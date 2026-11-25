Prognoza meteo pentru 26 noiembrie 2026 anunță o vreme rece și predominant închisă în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că precipitațiile se vor extinde, iar în mai multe regiuni vor fi ploi, lapoviță și ninsoare.

În zonele montane se va depune un nou strat de zăpadă, care poate ajunge local la 10-15 centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de peste 80-90 km/h în Munții Banatului și Carpații Meridionali. Există și risc de polei, mai ales în sud-vestul, centrul și nord-estul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 2 și 10 grade Celsius. În sud-estul extrem, valorile termice vor fi mai ridicate și pot ajunge la 12-13 grade. Minimele se vor situa între -2 și 9 grade.

Potrivit ANM, vremea va fi predominant închisă joi, 26 noiembrie. Precipitațiile se vor extinde temporar în cea mai mare parte a țării. În special în vest și sud-vest, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-30 l/mp.

Vor predomina ploile în majoritatea regiunilor. La începutul zilei, în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Spre seară și în timpul nopții, vremea se va răci în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei. Aici sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 2 și 7 centimetri.

Un alt fenomen urmărit de meteorologi este apariția poleiului. Depunerile sunt posibile în mai multe regiuni, cu o probabilitate mai mare în sud-vestul țării, în centru și în nord-est. Riscul este prezent și în zonele montane, unde precipitațiile și temperaturile vor favoriza formarea acestui fenomen.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Totuși, în anumite regiuni sunt prognozate intensificări. În sudul Banatului, viteza vântului va ajunge la 50-70 km/h. Temporar, rafale de 40-45 km/h vor fi posibile și în sudul Transilvaniei și în Dobrogea.

În zonele montane, vremea va fi predominant închisă, iar precipitațiile se vor extinde temporar. În special în masivele vestice și sud-vestice, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-30 l/mp.

Pe parcursul zilei, vor predomina ninsorile la altitudini de peste 1.400 de metri. Stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 2 și 8 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, grosimea acestuia va ajunge local la 10-15 centimetri.

În timpul nopții, precipitațiile vor deveni predominant sub formă de ploaie. Ninsorile vor continua doar pe crestele montane. Meteorologii avertizează și asupra posibilității de formare a poleiului.

Vântul va avea intensificări puternice în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Rafalele vor depăși 80-90 km/h și vor viscoli ninsoarea. Aceste condiții vor favoriza reducerea vizibilității în zonele afectate de vânt și precipitații. Valorile termice din zona montană vor marca o creștere față de ziua precedentă, potrivit prognozei ANM.

În Capitală, joi, 26 noiembrie, cerul va fi predominant noros. Vremea va rămâne închisă, iar precipitațiile vor apărea temporar, în special după-amiaza și noaptea.

Meteorologii prognozează ploi slabe, cu cantități de apă estimate la 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante.

Temperatura maximă va ajunge la 6-7 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile termice minime vor coborî la 1-3 grade.

La nivel național, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade Celsius. În sud-estul extrem, vremea va fi ușor mai caldă, iar maximele vor ajunge la 12-13 grade.

Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între -2 și 9 grade. În unele zone, mai ales în a doua parte a intervalului, se va forma ceață, fenomen prognozat izolat de meteorologi.

Precipitațiile vor continua să afecteze mai multe regiuni, cu diferențe între zonele joase și cele montane. În timp ce în majoritatea țării vor predomina ploile, în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare.