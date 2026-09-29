Criza bateriilor afectează vehiculele electrice. Stellantis oprește temporar producția la trei fabrici din Franța

Stellantis va suspenda temporar producția de vehicule electrice la trei dintre fabricile sale din Franța, pe fondul problemelor de aprovizionare cu baterii. Opririle vor afecta uzinele din Sochaux, Rennes și Mulhouse și vor dura cel puțin o săptămână, în funcție de unitate.

Grupul auto susține că cererea pentru anumite versiuni de vehicule electrice este mai mare decât capacitatea actuală de aprovizionare cu baterii. Compania încearcă astfel să adapteze producția și să evite acumularea unor mașini care nu corespund cererii clienților.

Uzina din Sochaux, situată în estul Franței, își va suspenda activitatea în perioada 23-30 octombrie. Problemele sunt provocate de lipsa bateriilor necesare versiunilor cu autonomie extinsă ale vehiculelor electrice. Stellantis a precizat că măsura este una punctuală.

Compania susține că cererea pentru aceste versiuni este ridicată, în special din partea clienților care operează flote de automobile.

„Cererea pentru aceste versiuni este puternică, în special în rândul clienților care dețin flote auto, și continuă să depășească actuala capacitate de aprovizionare. În acest context, ajustăm temporar programul de producție pentru a rămâne aliniați la nevoile pieței și pentru a evita acumularea de stocuri de vehicule care nu corespund cererii clienților”, au transmis reprezentanții Stellantis.

Problemele de aprovizionare se resimt și la fabrica Stellantis din Rennes. Această unitate își va suspenda activitatea în perioada 22-30 octombrie, tot din cauza lipsei bateriilor.

La Rennes, problemele afectează în special producția modelului Citroen C5 Aircross.

Oprirea temporară a activității va începe chiar mai devreme la fabrica din Mulhouse. Producția acestei uzine va fi suspendată în perioada 15-30 octombrie.

Angajații celor trei fabrici au fost informați despre suspendarea temporară a producției marți, 29 septembrie.

Decizia arată dificultățile pe care problemele de aprovizionare cu baterii le pot provoca producției de vehicule electrice.

În cazul Stellantis, compania explică opririle prin diferența dintre cererea pentru anumite configurații și numărul de baterii disponibile pentru fabricarea acestora.

Producătorul încearcă astfel să evite situația în care continuă să fabrice alte versiuni ale vehiculelor pentru care cererea este mai redusă, în timp ce nu poate produce suficiente automobile în configurațiile solicitate de clienți.

Suspendările sunt programate diferit în cele trei uzine. Mulhouse va avea cea mai lungă perioadă de întrerupere, între 15 și 30 octombrie, urmată de Rennes, între 22 și 30 octombrie, și Sochaux, între 23 și 30 octombrie.

Grupul Stellantis a fost format în 2021 prin fuziunea dintre grupul francez PSA și Fiat Chrysler. În prezent, portofoliul producătorului auto include mai multe mărci importante, printre care Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat și Opel.