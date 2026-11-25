Pe 1 Decembrie, Bucureștiul va găzdui parada militară de Ziua Națională, cu peste 2.000 de participanți și 45 de aeronave. Până atunci, repetițiile vor aduce restricții de circulație, survoluri la joasă înălțime și salve de tun. Autoritățile au anunțat când vor avea loc și unde se vor produce zgomote.

Repetițiile generale pentru parada militară de Ziua Națională a României vor avea loc pe 28 și 30 noiembrie, în zona Arcului de Triumf din București.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), parada militară va fi organizată pe 1 Decembrie, începând cu ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.

La eveniment vor participa peste 2.000 de angajați ai instituțiilor din sistemul național de apărare și ordine publică. Aceștia vor reprezenta Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

La paradă vor participa și reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. Defilarea va include aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Repetițiile generale se vor desfășura sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00. A doua repetiție este programată luni, 30 noiembrie, între orele 09:00 și 12:00.

În aceste zile, Brigada Rutieră va impune restricții de circulație pe arterele din zona Pieței Arcului de Triumf. Măsurile vor fi aplicate și pe 1 Decembrie, pentru desfășurarea ceremoniei oficiale.

Polițiștii rutieri au precizat că vor lua măsuri pentru fluidizarea și restricționarea traficului. Acestea vor fi aplicate în funcție de situația din teren.

Antrenamentele cu aeronave militare sunt programate în perioada 25–30 noiembrie. Acestea se vor desfășura la înălțimi mici, în București, județul Ilfov și județul Alba.

În timpul repetițiilor din 28 și 30 noiembrie, precum și la parada din 1 Decembrie, vor fi trase 21 de salve de tun. Acestea vor fi executate între orele 11:00 și 12:00, în timpul intonării Imnului Național.

Salvele de tun vor fi trase în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, cunoscut drept Parcul Herăstrău.

Ministerul Apărării Naționale a solicitat înțelegerea cetățenilor pentru disconfortul provocat de zgomot. Acesta ar putea afecta atât oamenii, cât și animalele de companie.

Nivelul de zgomot ar putea crește în timpul tragerii salvelor de tun și al survolului aeronavelor militare.