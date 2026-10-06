Grinzile prefabricate pentru Secțiunea 3 a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, produse la Racovița și Cepari și transportate direct pe șantier

SURSA FOTO: Facebook, DRDP Craiova - unul dintre depozitele de grinzi prefabricate pentru Autostrada A1 Sibiu–Pitești

DRDP Craiova a anunțat că intensifică lucrările la Autostrada A1 Sibiu–Pitești, pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni. Pentru finalizarea conexiunii rutiere, grinzile prefabricate sunt realizate în centrele de la Racovița și Cepari, fiind livrate prin transport direct pe șantier, unde sunt montate în viitoarea structură a autostrăzii.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a informat marți, 6 octombrie 2026, că grinzile prefabricate destinate construcției Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești sunt realizate la Racovița și livrate direct către șantier pentru asamblare.

Reprezentanții instituției au clarificat că imaginile cu depozitele de grinzi indică unul dintre spațiile de stocare a materialelor aflate pe raza teritorială a DRDP Craiova. La Racovița, în cadrul fabricii D3, se produce o parte din structurile masive necesare viitoarei autostrăzi. De la această unitate, elementele prefabricate sunt încărcate și direcționate direct către zonele de lucru, unde urmează să fie montate în infrastructura drumului de mare viteză.

Conform datelor furnizate de DRDP Craiova, Racovița constituie doar unul dintre cele două puncte integrate de producție și depozitare pentru această secțiune. Cea de-a doua unitate funcționează la Cepari, în județul Argeș.

Oficialii direcției au explicat că circuitul logistic al elementelor prefabricate este unul simplificat și direct, desfășurându-se pe traseul fabrică – transport – șantier. De asemenea, reprezentanții DRDP Craiova au subliniat că fiecare transport efectuat marchează un pas înainte în derularea lucrărilor de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești și apropie finalizarea conexiunii rutiere dintre Cornetu și Tigveni.

DRDP Craiova a informat vinerea trecută, 2 octombrie 2026, că pe sectorul de drum DN7 – Valea Oltului continuă lucrările de punere în siguranță a versanților, desfășurate etapizat pentru a permite menținerea circulației rutiere.

Potrivit reprezentanților instituției, intervențiile constau în rănguirea și curățarea zonelor unde există roci instabile, dar și în montarea de plase de protecție și de bariere de retenție. Scopul principal al acestor lucrări este reducerea riscului de desprindere a pietrelor și de prăbușire a materialelor pe partea carosabilă, contribuind astfel la creșterea siguranței participanților la trafic.

Oficialii DRDP Craiova au precizat că operațiunile se derulează pe etape, cu măsuri tehnice adaptate pentru a nu bloca complet circulația. În acest context, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să manifeste atenție sporită la traversarea zonei de lucrări și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară.