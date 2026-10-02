Subvenții APIA 2026. Plățile în avans încep pe 16 octombrie. Câți bani primesc fermierii pe hectar și ce curs valutar e folosit

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează de vineri, 16 octombrie, plata avansului din subvenții pentru fermierii din sectorul vegetal și zootehnic. Producătorii agricoli vor primi în conturi până la 75% din cuantumurile stabilite pentru anul 2026. Află în continuare ce sume exacte pe hectar sunt virate în primă etapă pentru fiecare schemă de sprijin și la ce curs valutar sunt ele calculate.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) dă startul primei tranșe din subvențiile agricole pentru anul 2026, începând de vineri, 16 octombrie.

Funcționarii agenției vor autoriza plățile atât pentru fermierii din sectorul vegetal, cât și pentru cei din zootehnie.

În această primă etapă a campaniei, beneficiarii pot primi un avans de până la 75% din cuantumurile stabilite oficial pentru fiecare schemă de plată directă.

Toate cuantumurile exprimate în monedă europeană se vor transforma în monedă națională la un curs oficial de 5,2788 lei pentru un euro, aprobat pentru plățile din acest an. Perioada de autorizare și virare a avansului este cuprinsă între 16 octombrie și 30 noiembrie, notează Agrointel.

Ulterior, din luna decembrie, APIA va demara plățile finale, procesul urmând să se încheie definitiv la data de 30 iunie a anului viitor. Proiectul de ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) stabilește exact sumele calculate pe hectar pe care agricultorii le pot aștepta în conturi.

Pentru Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (PD-01 BISS), cuantumul total este de 101,03 euro/ha (533,32 lei/ha), iar avansul de 75% înseamnă 75,77 euro/ha, adică 399,99 lei/ha.

Fermierii care beneficiază de Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PD-02 CRISS) au un cuantum de 55,69 euro/ha (293,98 lei/ha), ceea ce le aduce un avans de 41,77 euro/ha, reprezentând 220,48 lei/ha.

Tinerii fermieri primesc prin Sprijinul complementar (PD-03) un cuantum integrat de 55,36 euro/ha (292,23 lei/ha), avansul de 75% ridicându-se la 41,52 euro/ha, adică 219,18 lei/ha.

Totodată, măsurile de mediu aduc sume suplimentare pe fiecare hectar eligibil:

PD-04 (Practici benefice pentru mediu în teren arabil): Cuantum de 56,28 euro/ha (297,09 lei/ha), cu un avans de 42,21 euro/ha (222,82 lei/ha).

Cuantum de 56,28 euro/ha (297,09 lei/ha), cu un avans de 42,21 euro/ha (222,82 lei/ha). PD-05 (Agricultură prietenoasă cu mediul în fermele mici): Cuantum de 100 euro/ha (527,88 lei/ha), cu un avans de 75 euro/ha (395,91 lei/ha).

Cuantum de 100 euro/ha (527,88 lei/ha), cu un avans de 75 euro/ha (395,91 lei/ha). PD-06 (Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantații pomicole, viticole, pepiniere și hameiști): Cuantum de 100 euro/ha (527,88 lei/ha), din care avansul de 75% reprezintă 75 euro/ha (395,91 lei/ha).

Iată mai jos cuantumurile și avansurile pe care le va achita APIA începând cu 16 octombrie.