Laminoarele combinatului Liberty Galați ar putea reporni din octombrie. Angajații neplătiți au prioritate la recuperarea banilor

Repornirea laminoarelor de la Combinatul Siderurgic Galați ar putea începe după jumătatea lunii octombrie, oferind o gură de oxigen pentru jumătate dintre angajați. Proiectul de închiriere a capacităților de producție rămâne însă strâns condiționat de costul energiei electrice, în timp ce restanțele salariale integrale depind de vânzarea combinatului, blocată în prezent de incertitudinile votului marilor creditori.

Repornirea laminoarelor din cadrul Combinatului Siderurgic Galați, un proces vehiculat încă de anul trecut, ar putea avea loc după data de 15 octombrie. Această etapă ar implica reluarea activității pentru aproximativ jumătate din cei 2.000 de salariați ai unității.

Cu toate acestea, reluarea operațiunilor este grevată de o incertitudine majoră, reprezentată de costul ridicat pe care energia electrică îl va avea la momentul pornirii capacităților de producție.

Administratorul concordatar al combinatului, reprezentat prin directorul general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, a precizat că Liberty Galați ar putea începe activitatea de tolling, respectiv închirierea capacităților tehnologice, la jumătatea lunii octombrie. Acest proces vizează procesarea unui volum deja contractat de 23.000 de tone de oțel, activitate în care vor fi angrenați în jur de 1.000 de lucrători.

Această evoluție survine la un an de la formularea primelor intenții de reluare a producției și la mai bine de două luni de la formalizarea înțelegerilor. Pe 22 iulie, reprezentanții combinatului au semnat un pachet contractual destinat laminării unor loturi speciale de tablă groasă, rulouri laminate la cald și tablă acoperită organic.

Producția rezultată este destinată clienților internaționali ai companiilor Glencore din Marea Britanie și Kaiseri Metal Center (KMC) din Turcia, prin intermediul filialei locale Ripen.

În ciuda cadrului contractual existent, conducerea procedurii de concordat subliniază că nu există încă o certitudine fermă privind repornirea efectivă a liniilor de producție.

„Demararea efectivă a procesului rămâne condiţionată de posibilitatea achitării costului energiei electrice necesare operaţiunii. După pornirea liniilor de producţie şi în funcţie de evoluţia acestui context, ne aşteptăm să fie încheiate şi alte contracte de tolling”, a explicat Paul Dieter Cîrlănaru pentru News.ro.

Complexul industrial din Galați, proiectat în urmă cu șase decenii, este structurat pe două circuite principale: un flux primar, destinat transformării materiilor prime în fontă și oțel, și un flux secundar, în cadrul căruia laminoarele prelucrează oțelul pentru a obține tablă groasă, rulouri laminate la cald sau la rece, zincate ori vopsite.

Pornirea activității nu se poate realiza instantaneu, fiind necesară o perioadă pregătitoare ce poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni. În cadrul Laminorului de Tablă Groasă (LTG), procesul tehnologic debutează cu preîncălzirea semifabricatelor, cunoscute sub numele de brame, în trei cuptoare mari cu o capacitate de 150 de tone pe oră.

Laminarea ulterioară este executată de două caje specializate: prima stabilește lățimea produsului, iar cea de-a doua fixează grosimea și lungimea finale ale tablei-mamă, care ulterior este lăsată la răcit pe paturi dedicate.

La rândul său, Laminorul de Benzi la Cald (LBC) include patru zone tehnologice distincte: cuptoarele de încălzire, trenul degroșor, trenul finisor și zona de rulare. Fiecare dintre aceste secțiuni necesită reglaje complexe și un consum semnificativ de materiale auxiliare, precum uleiuri și vaseline industriale, pe lângă stocul de brame necesar prelucrării.

Etapele de pregătire sunt deja vizibile pe platformă, unde au fost aduse recent aproximativ 2.000 de tone de brame destinate prelucrării, iar la nivelul Laminorului de Tablă Groasă s-au derulat primele intervenții tehnice.

