Dacia începe plecările voluntare. Ce primesc angajații care aleg să părăsească uzina

Dacia a lansat, la uzina de la Mioveni, un nou program de plecări voluntare destinat angajaților care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților. Programul a început pe 5 octombrie 2026, în contextul reorganizării activității și al măsurilor de optimizare a costurilor. Compensațiile pornesc de la 45.000 de lei net și pot ajunge la 240.000 de lei net în anumite situații. Primele plăți sunt prevăzute pentru luna noiembrie.

Programul de plecări voluntare deschis de Dacia la Mioveni le permite salariaților eligibili să încheie raporturile de muncă prin acordul părților și să primească, în schimb, compensații stabilite în funcție de vechime sau de situația profesională. Măsura a intrat în vigoare luni, 5 octombrie, iar reprezentanții sindicali susțin că aceasta este legată de reorganizarea companiei și de reducerea costurilor.

Pentru majoritatea angajaților care optează pentru program, compensația financiară este cuprinsă între 45.000 și 210.000 de lei net, valoarea fiind stabilită în funcție de perioada lucrată în cadrul companiei.

O categorie distinctă este reprezentată de salariații care au boli profesionale confirmate sau au suferit accidente de muncă soldate cu invaliditate. În cazul acestora, suma acordată ajunge la 240.000 de lei net.

Cererile pot fi depuse până la 20 octombrie, urmând ca acordurile angajatorului să fie încheiate între 21 și 23 octombrie. Plata compensațiilor este programată odată cu lichidarea aferentă lunii octombrie, în noiembrie.

Decizia este luată într-o perioadă în care industria auto trece prin schimbări legate de evoluția cererii, automatizare, digitalizare și reorganizarea proceselor de producție. Dacia precizează că analizează inclusiv ajustarea structurii de personal în cadrul strategiei futurEAdy.

„În contextul provocărilor din industria auto, pentru a menține competitivitatea și a adapta activitatea la noua strategie futurEAdy, societatea analizează necesitatea de adaptare organizațională, ajustare a structurii de personal și optimizarea costurilor, prin derularea unor măsuri responsabile social, care să permită susținerea transformării durabile a organizației”.

Programul vizează încetarea contractelor individuale de muncă prin acordul părților, în baza articolului 55 litera b) din Codul Muncii. Potrivit informării transmise de companie, înscrierea nu este obligatorie, iar hotărârea aparține fiecărui salariat.

„Astfel, Automobile – Dacia S.A. inițiază, începând cu data de 5 octombrie 2026, un program avantajos de încetare a contractelor individuale de muncă, prin acordul părților, în temeiul dispozițiilor art. 55 lit. b) din Codul Muncii. Programul are caracter strict voluntar, iar decizia de înscriere aparține în totalitate salariaților”.

Valoarea primei acordate la încetarea contractului diferă în funcție de vechimea acumulată în societățile Grupului Renault România: Automobile Dacia SA, Renault Technologie Roumanie și Renault Commercial Roumanie. Măsura se adresează angajaților ale căror posturi sunt afectate de reducerea sau încetarea activității, finalizarea unor proiecte, automatizare, robotizare, digitalizare ori modificări ale structurii organizaționale.

Grila compensațiilor nete este următoarea:

până la 2 ani vechime – 45.000 de lei;

între 2 și 4 ani vechime – 85.000 de lei;

între 4 și 8 ani vechime – 125.000 de lei;

între 8 și 12 ani vechime – 150.000 de lei;

între 12 și 16 ani vechime – 180.000 de lei;

peste 16 ani vechime – 210.000 de lei.

Pentru salariații care au o boală profesională confirmată sau au suferit un accident de muncă soldat cu invaliditate, compensația este de 240.000 de lei net, indiferent de vechimea acumulată.

Odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie va fi făcută și regularizarea zilelor de concediu de odihnă, în raport cu perioada efectiv lucrată în cursul anului 2026.

Compania indică în informarea transmisă salariaților și categoriile pentru care oportunitatea înscrierii în program ar trebui analizată cu prioritate. Sunt vizați în special angajații din zonele în care activitatea este redusă sau oprită ori unde proiectele se încheie și procesele sunt automatizate, robotizate sau digitalizate.

„Recomandăm luarea în considerare a oportunității oferite de acest program de plecări voluntare în special: Salariaților din perimetrele unde au loc reduceri/încetări de activitate, finalizări de proiecte, automatizări, robotizări, digitalizări; Salariaților cu recomandare medicală privind schimbarea locului de muncă stabilită în „Fișa de aptitudini medicale”, întrucât trecerea în alte posturi de lucru se poate face doar în limita disponibilităților acestora.”

Programul se desfășoară după un calendar stabilit de companie, iar respectarea termenelor este obligatorie pentru acordarea sumelor prevăzute. Angajații interesați au la dispoziție perioada 5–20 octombrie 2026 pentru depunerea cererilor.

Acordul angajatorului este prevăzut pentru perioada 21–23 octombrie 2026. Contractele individuale de muncă vor înceta la 1 noiembrie 2026, ultima zi lucrătoare fiind 30 octombrie.

Prima va fi achitată odată cu lichidarea lunii octombrie 2026. Compensațiile stabilite prin acest program sunt acordate exclusiv cererilor depuse și aprobate în intervalele prevăzute în calendar.

Programul de plecări voluntare este anunțat într-o perioadă în care Dacia ajustează și activitatea de producție de la Mioveni. Compania va opri producția timp de două zile în cursul lunii octombrie, pe fondul evoluției pieței auto și al necesității de a adapta volumele fabricate la nivelul comenzilor.

Pe 9 și 12 octombrie nu se va lucra în uzină. Reprezentanții unității explică măsura prin necesitatea corelării nivelului producției cu cererea existentă pe piață.

Dacia înregistrează în 2026 un declin de aproximativ 10% față de anul precedent, iar pentru unele modele scăderea este mai accentuată. Evoluția vizează inclusiv automobile produse în România.