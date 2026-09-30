Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova mai au timp pentru finalizare. Ce termene noi au fost stabilite?

Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății propun prelungirea termenelor pentru finalizarea spitalelor regionale din Iași, Cluj și Craiova, în cadrul unor modificări convenite cu BEI. Investițiile, finanțate prin împrumuturi de 923 de milioane de euro, vor putea utiliza fondurile până în 2029, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern.

Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Sănătății, a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care sunt actualizate contractele de finanțare încheiate de România cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construirea Spitalelor Regionale de Urgență din Iași, Cluj și Craiova. Cele trei proiecte beneficiază de împrumuturi BEI în valoare totală de 923 de milioane de euro.

Principala modificare propusă vizează actualizarea termenelor de finalizare a investițiilor prevăzute în contractele de finanțare și flexibilizarea accesului la fondurile disponibile, prin eliminarea unor condiții asociate tragerilor din împrumuturi.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificările urmăresc menținerea disponibilității finanțărilor contractate pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor și permit utilizarea mai rapidă a fondurilor disponibile. Amendamentele convenite cu BEI nu majorează valoarea împrumuturilor, nu generează obligații bugetare suplimentare și nu modifică serviciul datoriei publice.

În urma modificărilor convenite cu BEI, termenele de finalizare prevăzute în contractele de finanțare au fost actualizate în funcție de condițiile concrete de realizare a investițiilor.

Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, noul termen de finalizare este decembrie 2029, față de decembrie 2027, cât era prevăzut inițial. În cazul Spitalului Regional de Urgență Cluj, termenul a fost prelungit până în decembrie 2029, de la decembrie 2026.

Pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova, noul termen de finalizare este mai 2029, față de decembrie 2026, potrivit modificărilor propuse de Ministerul Finanțelor.

Cele trei proiecte beneficiază de finanțare din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), prin împrumuturi în valoare totală de 923 de milioane de euro.

Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, România a contractat în 2021 un împrumut de 250 de milioane de euro. În același an a fost contractat un împrumut de 305 milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, iar în 2022, un împrumut de 368 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova.

Proiectele sunt implementate de Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Cele trei investiții au beneficiat și de finanțare din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare totală de 107,33 milioane de lei. Totodată, acestea beneficiază în continuare de finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, în valoare totală de 1.397,5 milioane de lei.

Cele trei spitale regionale reprezintă unele dintre cele mai importante investiții publice în infrastructura sanitară, iar adaptarea mecanismelor de finanțare la ritmul real al proiectelor este necesară pentru finalizarea acestora.