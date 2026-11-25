Discuțiile relansate în toamna anului 2026 privind comasarea comunelor mici și reducerea numărului de județe readuc în prim-plan una dintre cele mai vechi și mai sensibile restanțe ale statului român modern. Deși argumentele economice și demografice par astăzi mai presante ca oricând, istoria ultimelor două secole arată că, în România, fiecare redesenare făcută pe harta administrativă a fost dictată mai degrabă de schimbări de regim politic decât de eficiența serviciilor publice.

În același timp, experiența statelor europene care au trecut prin reforme similare în ultimele două decenii demonstrează că procesul este posibil, dar numai dacă este dublat de descentralizare reală și de mecanisme financiare coerente.

Structura administrativ-teritorială în care funcționează astăzi România este, în linii mari, rezultatul Legii nr. 2 din februarie 1968. La acel moment, regimul comunist a desființat regiunile și raioanele de inspirație sovietică, introduse în 1950, și a revenit la împărțirea tradițională pe județe, stabilind 39 de județe și municipiul București, la care s-au adăugat ulterior județele Giurgiu și Călărași, în 1981.

În urmă cu aproape șase decenii, acea arhitectură răspundea unui proiect de industrializare forțată și de sistematizare rurală. România avea o populație în creștere, o distribuție relativ echilibrată între mediul urban și cel rural și o economie centralizată în care fiecare reședință de județ trebuia să devină un pol industrial. Astăzi, fundamentele acelei organizări s-au erodat complet:

Declinul demografic accentuat: Populația rezidentă a României a scăzut cu peste patru milioane de locuitori față de finalul anilor 1980, iar migrația externă și îmbătrânirea au golit sute de localități rurale și orașe monoindustriale.

Populația rezidentă a României a scăzut cu peste patru milioane de locuitori față de finalul anilor 1980, iar migrația externă și îmbătrânirea au golit sute de localități rurale și orașe monoindustriale. Fragmentarea bugetară: România numără în prezent 3.181 de unități administrativ-teritoriale (41 de județe plus Bucureștiul, 103 municipii, 217 orașe și 2.862 de comune). O mare parte dintre comune au scăzut sub pragul de 2.000 sau 3.000 de locuitori, iar veniturile proprii abia acoperă salariile aparatului propriu, fără a lăsa resurse pentru cofinanțarea proiectelor de investiții.

România numără în prezent 3.181 de unități administrativ-teritoriale (41 de județe plus Bucureștiul, 103 municipii, 217 orașe și 2.862 de comune). O mare parte dintre comune au scăzut sub pragul de 2.000 sau 3.000 de locuitori, iar veniturile proprii abia acoperă salariile aparatului propriu, fără a lăsa resurse pentru cofinanțarea proiectelor de investiții. Discrepanța dintre statutul legal și realitate: Peste jumătate dintre orașele României au o populație sub pragul legal de 10.000 de locuitori, păstrând însă taxe și obligații administrative de mediu urban, fără a oferi infrastructură edilitară corespunzătoare.

Privind retrospectiv, România a trecut prin mai multe valuri de reorganizare teritorială, însă aproape niciunul nu a fost realizat într-un context democratic stabil, printr-un consens transpartinic bazat pe indicatori de performanță administrativă.

Prima mare sistematizare a administrației locale românești a avut loc în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, prin Legea comunală și Legea pentru consiliile județene din 1864. Inspirată din modelul centralizat francez, reforma a unificat regulile administrative din Moldova și Țara Românească, organizând teritoriul în județe, plăși și comune.

Scopul principal nu era reducerea cheltuielilor, ci construirea instituțiilor unui stat unitar modern, capabil să colecteze impozite, să administreze școlile și să aplice legile în mod uniform pe întreg teritoriul.

După Marea Unire din 1918, România Mare funcționa cu patru sisteme administrative diferite: cel al Vechiului Regat, sistemul austro-ungar din Transilvania și Bucovina, respectiv cel rusesc din Basarabia.

Legea pentru unificarea administrativă din 1925 a impus un cadru unitar la nivelul întregii țări, împărțind teritoriul în 71 de județe și 489 de plăși.

