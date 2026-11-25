Ursula von der Leyen cere Rusiei să accepte un armistițiu de iarnă care să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei. Un armistițiu la Marea Neagră, care să permită exporturile de alimente, ar demonstra că Vladimir Putin tratează cu seriozitate negocierile de pace. O echipă europeană puternică va participa la următoarea rundă de discuții.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri dimineață că acceptarea unui armistițiu energetic pe timpul iernii ar reprezenta un semnal privind intențiile Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina.

Potrivit acesteia, un acord care să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de un armistițiu la Marea Neagră, ar demonstra că Vladimir Putin este dispus să negocieze în mod serios.

Declarațiile au fost făcute în fața parlamentarilor europeni, la o dezbatere desfășurată la Strasbourg. Ursula von der Leyen a subliniat necesitatea unor măsuri concrete din partea Moscovei, care să permită protejarea infrastructurii esențiale și reluarea în siguranță a exporturilor de alimente din Ucraina, informează Politico.

„Așa cum s-a discutat la reuniunea coaliției de săptămâna trecută, Rusia ar trebui să convină asupra unui armistițiu de iarnă privind infrastructura energetică și asupra unui armistițiu pentru a asigura trecerea în siguranță a exporturilor de alimente prin Marea Neagră”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu reprezentanții coaliției pentru a discuta poziția europeană în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Discuțiile sunt mediate de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Președinta Comisiei Europene a precizat că instituția contribuie la consolidarea poziției Kievului la masa negocierilor. Acest lucru se realizează prin intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și prin furnizarea de fonduri pentru susținerea Ucrainei.

Declarațiile vin în contextul atacurilor militare continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene. Bombardamentele afectează inclusiv infrastructura energetică, iar protejarea acesteia reprezintă una dintre temele importante ale discuțiilor privind un posibil armistițiu.

Luni, Comisia Europeană a propus cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Noile măsuri vizează mai multe sectoare și urmăresc să limiteze capacitatea Rusiei de a susține războiul împotriva Ucrainei.

Printre propuneri se numără interdicții de tranzacționare pentru mai multe bănci rusești. Pachetul include și restricții pentru companiile europene care ajută Rusia să dezvolte sau să întrețină infrastructura energetică.

De asemenea, Comisia propune interzicerea acordării vizelor Uniunii Europene pentru membrii actuali și foști ai forțelor armate ruse. O altă măsură vizează interzicerea participării cetățenilor europeni în organele de conducere ale companiilor rusești.

Ursula von der Leyen consideră că sancțiunile afectează capacitatea Moscovei de a continua războiul și exercită presiune asupra economiei ruse.

„Sancțiunile erodează fundamentele războiului Rusiei și avem mulți indicatori care indică o înrăutățire a perspectivei economiei ruse”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a prezentat strategia europeană pentru negocierile de pace, bazată pe două direcții principale. Prima vizează continuarea sprijinului pentru Ucraina și intensificarea presiunii asupra Rusiei. A doua urmărește implicarea directă a Europei în discuțiile pentru obținerea unei păci durabile.

„În primul rând, sprijin maxim pentru Ucraina, combinat cu o presiune maximă asupra Rusiei. Și în al doilea rând, implicarea deplină a Europei în negocierile pentru o pace durabilă”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Aceasta a subliniat și importanța sprijinului financiar european în procesul de negociere. Fondurile puse la dispoziția Kievului reprezintă o componentă esențială a susținerii Ucrainei pe termen lung.

În acest sens, Ursula von der Leyen a prezentat noua structură a împrumuturilor destinate acoperirii nevoilor financiare ale Ucrainei în 2027. Planul include 45 de miliarde de euro furnizate de Uniunea Europeană.

Președinta Comisiei Europene a confirmat că reprezentanții Europei vor participa la următoarea rundă de discuții privind Ucraina. Participarea europeană urmărește implicarea directă a Uniunii Europene în negocierile pentru pace.

„O echipă europeană puternică va participa la următoarea rundă de discuții”, a promis Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că evaluarea evoluției negocierilor va ține cont de acțiunile concrete ale Moscovei. Potrivit acesteia, declarațiile Rusiei nu sunt suficiente pentru a demonstra disponibilitatea de a ajunge la un acord.

„Vom judeca progresul pe baza acțiunilor Rusiei, nu doar pe baza cuvintelor sale”, a concluzionat Ursula von der Leyen.