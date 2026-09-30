APIA dă drumul la plățile pentru motorină. Banii ajung în conturi în zilele următoare. Cine primește

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul al doilea din 2026. Schema acoperă perioada 1 aprilie – 30 iunie, iar suma totală aprobată depășește 150 de milioane de lei. Sprijinul este acordat unui număr de 15.386 de beneficiari, iar APIA anunță că banii vor ajunge în conturile fermierilor în zilele următoare.

Operațiunea este derulată prin centrele județene ale APIA și vizează rambursarea unei părți din costul motorinei utilizate pentru activitățile agricole desfășurate în trimestrul al doilea al anului.

Plata este efectuată în baza HG nr. 1174/2014 și a Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 277/2026, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul de stat nu are însă același cuantum pentru întreaga perioadă luată în calcul. Pentru motorina achiziționată între 1 ianuarie și 6 aprilie 2026, rambursarea este stabilită la 2,697 lei pentru fiecare litru.

Pentru combustibilul cumpărat în intervalul 7 aprilie – 30 iunie 2026, valoarea ajutorului este de 2,397 lei/litru.

Datele APIA arată că pentru trimestrul al doilea au fost aprobate la decontare 110.131.922,227 litri de motorină. Valoarea corespunzătoare a ajutorului de stat este de 150.126.356 de lei.

Sumele și cantitățile aferente acestei perioade au fost aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 277 din 31 iulie 2026.

Banii sunt împărțiți între trei categorii de activități agricole: sectorul vegetal, sectorul zootehnic și sectorul îmbunătățirilor funciare.

Cea mai mare sumă este destinată sectorului vegetal. Pentru această categorie au fost aprobate 93.521.424,020 litri de motorină, iar valoarea ajutorului ajunge la 127.611.419 lei.

Pentru sectorul zootehnic, cantitatea aprobată este de 11.682.304,223 litri, corespunzătoare unui sprijin financiar de 15.857.531 de lei.

Alte 6.657.406 lei sunt alocate sectorului de îmbunătățiri funciare. Cantitatea de motorină aferentă acestei categorii este de 4.928.193,984 litri.

După demararea plăților prin centrele județene, beneficiarii nu ar trebui să mai aibă mult de așteptat pentru virarea sumelor aprobate.

„Plățile vor ajunge în conturile fermierilor în zilele următoare”, a transmis APIA în comunicatul publicat pe 30 septembrie.

Schema de ajutor de stat are stabilită și o limită anuală pentru cantitatea de combustibil care poate beneficia de decontare.

Conform informațiilor transmise de APIA, cantitatea anuală maximă de motorină care poate fi decontată este de 410 milioane de litri. Limita este prevăzută în anexa la HG nr. 1174/2014, cu modificările și completările ulterioare.