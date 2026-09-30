Motorina a devenit cel mai scump carburant din Europa. Țările UE continuă însă să o taxeze mai puțin decât benzina

Motorina a devenit cel mai scump carburant la pompele din Uniunea Europeană, după ce prețul mediu ponderat a urcat la nivelul record de 2,226 euro pe litru. Un plin de 50 de litri ajunge astfel la aproximativ 111 euro, iar aproape 40% din această sumă reprezintă taxe.

În ciuda prețului mai mare al motorinei, guvernele europene continuă să o taxeze, în medie, cu aproximativ 12 cenți pe litru mai puțin decât benzina. Diferențele dintre state sunt însă considerabile, iar în unele țări taxele aplicate unui litru de motorină depășesc deja un euro.

Prețul mediu ponderat al motorinei în Uniunea Europeană a ajuns la 2,226 euro pe litru pe 21 septembrie 2026, potrivit datelor din Weekly Oil Bulletin al Comisiei Europene.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul seriei de date, în 2005.

Motorina este acum cu 13,4 cenți pe litru mai scumpă decât benzina Euro-super 95. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența ajunge la 6,7 euro.

Alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu motorină costă în prezent aproximativ 111 euro.

Din această sumă, circa 40% ajunge la stat sub forma taxelor.

Taxele aplicate motorinei sunt în medie de 0,861 euro pe litru la nivelul UE, reprezentând 38,6% din prețul de la pompă. Pentru benzină, taxele ajung la 0,981 euro pe litru, cu aproximativ 12 cenți mai mult.

Creșterea puternică a prețurilor este pusă pe seama perturbării fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului cu Iranul început în februarie.

Motorina a fost afectată mai puternic, iar prețul său mediu în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie.

Experții Băncii Centrale Europene estimează că marjele de rafinare au adăugat aproximativ 0,41 euro la fiecare litru de motorină în a treia săptămână din septembrie. Suma reprezintă aproximativ 19% din prețul plătit de șoferi.

Pentru o reducere a prețurilor, experții BCE consideră că factorii decisivi ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și revenirea activității globale de rafinare.

Tratamentul fiscal mai favorabil pentru motorină nu este o situație nouă. Regulile Uniunii Europene stabilesc o acciză minimă de 0,33 euro pe litru pentru motorină, față de 0,359 euro pentru benzină.

Numeroase guverne păstrează o diferență și în propriile sisteme de taxare. Aceasta a fost justificată de-a lungul timpului prin sprijinirea transportatorilor, fermierilor și altor companii care folosesc motorină.

În 2015, organizația Transport & Environment calcula că europenii plăteau în medie cu 14 cenți mai multe taxe pentru un litru de benzină decât pentru unul de motorină. Diferența continuă să existe și după mai bine de un deceniu.

Comisia Europeană a propus în 2021 ca taxarea carburanților să fie stabilită în funcție de conținutul energetic, nu de volum. O asemenea schimbare ar elimina avantajul fiscal al motorinei.

Măsura necesită însă acordul tuturor celor 27 de state membre, iar un text de compromis nu a reușit să obțină sprijin unanim în noiembrie 2025.

Taxarea motorinei are loc în două etape. Prima este acciza, care reprezintă o sumă fixă pentru fiecare litru. Unele țări adaugă și alte taxe, precum cele pentru emisiile de carbon.

Peste prețul rezultat este aplicată ulterior taxa pe valoarea adăugată (TVA), inclusiv peste acciză. Cotele de TVA variază între 17% în Luxemburg și 27% în Ungaria.

Nivelul efectiv al taxelor diferă astfel considerabil de la o țară la alta.

Danemarca ocupă prima poziție între statele UE analizate în funcție de valoarea taxelor plătite pentru fiecare litru de motorină.

Taxele ajung la 1,081 euro pe litru, reprezentând 42,3% din prețul de 2,555 euro. Acciza de 4,261 coroane daneze pe litru este echivalentă cu aproximativ 0,571 euro, iar TVA-ul de 25% adaugă aproximativ 0,511 euro.

Italia se află pe poziția a doua. Șoferii italieni plăteau 2,281 euro pe litru la 21 septembrie. La acciza valabilă atunci, de 0,5729 euro pe litru, și cu un TVA de 22%, taxele însumau aproximativ 0,984 euro.

Acciza a crescut însă la 0,6229 euro pe litru pe 26 septembrie, după reducerea facilității fiscale temporare. Folosind același preț de 2,281 euro pentru comparație, taxele ar ajunge la aproximativ 1,034 euro pe litru, respectiv 45,3% din preț.

Finlanda ocupă poziția a treia, cu taxe de 1,030 euro pe litru. Acciza este de 0,511 euro, iar TVA-ul ajunge la 25,5%. Taxele reprezintă 40,3% din prețul de 2,555 euro pe litru.

Germania taxează motorina cu aproximativ 1,024 euro pe litru. Sistemul include o taxă pe energie de 0,4704 euro, un preț al carbonului de 0,162 euro și TVA de 19%.

Taxele reprezintă 41,7% din prețul de 2,457 euro pe litru.

Situația urmează însă să se schimbe. Bundestagul a aprobat pe 25 septembrie o reducere cu 14,04 cenți a taxei pe energie, aplicabilă între 1 octombrie și 31 decembrie. Incluzând TVA, reducerea ar valora aproximativ 17 cenți pe litru.

În Belgia, taxele ajung la 1,014 euro pe litru. Țara aplică aceeași acciză, de 0,600 euro, atât motorinei, cât și benzinei. Pentru că prețul motorinei înainte de taxe este mai mare, TVA-ul de 21% face ca valoarea totală a taxelor să fie cu 6,9 cenți peste cea aferentă benzinei.

Olanda ajunge la 1,006 euro taxe pentru fiecare litru de motorină. În același timp, țara are cel mai mare preț al motorinei dintre statele menționate, de 2,579 euro pe litru. Acciza pentru motorină este de 0,55 euro, față de 0,84 euro pentru benzină.

În Franța, taxele ajung la 1,005 euro pentru fiecare litru de motorină. Acciza este de 0,6075 euro pe litru, la care se adaugă TVA de 20%. Taxele reprezintă 42,2% din prețul de 2,383 euro.

Lituania ajunge la 0,945 euro taxe pe litru. Acciza fixă este de 0,50 euro, la care se adaugă o componentă pentru dioxidul de carbon de 0,0536 euro și TVA de 21%.

Austria taxează motorina cu 0,897 euro pe litru. Sistemul combină o taxă pe uleiurile minerale de 0,378 euro cu o taxă pe carbon de aproximativ 0,145 euro, după care se aplică TVA de 20%.

Grecia încheie primele zece poziții, cu taxe de 0,855 euro pe litru. Acciza este de 0,41 euro, iar TVA-ul de 24%. În Grecia se înregistrează și cea mai mare diferență de taxare dintre motorină și benzină, motorina fiind taxată cu 28,6 cenți mai puțin.

Nivelurile actuale s-ar putea modifica rapid în condițiile prețurilor record. Germania urmează să reducă de la 1 octombrie taxele pentru benzină și motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru, incluzând TVA, iar reducerea pregătită în Cehia ar urma să aducă o economie de aproximativ 10 cenți pe litru pentru motorină. Spania și-a prelungit, la rândul său, măsurile de reducere a taxării carburanților.