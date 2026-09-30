Hotelul Minecraft se deschide în 2027! Are 69 de camere și primul roller coaster inspirat de joc

Marea Britanie va avea, din 2027, un hotel dedicat Minecraft, construit în cadrul parcului Chessington World of Adventures, lângă Londra. Unitatea va face parte dintr-o nouă zonă inspirată de joc, alături de atracții, restaurante și experiențe interactive menite să transforme universul virtual în realitate.

Un nou hotel Minecraft, cu 69 de camere, urmează să se deschidă în Marea Britanie în 2027, alăturându-se unei serii tot mai mari de unități de cazare concepute pentru a le permite fanilor să pășească în universul jocurilor lor preferate. Minecraft nu mai este doar un joc pe care îl poți juca, ci va deveni și un loc în care te poți caza efectiv.

Noul hotel „Minecraft World” va fi deschis lângă Londra, în cadrul parcului Chessington World of Adventures, oferindu-le fanilor ocazia de a dormi în interiorul lumii celui mai bine vândut joc video din toate timpurile.

Hotelul cu 69 de camere va face parte din noua zonă tematică Minecraft a parcului și va include un roller coaster inspirat de „Nether”, experiențe culinare imersive și numeroase detalii în stil pixelat.

Anunțul vine într-un moment în care tendința călătoriilor tematice inspirate de jocuri video atinge cote maxime. Aceste călătorii devin mai mult decât o simplă vizită la un parc de distracții sau la o convenție de gaming. Industria ospitalității transformă tot mai mult universurile familiare ale jocurilor în locuri unde călătorii se pot caza, pot dormi și pot explora.

În Japonia, lanțul MIMARU oferă camere tematice Pokémon în 10 hoteluri din Tokyo, Kyoto și Osaka, cu interioare pline de personaje și elemente specifice Pokémon, inclusiv băi și bucătării decorate în aceeași tematică.

Luna aceasta, conceptul a evoluat și mai mult, odată cu deschiderea unui hotel în formă de Poké Ball în Hokkaido, în cadrul unei colaborări cu aplicația „Pokémon Sleep”. Această unitate de cazare sferică, cu un diametru de trei metri, este amplasată lângă un lac și concepută pentru a recrea experiența de a dormi în interiorul unei veritabile Poké Ball.

Mai aproape de noi, complexul Magic World Resort din Oropesa del Mar, Spania, dispune de un hotel dedicat, „Magic Games Hotel”, care oferă camere tematice, console de jocuri, zone de realitate virtuală (VR) și augmentată (AR), turnee și un muzeu al jocurilor video.

Acum, și Marea Britanie se alătură acestei tendințe. Situat în noua zonă tematică „Minecraft World” din cadrul Chessington World of Adventures, noul hotel va dispune de 69 de camere tematice, dintre care 20 de camere premium și 49 standard. Deschiderea este programată pentru 2027, la o dată care urmează să fie anunțată.

Hotelul va include, de asemenea, un restaurant și un bar de poțiuni imersive. Elementele interactive, precum și creaturile, culorile și biomurile, sau regiunile, emblematice din joc vor prinde viață, oferind oaspeților ocazia de a trăi în interiorul acestei lumi magice.

Copaci și animale în formă de cub vor da viață „Overworld-ului” în zona de recepție, în timp ce lifturile inspirate de portalurile Nether și coridoarele care seamănă cu galerii de mină îi vor atrage pe oaspeți. Camerele propriu-zise vor găzdui blocurile, obiectele, creaturile, texturile și culorile caracteristice Minecraft, transpuse în lumea reală.

Fanii Minecraft vor putea, de asemenea, să meargă în parcul tematic din imediata apropiere pentru a încerca „Escape the Nether”, primul roller coaster Minecraft din lume, care va dispune atât de secțiuni de interior, cât și de exterior.

Atracția va fi situată în „Minecraft World”, o zonă care va transpune și mai mult jocul în realitate, oferind atracții pentru familii, zone de luat masa și magazine tematice, precum și experiențe Minecraft imersive.