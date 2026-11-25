Administrația Trump pregătește noi tarife pentru China, Uniunea Europeană (UE) și alte 14 economii, în urma unei anchete privind subvențiile industriale. Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA urmează să publice rezultatele investigației în zilele următoare. Washingtonul acuză aceste economii că stimulează producția excesivă și afectează companiile americane.

Administrația Trump se pregătește să anunțe noi tarife pentru China, Uniunea Europeană (UE) și alte 14 economii. Măsura vizează producția industrială subvenționată, potrivit unor surse citate de Associated Press (AP).

Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA (USTR) ar urma să publice rezultatele unei anchete desfășurate timp de mai multe luni. Investigația analizează subvențiile industriale acordate de cele 16 economii.

Informațiile provin de la două persoane familiarizate cu subiectul. Acestea au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu au fost autorizate să facă declarații publice. Sursele au precizat că momentul aplicării tarifelor ar putea fi modificat. Casa Albă și USTR nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Noile tarife fac parte dintr-un plan de înlocuire a taxelor mai ample, impuse anul trecut. Curtea Supremă a anulat ulterior aceste măsuri.

Informații despre planurile administrației au fost publicate anterior de Bloomberg și The Wall Street Journal.

Casa Albă consideră că subvențiile industriale stimulează producția excesivă în economiile vizate. Potrivit administrației, această situație provoacă un aflux de mărfuri ieftine pe piețele internaționale.

Produsele importate la prețuri reduse afectează competitivitatea companiilor americane, susține Administrația Trump.

Măsura anticipată reprezintă a doua etapă a eforturilor de înlocuire a tarifelor anunțate în aprilie 2025. În februarie, Curtea Supremă a declarat neconstituționale acele taxe.

În iulie, Casa Albă a impus tarife de 10% până la 12,5% pentru 60 de parteneri comerciali. Administrația i-a acuzat că nu au aplicat corespunzător interdicțiile privind produsele fabricate prin muncă forțată.

Noua acțiune comercială arată că Administrația Trump intenționează să continue impunerea tarifelor la import.

Decizia vine după înfrângerea Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate luna aceasta. Rezultatul electoral a fost influențat de preocupările alegătorilor privind costul vieții și inflația ridicată.

Noile tarife ar putea testa, de asemenea, reacția democraților la politica comercială unilaterală a președintelui.

Trump beneficiază de majorități în Camera Reprezentanților și în Senat. Totuși, președintele ar putea bloca prin veto orice lege care ar anula sau reduce tarifele.

Anchetele privind capacitatea industrială excedentară au fost inițiate în temeiul Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974.

Această prevedere îi permite președintelui SUA să impună tarife țărilor care discriminează companiile sau comerțul american.

Nivelul noilor tarife nu a fost precizat. Acestea s-ar adăuga taxelor de 10% până la 12,5% anunțate la începutul acestui an.

Mai multe țări, inclusiv China, au contestat tarifele respective. Acestea au intrat în vigoare după expirarea perioadei în care Trump aplicase taxe temporare.

În februarie, Curtea Supremă anulase tarifele reciproce impuse de Trump aproape tuturor partenerilor comerciali ai SUA.

Anunțul anticipat vine la scurt timp după vizita lui Trump la Shenzhen, un important centru tehnologic chinez.

Vizita a avut loc săptămâna trecută și a reprezentat a treia întâlnire directă din acest an dintre Trump și președintele Chinei, Xi Jinping.

Xi ar urma să călătorească luna viitoare la Doral, în Florida, pentru summitul G20 găzduit de Trump.

Deși președintele american încearcă să consolideze relațiile cu Xi, deficitul comercial rămâne o problemă majoră.

Capacitatea industrială ridicată a Chinei a atras atenția partenerilor comerciali ai Beijingului în ultimii ani.

Excedentul de producție afectează numeroase sectoare, inclusiv industria auto, panourile solare, cimentul și oțelul.

Liderii chinezi au încercat să reechilibreze economia națională. Totuși, cererea internă slabă a determinat companiile să își extindă activitatea pe piețele externe.

Creșterea exporturilor a dus excedentul comercial al Chinei la un nivel record. Acesta s-a apropiat de 1,2 trilioane de dolari anul trecut.