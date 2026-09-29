Subvențiile fermierilor, în pericol? Termenele APIA care NU trebuie ratate

Un termen-limită poate face diferența între plata subvenției și aplicarea unei sancțiuni. Fermierii care au accesat intervențiile DR-01 și DR-02 trebuie să respecte calendarul lucrărilor agricole și să poată demonstra îndeplinirea condițiilor. APIA atrage atenția asupra mai multor date importante, inclusiv pentru cosit și înființarea culturilor.

Nerespectarea condițiilor și termenelor aferente intervențiilor accesate de fermieri în cadrul Campaniei 2026 poate duce la aplicarea unor sancțiuni, avertizează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA le reamintește fermierilor că, în funcție de angajamentele asumate în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală, trebuie respectate termenele și condițiile privind efectuarea lucrărilor agricole obligatorii pentru intervențiile DR-01 și DR-02, lucrările de cosit și pășunat aferente intervenției DR-01, precum și înființarea și menținerea culturilor pentru intervenția DR-02. Nerespectarea acestor obligații și a termenelor stabilite poate atrage sancțiuni, potrivit unui comunicat al instituției.

Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor specifice intervențiilor DR-01 – Agromediu și climă pe pajiști permanente și DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile, fermierii pot utiliza aplicația GeoFoto APIA. Aceasta permite realizarea unor fotografii geoetichetate relevante, prin care beneficiarii pot face dovada respectării cerințelor aferente angajamentelor asumate.

APIA precizează că, în aplicația GeoFoto, au fost alocate beneficiarilor sarcini specifice care trebuie îndeplinite în termenele stabilite. Fermierii trebuie să țină cont de aceste termene pentru a evita aplicarea sancțiunilor.

Pentru mai multe pachete din cadrul intervenției DR-01, termenul-limită pentru efectuarea lucrărilor de cosit este 15 octombrie 2026, potrivit APIA.

Pentru Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV), cositul este permis până la 15 octombrie. Perioada în care poate fi efectuată această lucrare diferă în funcție de altitudine. Astfel, pentru unitățile administrativ-teritoriale situate la o altitudine mai mică de 600 de metri, cositul este permis între 15 iunie și 15 octombrie, iar pentru cele situate la cel puțin 600 de metri, perioada este 1 iulie – 15 octombrie.

În cazul Pachetului 3.1 – Pajiști importante pentru „Crex crex”, cositul poate fi efectuat în perioada 1 august – 15 octombrie. Pentru Pachetul 6 – Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.), atât cositul, cât și pășunatul sunt permise între 26 august și 15 octombrie. Tot până la 15 octombrie poate fi efectuat cositul pentru Pachetul 9.2 – Pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina).

În ceea ce privește intervenția DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile, APIA reamintește fermierilor și termenele referitoare la înființarea și menținerea culturilor.

Pentru Pachetul 4 – Culturi verzi, semănarea culturii verzi se face începând cu 1 august. Termenul-limită este 30 septembrie pentru unitățile administrativ-teritoriale situate la cel puțin 600 de metri altitudine și 15 octombrie pentru cele aflate la o altitudine mai mică de 600 de metri. Cultura verde trebuie menținută în perioada 1 decembrie 2026 – 28 februarie 2027, urmând să fie încorporată în sol între 1 și 31 martie 2027.

Pentru Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), cultura de toamnă trebuie semănată în perioada 15 septembrie – 14 octombrie. În intervalul 15 noiembrie 2026 – 28 februarie 2027 sunt interzise lucrările agricole, pășunatul și utilizarea metodelor de alungare.

În cazul Pachetului 9.1 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), cel puțin 10% din suprafața angajată trebuie să rămână nerecoltată în perioada 1 – 28 februarie 2027.

APIA le recomandă fermierilor să verifice periodic aplicația GeoFoto și să răspundă cât mai rapid solicitărilor de clarificare, pentru a evita întârzierile sau penalizările la plată.