Ninsoarea și gerul vin mai repede decât ne așteptam. Meteorologii anunță ninsori în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, la finalul acestei săptămâni. Temperaturile vor scădea accentuat, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig. Săptămâna viitoare, valorile termice ar putea coborî sub minus 10 grade Celsius.

Un ciclon a adus deja un val de ninsori și temperaturi scăzute în zonele montane înalte. În mare parte din țară, temperaturile sunt mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că vremea se va răci în continuare. Potrivit acesteia, vântul puternic va accentua senzația de frig în următoarele zile.

Meteorologii estimează că precipitațiile sub formă de ploaie din Capitală s-ar putea transforma în ninsoare la finalul săptămânii. Sunt posibile și depuneri de zăpadă.

Pentru sâmbătă, 28 noiembrie, este prognozată o maximă de numai 2–3 grade Celsius. Noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile ar putea coborî până la minus 5, minus 4 grade. Vântul va avea rafale de 50–60 km/h. Acestea vor accentua considerabil senzația de frig, potrivit declarațiilor făcute de Elena Mateescu.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă. Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată. Într-adevăr vorbim, mai ales pentru următoarele zile, de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării, astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a explicat Elena Mateescu.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat în cea mai mare parte a țării. În zona montană înaltă, acestea ar putea depăși 15–20 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.400 de metri, stratul de zăpadă va avea grosimi de 10–15 centimetri. Ninsorile ar putea aduce depuneri și în alte regiuni ale țării.

„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a adăugat Elena Mateescu.

Un nou episod de precipitații este așteptat din timpul nopții și până în dimineața următoare. Ploile vor începe în regiunile vestice și sud-vestice, unde sunt prognozate cantități mai importante de apă.

Ulterior, precipitațiile se vor extinde și se vor transforma în ninsori în mai multe zone ale țării. Drumarii au intervenit deja pe mai multe drumuri, în condițiile în care ninsorile, viscolul și temperaturile scăzute afectează aproape toată țara.

Florinela Georgescu a explicat, în exclusivitate la România TV, cum va evolua vremea în zilele următoare. Meteorologul a avertizat că răcirea accentuată este așteptată din weekend, iar temperaturile vor continua să fie scăzute și săptămâna viitoare.

„Un nou episod cu precipitații va fi din această noapte și până mâine dimineață. Acestea vor începe dinspre regiunile vestice și sud-vestice, unde vor fi și cantități mai importante de apă, de 15 până spre 30 de litri pe metru pătrat. La început, precipitațiile vor fi cu formă de ploaie, dar de mâine dimineață pe zone to mai extinse ninsori, mai întâi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară, în jumătatea de nord a Moldovei, depresiunea Transilvaniei și, sigur, în urma acestora, e posibil să se depună un strat de zăpadă între 2 și 7 centimetri”, a explicat meteorologul.

La altitudini de peste 1400 se va depune un strat nou de zăpadă de până spre 10 cm și pentru că așteptăm și intensificări ale vântului, aceste ninsori vor fi viscolite. Pe de altă parte, așa cum spuneați, temperaturile sunt destul de scăzute, dar răcirea adevărată urmează să vină din weekend.

„Este posibil ziua de sâmbătă să fie una care să aducă în multe zone ale țării chiar temperaturi maxime sub 0 grade și, în plus, tot sâmbăta un nou episod cu precipitații ar putea aduce primul stradă zăpadă în partea de sud a teritoriului, poate chiar în prima ninsoare și la București. După care, pe o perspectivă mai largă pentru săptămâna viitoare, este de aștepta să rămânem cu valorile de temperatură scăzute, atât pe parcursul zilelor, cât și nopțile și tot din weekend în zonele depresionare, cel puțin temperaturile să coboare sub minus 10 grade, ceea ce înseamnă ger”, a declarat Florinela Georgescu.

Cantitățile de precipitații din vestul și sud-vestul țării ar putea ajunge la 15–30 de litri pe metru pătrat. Inițial, acestea vor fi sub formă de ploaie, urmând ca ninsorile să se extindă începând de dimineață.

Spre seară, precipitațiile vor ajunge în jumătatea de nord a Moldovei și în depresiunile Transilvaniei. Stratul de zăpadă ar putea avea între 2 și 7 centimetri.

La munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, sunt prognozate depuneri noi de zăpadă de până la 10 centimetri. Vântul va avea intensificări, iar ninsorile vor fi viscolite. Sâmbătă, temperaturile maxime ar putea coborî sub zero grade în multe regiuni, iar în sudul țării sunt posibile noi precipitații sub formă de ninsoare, inclusiv în București.

Pentru săptămâna viitoare, meteorologii estimează menținerea temperaturilor scăzute atât pe timpul zilei, cât și noaptea. În zonele depresionare, valorile termice ar putea coborî sub minus 10 grade Celsius.