Deși a adus coerență legislativă, reforma a păstrat un grad ridicat de centralizare de la București, generând nemulțumiri în provinciile nou alipite, obișnuite cu o autonomie locală mai extinsă.

În 1938, odată cu instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea, județele au pierdut personalitatea juridică și au fost grupate în 10 ținuturi, conduse de rezidenți regali numiți direct de monarh. Reforma urmărea consolidarea puterii centrale și diluarea influenței partidelor politice tradiționale în teritoriu.

Doisprezece ani mai târziu, în 1950, regimul comunist a desființat complet județele și plășile, înlocuindu-le cu 28 de regiuni (reduse ulterior la 18, apoi la 16) și sute de raioane, copiate fidel după modelul administrativ al Uniunii Sovietice.

Această împărțire a rupt legăturile istorice și economice firești dintre comunități, având ca obiectiv controlul politic strict și colectivizarea agriculturii.

Revenirea la județe în 1968 a reprezentat, din acest motiv, și un gest de delimitare simbolică a regimului Ceaușescu față de tutela sovietică, motiv pentru care harta din 1968 a căpătat în mentalul colectiv o legitimitate pe care niciun guvern postdecembrist nu a îndrăznit să o atingă.

În timp ce România a conservat harta anului 1968, numeroase state europene au înțeles că fragmentarea excesivă a administrației locale blochează dezvoltarea și au implementat reforme profunde, adaptate propriilor tradiții constituționale.

Reforma structurală a administrației din Danemarca, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2007, este considerată unul dintre cele mai coerente și mai bine pregătite exemple din Europa.

Guvernul de la Copenhaga a stabilit un criteriu clar: nicio municipalitate nu ar trebui să aibă mai puțin de 20.000 de locuitori (cu excepția unor insule izolate, cărora li s-a impus să încheie acorduri de cooperare obligatorie cu municipalități mai mari).

Procesul s-a desfășurat printr-un mecanism inteligent de „comasare voluntară asistată”:

Negociere locală sub presiunea termenului: Autoritățile locale au avut la dispoziție un termen fix pentru a-și alege singure partenerii de fuziune, astfel încât să atingă pragul de populație stabilit de guvern. Acolo unde consiliile locale nu au ajuns la un acord, guvernul a intervenit pentru a decide configurația finală.

Autoritățile locale au avut la dispoziție un termen fix pentru a-și alege singure partenerii de fuziune, astfel încât să atingă pragul de populație stabilit de guvern. Acolo unde consiliile locale nu au ajuns la un acord, guvernul a intervenit pentru a decide configurația finală. Desființarea județelor și crearea regiunilor: Cele 13 județe tradiționale au fost desființate și înlocuite cu 5 regiuni , a căror principală atribuție a devenit gestionarea sistemului spitalicesc și a serviciilor de sănătate, fără drept de a percepe taxe proprii.

Cele 13 județe tradiționale au fost desființate și înlocuite cu , a căror principală atribuție a devenit gestionarea sistemului spitalicesc și a serviciilor de sănătate, fără drept de a percepe taxe proprii. Impactul reformei: Municipalitățile rezultate au preluat majoritatea serviciilor publice directe (asistență socială, educație primară, mediu, drumuri locale), beneficiind de o capacitate administrativă și financiară mult mai solidă. Studiile ulterioare au arătat o profesionalizare vizibilă a funcționarilor publici și o capacitate superioară de a gestiona proiecte complexe, deși economiile financiare imediate au fost moderate în primii ani din cauza costurilor de armonizare a salariilor și sistemelor IT.

Grecia oferă exemplul unei țări cu o geografie dificilă (zone muntoase și sute de insule) și cu o tradiție puternică a clientelismului local, care a fost nevoită să își restructureze administrația în două etape majore:

Planul Kapodistrias (1997): A redus numărul unităților administrative de bază de la aproape 5.800 de comune și municipalități la 1.033. Reforma a întâmpinat proteste puternice în mediul rural, dar a pus bazele modernizării administrației locale. Programul Kallikratis (2010): Adoptat în plină criză a datoriilor suverane și sub monitorizarea creditorilor internaționali, programul a redus și mai drastic numărul municipalităților, de la 1.033 la 325 (ajustat ulterior la 332), și a înlocuit cele 54 de prefecturi cu 13 regiuni administrative conduse de guvernatori aleși.

