, potrivit grilei oficiale de dobânzi ProCredit Bank, valabilă începând cu 3 noiembrie 2026, contul de economii în lei oferă o dobândă anuală de 3%.

După impozitare, o persoană care păstrează 10.000 de lei ar putea obține 270 de lei într-un an. Pentru 25.000 de lei, câștigul ar ajunge la 675 de lei, iar pentru 50.000 de lei, la 1.350 de lei.

Aceste calcule presupun că soldul și dobânda rămân neschimbate pe parcursul anului, fără reinvestirea dobânzii.

Conturile de economii pot fi utile pentru păstrarea fondului de urgență sau a banilor destinați unor cheltuieli care urmează să fie efectuate.

Un aspect important pentru cei care au economii este evoluția inflației.

Chiar dacă suma din cont crește datorită dobânzii, prețurile produselor și serviciilor pot crește într-un ritm mai rapid.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 6,9% în octombrie 2026.

Dacă prețurile ar crește în același ritm și în următoarele 12 luni, puterea de cumpărare a economiilor ar evolua astfel:

Modalitate de economisire 10.000 lei 25.000 lei 50.000 lei Cont curent fără dobândă 9.355 lei 23.386 lei 46.773 lei Cont de economii cu dobândă brută de 3% 9.607 lei 24.018 lei 48.036 lei Depozit cu dobândă brută de 7% 9.944 lei 24.860 lei 49.719 lei Titluri Tezaur cu dobândă de 6,50% 9.963 lei 24.906 lei 49.813 lei

Valorile reprezintă puterea de cumpărare exprimată în prețurile de la începutul perioadei, nu soldul efectiv al contului.

Rata inflației din octombrie reflectă evoluția prețurilor din ultimele 12 luni și nu reprezintă o prognoză pentru anul următor.

Dobânzile oferite de bănci pentru depozitele în moneda națională sunt considerabil mai mari decât cele pentru depozitele în euro.

Potrivit ofertelor centralizate în noiembrie 2026, TBI Bank oferea o dobândă de 3% pentru depozitele în euro pe 12 luni.

La Intesa Sanpaolo Bank, dobânda era de 2,75%, la Banca Transilvania de 2%, iar la CEC Bank de 1,95%.

Diferențele dintre dobânzi nu înseamnă însă că economisirea în lei este întotdeauna mai avantajoasă. O eventuală depreciere a monedei naționale poate reduce sau chiar inversa diferența de câștig.

Contează și destinația banilor. Persoanele care intenționează să efectueze o achiziție al cărei preț este exprimat în euro pot reduce riscul valutar economisind în această monedă.

Trebuie luate în considerare și costurile conversiei valutare.

Veniturile din dobânzile bancare sunt impozitate cu 10%, suma fiind reținută direct de bancă. În anumite situații, persoanele fizice pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Pentru veniturile realizate în 2026, primul plafon relevant este de 24.300 de lei. La stabilirea obligației fiscale sunt luate în calcul și alte categorii de venituri, precum cele din dividende sau chirii.

În funcție de plafonul atins, contribuția anuală la sănătate poate fi de 2.430 de lei, 4.860 de lei sau 9.720 de lei.

În schimb, veniturile neimpozabile obținute din titlurile de stat Tezaur și Fidelis nu intră în calculul acestor plafoane.

Accesul la economii reprezintă un alt criteriu important în alegerea unui produs financiar.

În cazul lichidării unui depozit bancar înainte de scadență, clientul poate pierde parțial sau integral dobânda acumulată, în funcție de condițiile contractuale.

Titlurile de stat Tezaur pot fi răscumpărate anticipat. Procedura presupune, în general, pierderea dobânzilor aferente sumelor răscumpărate.

În cazul Fidelis, investitorii își pot vinde titlurile la Bursa de Valori București înainte de scadență.

Prețul acestora fluctuează însă în funcție de condițiile pieței. Astfel, suma recuperată poate fi mai mică decât cea investită inițial.

Plafonul general de garantare a depozitelor bancare este de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare instituție de credit.

În această limită sunt incluse sumele eligibile din conturile curente, conturile de economii și depozitele bancare.

Compensațiile sunt puse la dispoziția deponenților în maximum șapte zile lucrătoare de la data declarării depozitelor ca indisponibile.

Nu toate băncile care activează în România sunt însă acoperite de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din țara noastră.

De exemplu, economiile păstrate la TBI Bank sunt protejate prin schema de garantare a depozitelor din Bulgaria, în limita plafonului european de 100.000 de euro.

Titlurile de stat nu sunt acoperite de aceste scheme de garantare. Ele reprezintă obligații de plată asumate de statul român.