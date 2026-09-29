Eurostat: România, printre regiunile UE unde bolile de inimă provoacă cele mai multe decese

În 2023, bolile sistemului circulator au provocat 1,6 milioane de decese în Uniunea Europeană (UE), potrivit Eurostat. România se numără printre țările cu cele mai ridicate ponderi, toate cele opt regiuni depășind 53%.

În 2023, bolile sistemului circulator au provocat 1,6 milioane de decese în Uniunea Europeană (UE), reprezentând 32,5% din totalul deceselor. Printre aceste afecțiuni se numără cardiopatia ischemică, bolile hipertensive și bolile cerebrovasculare.

Din cele 244 de regiuni ale UE clasificate la nivelul 2 al Nomenclaturii unităților teritoriale statistice (NUTS), 108 au raportat rate standardizate ale mortalității egale sau mai mari decât media UE, de 313 decese la 100.000 de locuitori. Indicatorul este ajustat în funcție de o distribuție standard pe grupe de vârstă. În schimb, 136 de regiuni au înregistrat valori sub media europeană.

În 25 de regiuni, bolile sistemului circulator au reprezentat cel puțin jumătate din totalul deceselor în 2023. Printre acestea se află toate cele șase regiuni ale Bulgariei, cele mai ridicate ponderi fiind înregistrate în Yuzhen tsentralen, cu 67,3%, și Yugoiztochen, cu 66,4%.

Toate cele opt regiuni ale României au înregistrat, de asemenea, ponderi de cel puțin 53,0% ale deceselor provocate de bolile sistemului circulator. Cea mai mare valoare a fost raportată în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde aceste afecțiuni au reprezentat 63,8% din totalul deceselor.

În același grup se află ambele regiuni ale Lituaniei, dintre care Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas a avut o pondere de 53,7%. Letonia, care are o singură regiune la acest nivel de detaliere, a înregistrat o pondere de 52,2%. De asemenea, șase dintre cele opt regiuni ale Ungariei și două dintre cele patru regiuni ale Slovaciei au avut cel puțin jumătate din totalul deceselor asociate bolilor sistemului circulator, potrivit Eurostat.

La celălalt capăt al clasamentului, cinci regiuni au înregistrat în 2023 ponderi mai mici de 20,0% ale deceselor atribuite bolilor sistemului circulator. Toate cele cinci regiuni se află în Franța. Cea mai mică pondere a fost raportată în regiunea ultraperiferică Martinica, de 18,2%, urmată de Provence-Alpes-Côte d’Azur, cu 19,0%, Guadelupa, cu 19,1%, regiunea capitalei Île-de-France, cu 19,4%, și Franche-Comté, cu 19,9%.

Cu excepția regiunii atipice Mayotte, unde ponderea a fost de 30,5%, toate celelalte regiuni ale Franței au înregistrat valori de cel mult 22,4%.

Ponderi scăzute, de cel mult 22,4%, au fost raportate și în toate cele cinci regiuni ale Danemarcei. Cea mai mică valoare a fost înregistrată în regiunea capitalei, Hovedstaden, unde bolile sistemului circulator au reprezentat 20,5% din totalul deceselor.

În Olanda, trei regiuni au avut, de asemenea, valori de cel mult 22,4%. Este vorba despre Zuid-Holland, cu 21,1%, Utrecht, cu 21,7%, și Groningen, cu 22,4%, conform sursei citate anterior.