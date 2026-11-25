Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost dată în judecată de lichidatorul unei societăți comerciale din Portul Constanța. Acesta solicită recuperarea unei sume de 40.000 de lei, încasată prin intermediul unui contract de prestări servicii. Documentele analizate în cadrul procedurii de insolvență nu ar demonstra că serviciile respective au fost efectuate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța.

Cristela Georgescu figurează ca pârâtă într-un proces deschis de lichidatorul judiciar al societății Marsala Koncept SRL. Acțiunea a fost înregistrată la Secția a II-a Civilă a Tribunalului Constanța, potrivit Cotidianul. Dosarul are ca obiect anularea unor acte frauduloase, obligația de a face și pretenții.

Solicitarea lichidatorului are la bază constatările organelor de control fiscal, consemnate într-un raport depus în octombrie 2025. Documentul face parte din procedura de insolvență a societății Marsala Koncept SRL. Verificările au vizat inclusiv contractul de prestări servicii încheiat cu persoana fizică autorizată (PFA) a soției lui Călin Georgescu.

Potrivit raportului, aceasta a facturat și a încasat 40.000 de lei în baza contractului respectiv. Organele fiscale au semnalat însă că prestarea efectivă a serviciilor nu a putut fi demonstrată prin documentele analizate.

„Organele de control fiscal au evidențiat, de asemenea, și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela – Elena a facturat și încasat suma de 40.000 de lei, pentru care nu s-a putut face dovada prestației”, se arată în document.

Între timp, persoana fizică autorizată prin care Cristela Georgescu a desfășurat activități economice și-a încetat existența juridică. Radierea a avut loc în februarie 2026, la solicitarea titularului, după aproximativ cinci ani și jumătate de activitate.

Societatea Marsala Koncept SRL are sediul în Portul Constanța, la Dana 5. Procedura de insolvență a fost deschisă în urma unei cereri formulate de creditorul VH Extra Oil SRL. Firma a desfășurat inclusiv operațiuni comerciale cu parteneri din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În anul 2022, Marsala Koncept SRL a exportat 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol. Cu doi ani înainte, în structura asociaților societății intrase și Wall Street Consulting SRL. Această firmă era reprezentată de omul de afaceri Ionel Rusen.

Numele acestuia apare și într-un dosar penal distinct, în care a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu. Cauza vizează acuzații de înșelăciune, iar prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ un milion de euro. Suma este invocată de omul de afaceri Răzvan Leu.

Informații despre veniturile familiei Georgescu apar în declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central în noiembrie 2024. La momentul respectiv, Călin Georgescu declarase venituri anuale de 72.000 de lei, obținute de la Universitatea din Pitești.

În același document figurau și veniturile salariale încasate de soția sa. Cristela Georgescu declarase suma de 25.458 de lei, provenită de la propria societate. Aceasta fusese înființată cu mai puțin de un an înaintea depunerii declarației de avere.