Impactul reformei Kallikratis a fost semnificativ în plan bugetar: cheltuielile cu indemnizațiile aleșilor locali și cu consiliile de administrație ale companiilor municipale au scăzut cu peste 50%, iar numărul angajaților din administrația locală a fost redus prin blocarea angajărilor și reorganizare.

Totuși, în zonele rurale izolate, cetățenii au resimțit o îndepărtare a deciziei administrative, parțial compensată prin extinderea centrelor de servicii pentru cetățeni (KEP), ghișee unice care preiau cererile locuitorilor indiferent de distanța față de sediul primăriei centrale.

După căderea comunismului, Polonia a realizat două reforme esențiale: în 1990 a reînființat comunele autonome (gminy), iar la 1 ianuarie 1999 a introdus nivelul intermediar al districtelor (powiaty) și a redus numărul voievodatelor (regiunilor) de la 49 la 16 voievodate mari.

Acest model pe trei niveluri (2.477 de comune, 380 de districte și 16 voievodate) este considerat principalul motor al succesului Poloniei în atragerea și gestionarea fondurilor europene.

Voievodatele poloneze au dimensiunea și greutatea economică necesare pentru a negocia direct programele operaționale regionale cu Comisia Europeană, în timp ce comunele au rămas suficient de mari (în medie peste 15.000 de locuitori) pentru a avea propriile echipe de proiecte și resurse de cofinanțare.

În Estonia, reforma administrativă din 2017 a redus numărul municipalităților de la 213 la 79, stabilind un prag minim de 5.000 de locuitori și o țintă recomandată de 11.000 de locuitori.

Guvernul de la Tallinn a oferit granturi de fuziune substanțiale municipalităților care au acceptat comasarea voluntară înainte de termenul-limită, reușind astfel ca peste 80% dintre fuziuni să se realizeze prin acord local, nu prin decret guvernamental.

În mod similar, Letonia a redus numărul unităților administrative de la peste 500 la 119 în 2009, iar apoi la 43 în 2021, argumentând că doar municipalitățile mari pot susține rețele școlare moderne, transport public integrat și servicii sociale specializate într-un context de scădere demografică.

Comparând experiențele europene cu dezbaterile recurente din România, devine evident că blocajul nu este unul tehnic, ci profund politic și instituțional.

În primul rând, arhitectura electorală descurajează orice partid aflat la guvernare să taie din numărul primăriilor și al consiliilor județene. Într-un sistem în care alegerile parlamentare și prezidențiale depind în mod direct de capacitatea de mobilizare a primarilor în ziua votului, desființarea a 1.500 sau 2.000 de primării echivalează cu amputarea propriilor rețele teritoriale ale partidelor mari.

Din acest motiv, proiectele de reformă sunt lansate periodic în spațiul public la început de ciclu electoral, dar sunt abandonate pe măsură ce se apropie alegerile.

În al doilea rând, reforma teritorială este confundată adesea cu o simplă tăiere de posturi, fără a fi însoțită de o descentralizare fiscală reală.

În România, o mare parte dintre comune par neviabile financiar nu doar pentru că sunt mici, ci și pentru că legislația fiscală actuală direcționează impozitul pe venit către locul în care își are sediul angajatorul, nu către localitatea în care locuiește salariatul și unde își trimite copiii la școală.

O comasare realizată fără reformarea finanțelor publice locale riscă să creeze unități administrative mai mari, dar la fel de dependente de alocările politice de la bugetul de stat.

Nu în ultimul rând, experiența Danemarcei, Estoniei și Greciei arată că digitalizarea și punctele de contact locale sunt condiții obligatorii pentru ca cetățenii să accepte reforma.

Oamenii nu se tem de dispariția funcției de primar sau de viceprimar, ci de perspectiva de a face zeci de kilometri până la noua reședință de comună sau de județ pentru o adeverință, un certificat de urbanism sau un ajutor social.

Fără ghișee unice funcționale în fostele sedii de primării și fără servicii publice digitalizate integral, orice redesenare a hărții va fi percepută de populația rurală drept o abandonare din partea statului.