Risc de blocaje odată cu lansarea TollRo. UNTRR: Mii de operatori, nevoiți să se înregistreze simultan

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează că introducerea noului sistem de taxare TollRo ar putea provoca perturbări semnificative în transportul rutier de mărfuri și în lanțurile logistice. Problemele ar putea apărea chiar de la ora 00:00, odată cu intrarea în vigoare a noilor obligații pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Potrivit organizației, obligația de plată și accesul transportatorilor la versiunea operațională a instrumentelor necesare pentru conformare încep practic în același moment. Astfel, mii de operatori ar putea încerca simultan să descarce aplicația, să își creeze conturile și să înregistreze vehiculele.

UNTRR atrage atenția asupra modului în care a fost programată trecerea de la perioada de testare la funcționarea efectivă a sistemului. Aplicația mobilă TollRo și platforma online au fost retrase după încheierea perioadei de testare, iar versiunile operaționale urmează să fie disponibile de la ora 00:00, pe 1 octombrie.

Aplicația urmează să fie publicată de Vodafone la aceeași oră. UNTRR avertizează însă că aceasta ar putea să nu fie disponibilă imediat pentru descărcare, deoarece publicarea și propagarea prin Apple App Store și Google Play pot necesita un anumit interval de timp.

În același timp, obligația transportatorilor de a achita noul tarif începe tot la ora 00:00.

Potrivit informațiilor prezentate de UNTRR, toate datele introduse de utilizatori în timpul perioadei pilot se vor pierde. Astfel, după miezul nopții, operatorii care folosesc aplicația ar urma să fie nevoiți să descarce noua versiune, să își creeze din nou conturile, să introducă datele companiei și să înregistreze din nou vehiculele și remorcile.

Informațiile introduse în etapa de testare nu ar urma să fie transferate în sistemul operațional, potrivit UNTRR.

Pentru folosirea tichetelor de rută, transportatorii trebuie mai întâi să înregistreze vehiculul, apoi să selecteze traseul care urmează să fie parcurs și să achite tariful înainte de efectuarea deplasării.

Problema semnalată de UNTRR este că transportatorii pot începe procedurile necesare pentru conformare în același moment în care apare și obligația de plată.

În practică, mii de operatori s-ar putea afla în situația de a efectua simultan, imediat după miezul nopții, toate operațiunile necesare pentru a continua cursele deja aflate în desfășurare sau pe cele programate.

UNTRR consideră că trecerea la noul sistem fără existența unui interval operațional între activarea instrumentelor de plată și aplicarea obligației de taxare creează un risc de blocaje și întârzieri în transportul rutier de mărfuri.

Transportatorii s-ar putea afla astfel în situația de a alege între oprirea vehiculelor până la finalizarea înregistrării și achitarea tarifului sau continuarea deplasării, cu riscul ca sistemele automate să constate neplata.

UNTRR atrage atenția că sistemul de control și sancționare nu așteaptă finalizarea procedurilor pe care trebuie să le parcurgă transportatorii.

Verificarea achitării TollRo se realizează prin sisteme electronice de control. În aceste condiții, eventualele dificultăți tehnice întâmpinate la înregistrare ar putea crea probleme operatorilor care au deja vehicule în circulație.

Potrivit informațiilor privind regimul sancțiunilor prezentate de organizație, atunci când distanța parcursă nu poate fi determinată este prevăzut un tarif de 2.000 de lei, aplicabil o singură dată într-un interval de 12 ore.

Neachitarea obligațiilor în termenul prevăzut poate conduce și la aplicarea unei amenzi de până la 5.000 de lei.

UNTRR avertizează astfel că o problemă tehnică, imposibilitatea temporară de accesare a sistemului sau timpul necesar pentru înregistrarea vehiculelor pot produce consecințe financiare directe pentru operatorii care au camioane în circulație.

Riscul semnalat este legat în special de primele ore de funcționare a TollRo, când obligația de plată este deja activă, iar transportatorii trebuie în același timp să obțină acces la instrumentele necesare pentru a se conforma.

În lipsa unui interval între cele două momente, organizația transportatorilor avertizează asupra posibilității apariției unor întârzieri și blocaje care să afecteze nu doar operatorii rutieri, ci și lanțurile logistice.