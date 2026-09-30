Prețuri carburanți miercuri, 30 septembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 30 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL în România în ziua de miercuri, 30 septembrie. Comparativ cu ziua precedentă, mediile naționale pentru toate cele trei tipuri de carburant au rămas neschimbate.

Benzina standard are miercuri un preț mediu național de 10,03 lei pe litru. Prețurile înregistrate la nivel național se situează între 9,97 și 10,09 lei pe litru, potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant.

Față de ziua precedentă, prețul mediu al benzinei standard este neschimbat, variația fiind de 0%. În comparație cu nivelul înregistrat la 30 iunie, benzina este mai scumpă cu 137 de bani, respectiv cu 15,8%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,95 lei pe litru. Cel mai mic preț și cel mai mare preț înregistrate la nivel național sunt cuprinse între 10,79 și 10,99 lei pe litru.

Și în cazul motorinei, prețul mediu a rămas neschimbat față de ziua precedentă, variația fiind de 0%. Comparativ cu 30 iunie, motorina standard este mai scumpă cu 173 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 18,8%.

GPL-ul are un preț mediu național de 4,71 lei pe litru, calculat pe baza datelor din 321 de stații. Prețurile variază între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, prețul mediu este neschimbat, cu o variație de 0%. Raportat la 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1346 stații 10,03 lei 9,97 – 10,09 neschimbat (0%) +137 bani (+15,8%) Motorină standard · 1346 stații 10,95 lei 10,79 – 10,99 neschimbat (0%) +173 bani (+18,8%) GPL · 321 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Cel mai mic preț al benzinei standard de miercuri, 30 septembrie, este de 9,97 lei pe litru. Acesta este înregistrat la o stație Socar din Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,79 lei pe litru, la o stație Socar din Suceava.

Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru și este înregistrat la Mol, în Onești, județul Bacău.

În București, benzina are un preț mediu de 10,03 lei pe litru, iar motorina costă, în medie, 10,95 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, prețul mediu este de 10,04 lei pe litru pentru benzină și de 10,96 lei pentru motorină.

În Timișoara, benzina costă în medie 10,04 lei pe litru, iar motorina 10,95 lei pe litru.

La Iași, prețul mediu al benzinei este de 10,03 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț mediu de 10,95 lei pe litru.

În Constanța, benzina are un preț mediu de 10,04 lei pe litru, iar motorina de 10,95 lei pe litru.

În Brașov, media pentru benzină este de 10,03 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,95 lei pe litru.

La Craiova, benzina costă în medie 10,03 lei pe litru, iar motorina 10,94 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei este de 10,03 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,95 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Gorj, unde aceasta ajunge la 10,00 lei pe litru. Cea mai mare medie este în Ilfov, de 10,04 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie județeană este tot în Gorj, la 10,92 lei pe litru. Cea mai mare medie este în județul Galați, unde motorina ajunge la 10,96 lei pe litru.

În ceea ce privește piața petrolului, cotația petrolului Brent din 29 septembrie, pentru contractul din noiembrie 2026, a fost de 103,57 dolari pe baril.

Față de cotația precedentă, valoarea este cu 1,71 dolari mai mică. În schimb, comparativ cu nivelul din 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, valoarea actuală este cu 41,1% mai mare.

În acest context, benzina standard are un preț mediu de 10,03 lei pe litru, cu 15,8% peste nivelul din 30 iunie, în timp ce motorina standard costă în medie 10,95 lei pe litru, cu 18,8% peste același reper.

Prețurile înregistrate de platformă sunt actualizate de mai multe ori pe zi și provin din datele ANPC și ale rețelelor de benzinării.