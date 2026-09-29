Rusia își majorează puternic veniturile din petrol. Valoarea exporturilor a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului

Rusia a exportat cea mai mare cantitate de țiței din ultima lună și jumătate, în timp ce creșterea prețurilor a împins valoarea livrărilor aproape de nivelurile record înregistrate după invadarea Ucrainei în 2022. Moscova beneficiază de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbările livrărilor saudite, însă o parte din avantaj este anulată de problemele rafinăriilor și de restricțiile impuse exporturilor de motorină.

În cele patru săptămâni încheiate pe 27 septembrie, Rusia a exportat pe mare în medie 3,71 milioane de barili de țiței pe zi, potrivit datelor privind deplasările petrolierelor analizate de Bloomberg.

Volumul de 3,71 milioane de barili pe zi reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul lunii august. În același timp, prețurile medii pe patru săptămâni pentru principalele sortimente rusești de petrol, Urals și ESPO, au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele peste trei luni.

Creșterea vine pe fondul perturbării livrărilor de petrol din Arabia Saudită, care efectuează lucrări de reparații la o conductă importantă atacată la începutul lunii.

Combinația dintre exporturile mai mari și prețurile ridicate aduce venituri suplimentare Moscovei într-o perioadă în care Rusia continuă războiul din Ucraina.

Încasările estimate pentru cea mai recentă perioadă de patru săptămâni au fost doar puțin sub recordul stabilit la începutul lunii mai, potrivit Bloomberg.

Valoarea brută medie a exporturilor de țiței ale Rusiei a urcat la 2,39 miliarde de dolari pe săptămână în cele 28 de zile încheiate pe 27 septembrie.

Suma este cu aproximativ 290 de milioane de dolari pe săptămână mai mare decât cea calculată pentru perioada de patru săptămâni încheiată pe 20 septembrie și reprezintă cel mai ridicat nivel de după perioada încheiată pe 24 mai.

Creșterea a fost determinată atât de prețurile mai mari pentru principalele sortimente de petrol rusesc, cât și de majorarea volumelor exportate.

Calculată doar pentru ultima săptămână, valoarea exporturilor a crescut cu aproximativ 180 de milioane de dolari și a ajuns la 2,75 miliarde de dolari. Acesta este cel mai ridicat nivel săptămânal de la invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Creșterea volumelor a compensat scăderea prețului petrolului Urals, care a urmat tendința cotațiilor internaționale.

Creșterea exporturilor de țiței are însă și o altă explicație. Atacurile cu drone ucrainene continuă să scoată din funcțiune rafinării din Rusia. Petrolul care nu mai poate fi procesat pe plan intern este redirecționat către export, ceea ce contribuie la creșterea volumelor livrate în afara țării.

Rusia și-a majorat prognoza pentru exporturile de țiței din 2026 cu aproximativ 150.000 de barili pe zi. În același timp, a redus cu aproximativ 500.000 de barili pe zi estimarea pentru exporturile de produse petroliere rafinate.

Problemele rafinăriilor au dus și la o penurie a unor carburanți importanți. Kremlinul a oprit exporturile pentru cea mai mare parte a motorinei, iar interdicția este așteptată să fie prelungită până la sfârșitul lunii octombrie.

Înainte de intensificarea atacurilor ucrainene, exporturile rusești de motorină se situau la aproximativ un milion de barili pe zi.

În săptămâna încheiată pe 27 septembrie, 37 de petroliere au încărcat 27,9 milioane de barili de țiței rusesc. În săptămâna precedentă, 32 de nave transportaseră 24,99 milioane de barili.

Operațiunile de încărcare și-au revenit la Novorossiysk, deși imaginile din satelit analizate de Bloomberg arată că unele petroliere petrec perioade mult mai lungi decât în mod normal la danele portului.

Volumele săptămânale pot varia semnificativ în funcție de condițiile meteo, lucrările de întreținere, sancțiuni, activitatea militară și momentul plecării navelor.

În cursul săptămânii a fost înregistrat și un transport al sortimentului kazah Kebco din Novorossiysk. Moscova a redirecționat în această lună toate transporturile de țiței kazah prin portul de la Marea Neagră, eliberând astfel mai multă capacitate pentru propriul petrol la Ust-Luga, în Marea Baltică, considerat mai sigur.

Cantitatea de petrol rusesc aflată pe mare a crescut din nou, odată cu revenirea exporturilor. Unele transporturi de petrol arctic destinate Chinei sunt transferate de pe o navă pe alta. Operațiunile au loc de regulă la est de Singapore pentru navele care folosesc ruta prin Marea Roșie și în apropiere de Nakhodka sau Zarubino pentru cele care utilizează Ruta Maritimă de Nord.

Și majoritatea transporturilor de petrol Sokol sunt transferate între nave, de obicei în Golful Kozmino. Aceste operațiuni pot produce întârzieri și pot majora cantitatea de petrol aflată simultan pe mare.

China și India rămân, la mare distanță, cei mai importanți cumpărători ai țițeiului rusesc.

Destinația finală a unor transporturi nu poate fi însă stabilită decât după ce navele au parcurs o parte importantă a călătoriei. Din acest motiv, unele petroliere indică destinații intermediare precum Suez sau Port Sudan și sunt incluse temporar în categoria „Asia necunoscută”.

Livrările observate către clienții asiatici ai Rusiei, inclusiv cele fără o destinație finală identificată, au crescut la 3,61 milioane de barili pe zi în cele 28 de zile încheiate pe 27 septembrie. În perioada precedentă, nivelul fusese de 3,4 milioane de barili pe zi.

În timp ce fluxurile către Asia au crescut, livrările către clienții rămași ai Moscovei în regiunea Mediteranei au coborât la cel mai redus nivel de la invadarea Ucrainei.

Acestea s-au situat la aproximativ 100.000 de barili pe zi în cele patru săptămâni încheiate pe 27 septembrie.

Livrările către Turcia, cel mai important cumpărător de petrol rusesc aflat la vest de Suez, au scăzut la aproximativ 50.000 de barili pe zi, față de 80.000 de barili pe zi în perioada de patru săptămâni încheiată pe 20 septembrie.

Exporturile către Egipt, cel mai nou client al Rusiei din estul Mediteranei, s-au menținut la aproximativ 50.000 de barili pe zi pentru a treia săptămână consecutiv.

Livrările către Siria au ajuns la zero începând din august, după ce țara a acceptat să reducă „drastic” importurile de petrol rusesc în cadrul negocierilor cu Statele Unite privind eliminarea sancțiunilor rămase.