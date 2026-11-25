Porsche pregătește lansarea primului său model sport electric cu două locuri, noul 718 Boxster, care va fi prezentat la începutul anului 2027. Versiunea de top va accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de trei secunde și va depăși 250 km/h. Deși renunță la motorul pe benzină, mașina va păstra o parte din experiența de condus a modelului tradițional, inclusiv schimbări simulate de viteze și sunetul unui motor cu șase cilindri.

Porsche se apropie de finalizarea dezvoltării noului 718 Boxster electric, primul automobil sport cu două locuri și propulsie exclusiv electrică al mărcii.

Producătorul german a confirmat că prezentarea oficială va avea loc la începutul anului 2027.

Potrivit companiei, noul Boxster va fi cel mai puternic model din istoria gamei 718.

Versiunea de top va putea accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de trei secunde și va atinge o viteză maximă de peste 250 km/h.

Toate versiunile vor avea tracțiune spate.

Porsche nu a dezvăluit deocamdată puterea motoarelor electrice, capacitatea bateriei, autonomia, timpii de încărcare sau prețurile viitorului model.

Una dintre principalele noutăți ale modelului electric este sistemul E-shift, care va fi oferit standard.

Acesta reproduce funcționarea unei transmisii automate cu șapte trepte, deși automobilul folosește propulsie electrică.

Șoferii vor putea alege între schimbarea automată a treptelor simulate și controlul manual, prin padelele amplasate în spatele volanului.

Comportamentul sistemului va varia în funcție de modul de condus selectat.

Porsche a recreat și sunetul motorului cu șase cilindri utilizat de generația 981 Boxster GTS.

Compania precizează că sistemul produce inclusiv o scurtă creștere a forței de tracțiune în timpul schimbărilor simulate, fără să afecteze performanțele generale.

Atunci când E-shift este dezactivat, padelele vor permite selectarea unuia dintre cele trei niveluri de recuperare a energiei la decelerare.

Noul Porsche 718 Boxster electric utilizează o arhitectură dezvoltată special, denumită E-core.

Bateria, care folosește o arhitectură electrică de 800 de volți, este amplasată direct în spatele scaunelor, în zona ocupată anterior de motorul pe benzină.

Această configurație permite concentrarea masei în partea centrală a automobilului.

Distribuția greutății este de 40% pe puntea față și 60% pe puntea spate, apropiată de cea a unui automobil sport cu motor central.

Potrivit Porsche, masa totală va fi comparabilă cu cea a actualului 911 Cabriolet echipat cu sistemul de propulsie T-Hybrid.

Directorul responsabil de dezvoltare, Michael Steiner, a explicat că arhitectura E-core permite păstrarea unei poziții joase la volan și a unui centru de greutate caracteristic automobilelor cu motor central. Aceste elemente ar trebui să contribuie la comportamentul dinamic al noului model.

Porsche a utilizat mai multe componente și soluții tehnice dezvoltate pentru gama 911.

Sistemul de direcție este bazat pe cel al modelului 911 Carrera GTS.

Pentru prima dată în istoria Boxster, clienții vor putea opta și pentru direcție pe puntea spate.

Dimensiunile roților și anvelopelor, precum și sistemul de frânare, sunt influențate de soluțiile utilizate pe Porsche 911.

Automobilul va beneficia și de un diferențial controlat electronic, responsabil de distribuirea puterii între roțile din spate.

Campionul mondial de raliuri Walter Röhrl, implicat în dezvoltarea modelului, a declarat că noul 718 Boxster oferă mai mult feedback șoferului decât orice alt automobil electric pe care l-a condus.

Dezvoltarea noului 718 Boxster se află în ultimele etape, după un program amplu de testare.

Prototipurile au parcurs aproximativ patru milioane de kilometri în peste 20 de țări.

Testele au inclus condiții extreme, de la temperaturi de minus 30 de grade Celsius în Suedia până la 51 de grade Celsius în Death Valley, Statele Unite.

Inginerii au verificat și comportamentul automobilului în traficul urban din Las Vegas, Los Angeles și Shanghai.

Aceste teste au urmărit utilizarea zilnică și funcționarea sistemelor de asistență pentru șofer.

De asemenea, performanțele de încărcare au fost evaluate folosind cinci standarde diferite.

Directorul general al Porsche, Michael Leiters, a declarat că noul 718 Boxster electric va oferi, începând din 2027, o nouă opțiune de acces la gama automobilelor sport cu două uși a companiei.

Acesta a apreciat că inginerii au reușit să adapteze conceptul tradițional Boxster la propulsia electrică, păstrând caracteristicile de condus ale modelului.

Porsche prezintă o parte din procesul de dezvoltare într-un documentar în patru episoade, intitulat „The new 718 Boxster: a development story”.