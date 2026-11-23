Ursula von der Leyen și Jared Kushner au poziții diferite privind ordinea discuțiilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa vizează momentul în care trebuie abordată arhitectura de securitate europeană. Liderii europeni cer mai întâi un armistițiu, în timp ce trimisul special al SUA susține că problema trebuie discutată de la începutul negocierilor.

Diferențele de abordare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite vizează succesiunea etapelor necesare pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Unul dintre principalele puncte de divergență este legat de garanțiile de securitate pentru Kiev și de viitoarea organizare a securității europene.

Liderii europeni consideră că Rusia încearcă să transforme această temă într-un instrument de negociere. Din acest motiv, ei insistă că oprirea luptelor trebuie să reprezinte prima etapă. Jared Kushner, trimisul special al Statelor Unite și unul dintre mediatorii negocierilor, susține însă că discuțiile despre securitatea europeană nu trebuie amânate.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a explicat că garanțiile oferite Ucrainei nu pot fi stabilite separat de viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană postbelică. Cele două trebuie luate în considerare împreună”, a scris Jared Kushner.

Printre variantele analizate se află o garanție inspirată din Articolul 5 al NATO. Aceasta ar urma să ofere Ucrainei protecție în eventualitatea unui nou atac al Rusiei. Mecanismul ar avea la bază principiul apărării colective, prevăzut de Alianța Nord-Atlantică.

Kushner a precizat însă că președintele american Donald Trump ar accepta o clauză similară Articolului 5 numai dacă ar exista condiții care să reducă semnificativ riscul unei noi agresiuni. El a avertizat că garanția ar trebui să fie susținută de un acord mai amplu privind securitatea.

Președintele american Donald Trump ar aproba o clauză similară Articolului 5 doar dacă „aranjamentele de securitate mai ample ar face foarte puțin probabilă invocarea vreodată a garanției”, a avertizat Kushner.

În opinia trimisului american, această condiție justifică abordarea subiectului încă de la începutul negocierilor. El consideră că garanțiile pentru Ucraina și viitorul securității europene trebuie analizate împreună, ca părți ale aceleiași înțelegeri.

„Nimic nu este convenit până nu este convenit”, a transmis Jared Kushner.

Poziția sa diferă de cea exprimată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de alți lideri europeni. Aceștia susțin că responsabilitatea restabilirii securității continentului revine Rusiei, potrivit Euronews.

Liderii europeni consideră că Moscova a încălcat ordinea de securitate stabilită după al Doilea Război Mondial. Aceasta se bazează pe mai multe tratate și convenții internaționale, pe care Rusia le-a încălcat prin invadarea Ucrainei.

Ursula von der Leyen susține că discuțiile despre viitoarea arhitectură de securitate europeană pot începe după ce Rusia acceptă un armistițiu. De asemenea, Moscova trebuie să demonstreze că urmărește în mod real încheierea războiului.

Întrebată despre mesajul publicat de Jared Kushner, Comisia Europeană a transmis că nu și-a modificat poziția. Paula Pinho, purtătorul de cuvânt principal al instituției, a răspuns unei întrebări adresate de Euronews.

„Poziția noastră nu s-a schimbat de săptămâna trecută”, a declarat Paula Pinho.

Aceasta a explicat că discuțiile despre securitatea Europei ar trebui să înceapă numai după stabilirea unui armistițiu. Totodată, negocierile trebuie purtate de participanții care au responsabilități directe în materie de securitate europeană.

„Așadar, odată ce va exista un armistițiu, vor putea avea loc discuții privind arhitectura de securitate a Europei. Aceste discuții trebuie să aibă loc în forul adecvat, adică cu aliații NATO și cu statele membre ale UE pe deplin implicate”, a mai adăugat reprezentanta Comisiei Europene.

Paula Pinho a reiterat că instituția europeană își menține poziția privind ordinea etapelor de negociere. „Așadar, ne menținem poziția”, a completat Ursula von der Leyen.

Cancelarul german Friedrich Merz a exprimat aceeași poziție joia trecută. Declarația a fost făcută la Berlin, unde acesta a găzduit o reuniune a Coaliției Voluntarilor. Printre participanți s-a numărat și Jared Kushner.

Discuțiile au evidențiat opoziția față de orice tentativă de împărțire a Europei în sfere de influență. Liderii prezenți au respins ideea ca viitorul continentului să fie stabilit prin înțelegeri care limitează libertatea de decizie a statelor europene.

La finalul reuniunii, Friedrich Merz a insistat asupra necesității respectării unei ordini clare în negocieri. Prioritatea trebuie să fie oprirea războiului din Ucraina, urmată de discuțiile despre securitatea euro-atlantică.

„Ceea ce este necesar acum este secvența corectă, ordinea corectă: mai întâi pacea în Ucraina, apoi acorduri privind securitatea euro-atlantică”, a declarat Merz în conferința de presă de încheiere.

Cancelarul german a criticat și solicitările formulate anterior de Moscova. Acesta a făcut referire la cerințele prezentate de Rusia în decembrie 2021, înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei. „Moscova știe: cerințele sale maximaliste din decembrie 2021 sunt nerealiste.”

Solicitările Moscovei au reapărut într-un document prezentat la cea mai recentă rundă de negocieri desfășurată la Abu Dhabi. Potrivit publicației New York Times, lista de cerințe include mai multe condiții referitoare la Alianța Nord-Atlantică.

Rusia solicită NATO să oprească extinderea, să își retragă trupele la granițele existente în 1997 și să înceteze sprijinul militar acordat Ucrainei. Aceste cereri au fost respinse de liderii europeni.

Oficialii europeni consideră că solicitările Moscovei urmăresc să mute atenția de la situația Ucrainei. În același timp, acestea ar permite Rusiei să obțină un drept de veto asupra deciziilor de securitate ale altor state, deși nu are această prerogativă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni posibilitatea ca Alianța să accepte asemenea condiții. El a subliniat că statele membre trebuie să își păstreze dreptul de a decide asupra propriei securități.

„Ceea ce nu se poate întâmpla este să fim forțați să reducem NATO la granițele din 1997 sau să-i lăsăm pe alții să decidă poziția noastră, în afară de aliații înșiși”, a declarat Mark Rutte.

Importanța acordată de Moscova și Washington viitoarei arhitecturi de securitate face tot mai dificilă amânarea discuțiilor de către liderii europeni. Chiar dacă aceștia susțin că un armistițiu trebuie să preceadă negocierile, oficialii europeni recunosc, în discuțiile private, că subiectul va trebui abordat.

Un moment important al negocierilor va fi acceptarea de către Rusia a unor discuții multilaterale. Acestea ar trebui să reunească simultan reprezentanții Statelor Unite, Ucrainei și Europei.

Până acum, Moscova a refuzat să participe la un asemenea format de negocieri. Poziția Rusiei complică stabilirea unui mecanism comun de discuții și ridică întrebări privind modul în care vor fi abordate garanțiile de securitate.

Jared Kushner a anunțat că administrația americană urmărește să ajungă la o formulă comună privind viitoarea arhitectură de securitate europeană. Potrivit mesajului său, discuțiile ar urma să avanseze în următoarele săptămâni.

Trimisul special al SUA a precizat că obiectivul este obținerea unei „înțelegeri comune” privind arhitectura de securitate, în contextul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.