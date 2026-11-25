Transportatorii rutieri din România avertizează că tarifele TollRo ar putea fi majorate în 2027, în contextul procedurii de infringement deschise de Comisia Europeană. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Ministerului Transporturilor reducerea sau cel puțin menținerea tarifelor actuale. Organizația avertizează că noi costuri ar putea afecta atât firmele de transport, cât și prețurile produselor și serviciilor.

Comisia Europeană a deschis, pe 19 noiembrie, o procedură de infringement împotriva României. Aceasta vizează transpunerea sau aplicarea incorectă a Directivei privind eurovinieta.

Autoritățile europene au transmis României o scrisoare de punere în întârziere. Statul român are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a propune soluții de remediere a deficiențelor identificate.

Deschiderea procedurii nu presupune automat majorarea tarifelor TollRo. Reprezentanții transportatorilor avertizează însă că măsurile de conformare cu legislația europeană ar putea genera costuri suplimentare.

„România are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei Europene și pentru a propune soluții de conformare cu legislația europeană privind taxarea rutieră. În timp ce Olanda a redus tarifele de taxare la kilometru cu 22,3%, transportatorii români riscă să suporte noi majorări, în condițiile în care numeroase firme nu au reușit încă să transfere către clienți costurile generate de introducerea TollRo”, a transmis miercuri UNTRR.

UNTRR solicită Ministerului Transporturilor să propună reducerea tarifelor TollRo, după modelul aplicat în Olanda. Alternativa ar fi menținerea acestora la nivelul actual.

Organizația cere și transparentizarea modului în care sunt stabilite taxele. Mai exact, transportatorii vor publicarea metodologiei de calcul și prezentarea distinctă a componentelor tarifului.

În cazul în care majorarea tarifelor nu poate fi evitată, UNTRR solicită o perioadă de tranziție de minimum 12 luni. Acest interval ar permite firmelor să se adapteze la noile condiții financiare.

„Situația economică a României și capacitatea reală a industriei transporturilor rutiere de a suporta costuri suplimentare trebuie să constituie argumente esențiale în dialogul autorităților române cu Comisia Europeană. Transportatorii rutieri nu trebuie să suporte consecințele financiare ale eventualelor deficiențe de transpunere sau de implementare a legislației europene de către autoritățile române”, susțin reprezentanții organizației.

Totodată, UNTRR solicită autorităților să prezinte public deficiențele semnalate de Comisia Europeană și măsurile avute în vedere pentru remedierea acestora.

Normele europene prevăd utilizarea unei metodologii comune pentru calcularea taxelor de infrastructură aplicate vehiculelor grele.

Directiva impune și introducerea unor viniete cu durate proporționale cu perioada de utilizare a infrastructurii rutiere. Printre acestea se numără și vinietele valabile pentru o singură zi.

O altă prevedere vizează diferențierea taxelor aplicate vehiculelor grele în funcție de emisiile de CO2.

În cazul în care răspunsul autorităților române nu va fi considerat satisfăcător, Comisia Europeană poate continua procedura de infringement. Următoarea etapă presupune emiterea unui aviz motivat.

Sistemul TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026. Potrivit UNTRR, numeroase companii de transport întâmpină dificultăți în recuperarea costurilor suplimentare generate de introducerea acestuia.

Una dintre probleme este reprezentată de contractele comerciale semnate înaintea implementării noului sistem. Acestea nu permit întotdeauna ajustarea imediată a tarifelor practicate de transportatori.

În consecință, o parte dintre cheltuielile suplimentare sunt suportate direct de companiile din domeniu.

„În aceste condiții, costurile suplimentare generate de TollRo sunt suportate direct de firmele de transport, prin diminuarea marjelor de profit și a lichidităților disponibile, unele dintre acestea ajungând deja să opereze în pierdere”, arată organizația.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că o eventuală majorare a taxelor ar putea accentua problemele financiare ale firmelor. Printre riscurile semnalate se numără creșterea numărului de insolvențe și reducerea competitivității transportatorilor români.

Efectele ar putea fi resimțite și de consumatori. Potrivit UNTRR, includerea costurilor suplimentare de transport în prețurile produselor și serviciilor ar putea alimenta inflația.

Începând cu 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică.

După lansare, platforma a întâmpinat mai multe dificultăți tehnice. CNAIR a anunțat că utilizatorii nu vor fi sancționați pentru perioadele în care defecțiunile sistemului au împiedicat efectuarea plăților.

Organizațiile transportatorilor au solicitat și suspendarea sancțiunilor pentru neplata TollRo. Acestea au cerut, de asemenea, eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la remedierea problemelor de funcționare ale sistemului.