Totuși, surse din cadrul conducerii au clarificat faptul că semifabricatele primite nu sunt universale, ci sunt croite tehnic strict pentru un anumit tip de laminor, neputând fi transferate arbitrar de la o linie la alta.

Din acest motiv, reluarea operațiunilor se va desfășura eșalonat, începând cu Laminorul de Tablă Groasă și continuând ulterior cu Laminorul de Benzi la Cald. Perioada lungă în care instalațiile au staționat impune verificări electrice ample, revizii ale sistemelor de ridicare și macaralelor, precum și obținerea de reautorizări tehnice.

Deși din punct de vedere tehnic unitățile sunt pregătite, punerea lor în funcțiune presupune încălzirea prealabilă a cuptoarelor timp de două sau trei zile, proces ce generează costuri suplimentare substanțiale prin consumul de gaz fără producție efectivă, o sarcină financiară grea în actualul context de criză.

Reluarea activității industriale constituie o măsură de avarie deosebit de importantă pentru personalul combinatului. Neplătiți încă din luna mai și lipsiți de garanții pe termen scurt, angajații angrenați în activitatea de tolling vor avea posibilitatea să încaseze venituri aferente perioadei lucrate.

Acuplarea la noul regim de lucru nu va acoperi însă toate creanțele existente, plata integrală a drepturilor bănești restante fiind strâns legată de finalizarea procesului de vânzare a combinatului. Reprezentanții CITR au reamintit că salariații beneficiază de prioritate legală la recuperarea sumelor datorate.

„Salariaţii au prioritate în recuperarea sumelor restante, chiar dacă vorbim de active garantate (ale altor creditori, cum ar fi statul – n.r.) (…) Cu siguranţă, la vânzare datoriile salariale vor fi acoperite integral. Toate simulările au în vedere acest aspect”, a mai precizat Paul Dieter Cîrlănaru.

Închirierea capacităților de producție prin contracte de tolling a fost identificată drept o soluție temporară pentru a atenua presiunea financiară asupra muncitorilor. Deși această formulă nu generează o marjă de profit sustenabilă pentru întregul combinat pe termen lung, ea permite obținerea de lichidități destinate achitării unei părți substanțiale din datoriile salariale curente, în condițiile în care fondul de garantare a fost deja epuizat.

Referitor la calendarul juridic al procedurii, termenul stabilit de instanță pentru data de 2 decembrie 2026 reprezintă doar o etapă de control și supraveghere.

„Termenul stabilit de instanţă, de 2 decembrie, este un termen de control, de supraveghere a procedurii. Asta nu înseamnă că votul (creditorilor – n.r.) nu se poate da înainte şi că instanţa nu poate fixa un termen intermediar, pentru a omologa această modificare. Oricând, după ce creditorii aprobă vânzarea în termen de o săptămână, cerem omologarea de la instanţă şi demarăm procesul de vânzare. Odată ce aprobă creditorii, vindem, încasăm avansul, facem contractul şi atunci avem acces la bani cu care să se plătească restanţele salariale”, a adăugat Cîrlănaru.

În prezent, decizia privind viitorul combinatului din Galați este blocată la nivelul marilor creditori garantați, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Exim Banca Românească.

Având în vedere că aceștia dețin creanțe ce depășesc 450 de milioane de euro și controlează procesul decizional, abținerea lor de la votul privind planul de vânzare prin negociere directă a determinat administratorii să solicite o prelungire a termenului judiciar.

Noul preț de lichidare al activelor Liberty Galați a fost reevaluat la 182 de milioane de euro, o scădere considerabilă față de valoarea inițială de 538 de milioane de euro stabilită la începutul anului trecut. Această nouă valoare de referință va servi drept bază de negociere pentru principalii creditori, după ce primele două tentative de vânzare prin licitație publică — organizate la prețuri de pornire de 709 milioane, respectiv 463 de milioane de euro — au eșuat din lipsă de ofertanți.