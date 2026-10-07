O nouă lovitură pentru angajații din industria auto. Un mare producător german elimina mii de posturi

Producătorul german de automobile traversează o perioadă dificilă și își schimbă strategia de business sub conducerea noului CEO, Michael Leiters. Compania a prezentat planul „Sportwagenschmiede ’35”, care urmărește creșterea rapidă a profitabilității prin reducerea cheltuielilor și diminuarea numărului de angajați.

Noua direcție presupune lansarea unor automobile mai scumpe și puternic personalizate, concomitent cu o reducere semnificativă a costurilor. Porsche își propune astfel să obțină venituri mai mari pentru fiecare vehicul comercializat, în locul unei strategii orientate în principal spre volume ridicate de vânzări.

Reorientarea companiei vizează, astfel, creșterea marjelor de profit și eficientizarea operațiunilor. Reducerea cheltuielilor va avea însă un impact important asupra forței de muncă, mii de angajați urmând să fie afectați de măsurile anunțate.

Pe termen mediu, compania intenționează să renunțe la 25% din personal, în timp ce, până în 2035, reducerea ar urma să ajungă la 30%. În cazul structurilor de management, procentul disponibilizărilor poate urca până la 40%.

Porsche a ajuns deja la un acord cu sindicatele pentru eliminarea a 9.000 de locuri de muncă în următorii 10 ani. Măsura face parte din programul mai amplu de reducere a costurilor și de adaptare a companiei la noua strategie comercială.

Planul de austeritate nu se limitează însă la angajați. Bugetele destinate cercetării și dezvoltării vor fi reduse treptat cu până la 20%, după ce anul 2026 va reprezenta nivelul maxim al investițiilor, potrivit companiei.

În același timp, Porsche urmărește reducerea cu 20% a costurilor din zona de vânzări și distribuție, în timp ce cheltuielile pentru achiziția materiilor prime ar urma să scadă cu 10%.

Constructorul german estimează și o diminuare cu 45% a cheltuielilor asociate garanțiilor. Compania își bazează această măsură pe îmbunătățirea calității procesului de fabricație și a vehiculelor produse.

Strategia coordonată de Michael Leiters prevede și o schimbare a portofoliului Porsche, cu o orientare mai accentuată către segmentele exclusiviste. Producătorul urmează să prezinte un concept care va anticipa intrarea într-o categorie superioară celei ocupate de modelul 911.

Acest nou segment este asociat cu zona în care activează în mod tradițional producători de automobile de lux precum Ferrari și Lamborghini. În paralel, Porsche pregătește extinderea în segmentele D și E.

Printre proiectele anunțate se află și un SUV de dimensiuni mari, care va avea un spațiu interior mai generos decât Cayenne.

În următorii ani, Porsche are programate mai multe lansări. Modelele electrice 718 Boxster și Cayman urmează să fie prezentate oficial în 2027, iar producția acestora este planificată pentru 2028.

Tot în 2027 este prevăzută prezentarea unui nou B-SUV. Producția acestui model ar urma să înceapă în 2029, potrivit planului companiei.

Pe termen lung, Porsche își propune să introducă cel puțin un model complet nou în fiecare an. Strategia include și dezvoltarea unor noi derivate bazate pe gama 911, în paralel cu extinderea portofoliului către alte segmente.

Din punct de vedere tehnic, constructorul german nu renunță la diversificarea sistemelor de propulsie. Porsche va continua să investească în motoare cu ardere internă, tehnologii plug-in hybrid și automobile electrice cu baterie.

Pentru modelele electrificate, compania va utiliza în continuare platformele PPE și PPC, dezvoltate în colaborare cu Audi.

Noua strategie comercială prevede o creștere cu 20% a prețului mediu de vânzare pentru modelele de top. În același timp, numărul variantelor disponibile va fi redus cu 20%.

Porsche urmărește prin această schimbare creșterea volumului de vânzări pentru fiecare versiune oferită. Compania își concentrează astfel oferta pe modele și configurații cu un nivel mai ridicat de personalizare și prețuri mai mari.

Planul de eficientizare se extinde și asupra activelor și participațiilor deținute de Porsche. Constructorul german intenționează să vândă brandul Bugatti, precum și pachetul de acțiuni pe care îl deține la Rimac.

Pe lista activelor de care compania urmează să se desprindă se află și divizia MHP. În plus, Porsche va închide activitățile de dezvoltare și producție desfășurate prin Cellforce, Porsche eBike Performance și Cetitec.