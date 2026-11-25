Comisia Europeană a decis să mențină în suspensie procedura de deficit excesiv în cazul României, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul subliniază însă că procedura rămâne deschisă, iar autoritățile europene avertizează asupra riscurilor bugetare din 2027. Următoarea evaluare, programată pentru primăvara anului viitor, va fi esențială.

România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după depășirea pragului de 3% din PIB stabilit la nivel european.

Dezechilibrele bugetare din ultimii ani au afectat stabilitatea economiei, au majorat costurile de finanțare și au pus presiune asupra încrederii investitorilor. În 2024, deficitul bugetar al României a ajuns la 9,3% din PIB.

Potrivit ministrului Finanțelor, evaluarea publicată marți de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de România în procesul de consolidare fiscală.

Instituția europeană estimează că evoluția cheltuielilor nete din 2026 se va încadra în traiectoria corectivă recomandată de Consiliul Uniunii Europene. Prin urmare, în această etapă nu vor fi inițiați noi pași în cadrul procedurii.

„Un semnal important de încredere: Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv pentru România. Este o nouă validare a direcției de corecție asumate și a rezultatelor livrate de România, dar procedura rămâne deschisă, iar Comisia avertizează asupra riscurilor din 2027”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor atribuie rezultatele măsurilor de consolidare fiscală adoptate în special în a doua jumătate a anului 2025. La acestea se adaugă eforturile de limitare a cheltuielilor publice pe parcursul anului 2026.

În evaluarea din iunie 2026, Comisia Europeană a apreciat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent au contribuit la corectarea deficitului.

România a reușit să respecte plafonul de creștere a cheltuielilor nete recomandat de Consiliul UE pentru 2025. Noua evaluare indică menținerea acestei direcții și în 2026.

Conform metodologiei europene ESA, deficitul bugetar al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Comisia Europeană estimează că acesta va ajunge la 6% din PIB în 2026 și la 5,8% în 2027.

„Vorbim, astfel, despre o reducere estimată a deficitului bugetar de 3,3 puncte procentuale din PIB în doar doi ani, între 2024 și 2026. Prognoza Comisiei confirmă efectele măsurilor de consolidare fiscală și ale controlului cheltuielilor, dar, în același timp, mesajul rămâne la fel de clar: România trebuie să continue ajustarea fiscală”, a explicat ministrul.

În ciuda progreselor înregistrate, autoritățile europene atrag atenția asupra riscului ca România să depășească traiectoria recomandată a cheltuielilor nete în 2027.

Abaterea anuală estimată este mai mare de 0,3% din PIB. Totuși, în termeni cumulați, prin raportare la anul de referință 2024, cheltuielile nete ar urma să rămână în limitele stabilite.

Alexandru Nazare avertizează că autoritățile trebuie să adopte din timp măsurile necesare pentru a evita noi dezechilibre bugetare.

„Cu alte cuvinte, România are în continuare o traiectorie de corecție pe care trebuie să o respecte, dar trebuie în același timp să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri. Comisia avertizează că, dacă riscul se confirmă, procedura de deficit excesiv ar putea fi intensificată ulterior”, a precizat ministrul Finanțelor.

Evaluarea din primăvara anului 2027 va lua în considerare rezultatele execuției bugetare din 2026. De asemenea, vor fi analizate prognoza economică de primăvară și raportul anual de progres al României.

Comisia Europeană va realiza anul viitor și o nouă analiză aprofundată a economiei românești. Aceasta vine în contextul dezechilibrelor macroeconomice excesive identificate în primăvara acestui an.

Ministrul Finanțelor susține că menținerea în suspensie a procedurii de deficit excesiv nu trebuie interpretată drept un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare.

Acesta a prezentat și câteva dintre principiile care trebuie respectate în elaborarea bugetului pentru anul viitor. Printre priorități se numără eficientizarea cheltuielilor statului, îmbunătățirea colectării veniturilor și susținerea investițiilor publice.

„Construcția bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilități: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanțare, să prioritizăm investițiile publice, să îmbunătățim colectarea veniturilor și să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem”, a transmis Alexandru Nazare.

Oficialul consideră că redresarea finanțelor publice trebuie să reprezinte o prioritate pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.

Potrivit ministrului Finanțelor, consolidarea bugetară poate crea condițiile necesare pentru reducerea costurilor de împrumut ale statului. Efectele favorabile s-ar putea resimți și în cazul finanțărilor accesate de populație și companii.

Totodată, reducerea presiunii generate de costurile datoriei publice ar permite alocarea mai multor resurse pentru investiții și servicii publice.

Nazare a subliniat și importanța predictibilității economice pentru atragerea investitorilor și crearea de noi locuri de muncă.

„Obiectivul nu este doar să ieșim din procedura de deficit excesiv. Obiectivul este să construim finanțe publice sănătoase, o economie mai rezilientă și condiții mai bune pentru investiții și dezvoltare”, a mai transmis ministrul.

Acesta a încheiat mesajul insistând asupra necesității menținerii credibilității economice a României.