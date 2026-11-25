Premierul Luca Niculescu a solicitat miercuri, 25 noiembrie, accelerarea măsurilor necesare pentru aplicarea integrală a legii privind prevenirea și combaterea femicidului. Șeful Executivului a subliniat că statul are obligația de a garanta siguranța femeilor și a fetelor. La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut instituirea unui mecanism național de finanțare a serviciilor specializate pentru victimele violenței domestice.

Premierul Luca Niculescu a participat miercuri la conferința „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”, organizată cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Șeful Executivului a apreciat colaborarea dintre parlamentare, dincolo de diferențele politice, pentru identificarea unor soluții la această problemă.

„Vă mulţumesc pentru invitaţia la această conferinţă, care aduce în discuţie o realitate dureroasă pentru prea multe femei din România, şi vă felicit, felicit Parlamentul României, mulţumesc în mod special doamnelor senatoare şi deputate care, dincolo de diferenţele politice dintre dumneavoastră, aţi reuşit să lucraţi împreună pentru a găsi soluţii şi pentru a menţine tot timpul acest subiect pe agenda publică, chiar dacă, recunosc, într-o ţară ca România, nu e întotdeauna cel mai simplu”, a declarat premierul.

Niculescu a arătat că formele de violență împotriva femeilor nu se limitează la agresiunile fizice. Acestea includ intimidarea, controlul și abuzurile din mediul digital.

„Femeile şi fetele contribuie în toate domeniile la dezvoltarea societăţii noastre (..) şi totuşi, pentru multe dintre ele, siguranţa nu este un lucru de la sine înţeles. Vorbim despre violenţă fizică, despre intimidare, despre control, despre încălcarea conştiinţământului, dar şi din ce în ce mai mult despre abuzurile din mediul digital. Iar siguranţa femeilor şi a fetelor nu este un privilegiu, este un drept pe care statul are obligaţia să-l garanteze”, a afirmat şeful Executivului.

Luca Niculescu a amintit progresele înregistrate de România în ultimii ani în ceea ce privește protejarea victimelor violenței domestice.

Printre măsurile adoptate se numără consolidarea mecanismelor privind ordinele de protecție, monitorizarea electronică a agresorilor și dezvoltarea serviciilor sociale pentru victime.

Premierul a solicitat membrilor Guvernului să accelereze demersurile necesare pentru aplicarea integrală a legii privind combaterea femicidului.

„Într-adevăr, România a făcut progrese importante în ultimii ani. Consolidarea mecanismelor ordinelor de protecţie, monitorizarea electronică a agresorilor, dezvoltarea serviciilor sociale şi de sprijin pentru victime sunt câţiva dintre paşii foarte concreţi pe care i-am făcut. Adoptarea legii numărul 53 din acest an, privind prevenirea şi combaterea feminicidului şi violenţelor care îl precedă, precum şi aprobarea recentă a metodologiei unitare de colectare a datelor în acest domeniu, sunt alţi paşi importanti. Şi le cer colegilor din guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a acestei legi, în special pentru aprobarea instrumentelor de evaluare şi de gestionare a riscurilor”, a mai spus Luca Niculescu.

Șeful Executivului a subliniat că adoptarea legislației trebuie însoțită de dezvoltarea capacității instituțiilor de a interveni înainte ca situațiile de abuz să se transforme în tragedii.

Premierul a insistat asupra necesității unei colaborări mai eficiente între instituțiile responsabile de protejarea victimelor.

Acesta a evidențiat și rolul educației în prevenirea comportamentelor abuzive și în promovarea respectului și egalității.

„Aplicarea legii, buna funcţionare a mecanismelor de protecţie trebuie să rămână priorităţi pentru toate instituţiile responsabile. Poliţia, justiţia, serviciile sociale, sistemul medical şi şcoala trebuie să lucreze mai bine împreună, şi cu societatea civilă. Şi trebuie să acordăm mai multă atenţie prevenirii”, a afirmat premierul.

Niculescu le-a mulțumit și persoanelor care lucrează în serviciile de sprijin destinate victimelor violenței domestice.

„Dar aceste lucruri se învaţă şi acasă, în familie, în comunitate, prin exemplele pe care noi, adulţii, le dăm în viaţa de zi cu zi. Şi aş vrea să vă mulţumesc tuturor celor care lucraţi zi de zi pentru a sprijini şi pentru a proteja victimele. (..) Este o muncă adesea nevăzută care cere multă răbdare, care cere multă empatie, care cere multă responsabilitate. Prin ceea ce faceţi, le ajutaţi pe aceste femei nu doar să iasă dintr-o situaţie de pericol, ci să-şi recapete încrederea şi să-şi reconstruiască viaţa”, a spus el.

Luca Niculescu a atras atenția că rezultatele măsurilor adoptate trebuie evaluate prin prisma protejării efective a victimelor.

„Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieţi salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reuşim să le prevenim”, a arătat Luca Niculescu.

Premierul a purtat o cravată portocalie, realizată de un producător român, ca simbol al campaniei împotriva violenței asupra femeilor.

Acesta i-a încurajat pe participanți să poarte un astfel de simbol în cadrul celor 16 zile de activism, care se încheie pe 10 decembrie.

„Violenţa împotriva femeilor, cum spunea doamna Gorghiu, nu este o problemă a femeilor, este o problemă a întregii societăţi, unde noi bărbaţii avem o responsabilitate aparte. Vă mulţumesc, vă asigur de întregul sprijin al Guvernului României. Într-adevăr, sunt prea puţine femei în acest guvern, nu o să revin asupra motivelor, dar vă asigur că în Cancelaria Premierului şi în structurile de conducere sunt multe femei. (..) Ştiţi că puteţi conta întotdeauna pe mine şi pe Guvernul României”, a afirmat premierul în finalul discursului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a participat la aceeași conferință, unde a vorbit despre responsabilitatea statului în protejarea victimelor violenței domestice.

Liderul social-democrat a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de femeile care încearcă să iasă din relații abuzive.

„Pentru un bărbat crescut într-o familie normală, care nu a văzut niciodată o mână ridicată împotriva unei femei, îmi este greu să concep cum poate cineva să transforme acasă – locul care ar trebui să fie cel mai sigur din lume! – într-un loc al terorii. Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg teama, izolarea și, mai ales, curajul uriaș de care are nevoie o femeie ca să spună «Ajunge!»”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a evidențiat contribuția Comisiei speciale comune „România fără violență domestică” la adoptarea legislației privind combaterea femicidului.

„Munca colegelor din această comisie (…) a contribuit decisiv la adoptarea, în acest an, a Legii privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Este o lege importantă, care arată că Parlamentul României a înțeles gravitatea acestui fenomen și a acționat. O lege, însă, oricât de bună ar fi, rămâne doar un prim pas”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD consideră că victimele violenței domestice au nevoie de sprijin pe termen lung. Acesta presupune atât protecție imediată, cât și consiliere, asistență juridică și reintegrare socială.

În acest context, Grindeanu a solicitat crearea unui mecanism național de finanțare a serviciilor specializate. Propunerea vizează inclusiv serviciile oferite de organizațiile neguvernamentale.

„Greul nu mai trebuie lăsat doar pe victime! Este necesar ca statul român să acționeze și pe acest palier prin asigurarea unui mecanism național, transparent și predictibil de finanțare a serviciilor specializate pentru victime. Inclusiv a serviciilor furnizate de ONG-uri, complementar cu serviciile din sistemul de asistență socială”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că protejarea victimelor depinde atât de funcționarea instituțiilor, cât și de colaborarea acestora cu organizațiile care oferă servicii de sprijin.