Viața de student în București în 2026. Cât costă lunar chiria, mâncarea și facturile

Viața de student în București poate deveni o provocare financiară atunci când varianta căminului este înlocuită de chirie. Locuința consumă cea mai mare parte din buget, dar la aceasta se adaugă mâncarea, utilitățile, transportul, telefonul și ieșirile în oraș. Un calcul făcut pe baza prețurilor din septembrie 2026 arată că un student care locuiește singur poate ajunge ușor la cheltuieli de peste 4.000 de lei pe lună, iar împărțirea apartamentului cu un coleg poate reduce considerabil suma.

Începutul anului universitar coincide cu una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața chiriilor. Cererea venită din partea studenților crește în septembrie, iar Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai costisitoare centre universitare din țară.

Datele disponibile pentru septembrie 2026 arată o chirie mediană cerută de aproximativ 360 de euro pe lună pentru o garsonieră în Capitală. Pentru un apartament cu două camere, valoarea ajunge la aproximativ 549 de euro. Sunt prețuri solicitate în anunțuri, ceea ce înseamnă că suma finală poate fi diferită în urma negocierii.

La cursul de referință valabil în dimineața zilei de 29 septembrie, de 5,2786 lei pentru un euro, o garsonieră de 360 de euro înseamnă aproximativ 1.900 de lei pe lună.

Diferențele sunt însă vizibile de la un sector la altul. Chiria mediană cerută pentru o garsonieră este de 420 de euro în Sectorul 1 și de 375 de euro în Sectorul 2. În sectoarele 4 și 5, nivelul coboară la aproximativ 350 de euro, potrivit datelor analizate, potrivit raportul King Imobiliare

Pentru un student care nu ține neapărat să locuiască singur, împărțirea unui apartament cu două camere poate fi mai avantajoasă.

La o chirie mediană de 549 de euro, doi studenți care împart în mod egal costul ar plăti câte aproximativ 274,5 euro. La cursul actual, partea fiecăruia ar fi de circa 1.450 de lei lunar, înainte de utilități.

Diferența față de închirierea unei garsoniere este de aproximativ 450 de lei în fiecare lună. Într-un an, economia rezultată numai din chirie s-ar apropia de 5.400 de lei, dacă prețurile și cursul ar rămâne neschimbate.

Trebuie luat în calcul și costul inițial al mutării. În funcție de contract și de modul în care este găsită locuința, proprietarul poate solicita o garanție, iar în cazul intermedierii poate exista și un comision. Aceste sume nu fac parte din bugetul lunar obișnuit, dar pot face prima lună mult mai costisitoare.

Chiria nu include, de regulă, toate costurile locuinței. Studentul trebuie să ia în calcul întreținerea, electricitatea, gazele, apa și internetul.

Sumele diferă mult în funcție de sezon, tipul apartamentului și consum. Estimările disponibile pentru București plasează utilitățile unei locuințe mici în jurul câtorva sute de lei lunar, iar iarna factura poate crește.

Dacă apartamentul este împărțit de două persoane, o parte dintre aceste costuri sunt împărțite la rândul lor. Astfel, avantajul unui coleg de apartament nu se limitează la chirie, ci se poate vedea și la internet, întreținere sau alte cheltuieli comune.

După locuință, alimentația poate ocupa cea mai importantă parte din buget. Diferența este dată în special de obiceiurile studentului.

O masă la o cantină studențească poate costa în jur de 10-15 lei în unele cazuri, în timp ce un meniu de fast-food poate ajunge la 30-40 de lei. Repetată aproape zilnic, diferența devine importantă la sfârșitul lunii.

Pentru cine gătește majoritatea meselor acasă, un reper rezonabil pentru calcul poate fi de aproximativ 1.200-1.500 de lei lunar pentru alimente. Nu există însă o statistică oficială care să stabilească un „buget al studentului”, iar suma poate varia considerabil în funcție de produse, numărul meselor luate la cantină și frecvența comenzilor. Estimări recente pentru o persoană care gătește aproape exclusiv acasă plasează cheltuiala în acest interval.

Comenzile frecvente, cafelele cumpărate zilnic și mesele în oraș pot împinge rapid bugetul peste acest nivel.

Studenții de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții acreditate, beneficiază, în condițiile prevăzute de legislație, de reducere de 90% pentru transportul cu metroul.

În aceste condiții, transportul public poate reprezenta o parte relativ redusă din buget comparativ cu chiria și mâncarea. Situația se schimbă dacă studentul folosește frecvent servicii de ride-sharing, taxiuri sau trotinete electrice.

Mai există o categorie care este ușor de omis atunci când se calculează costul vieții de student: cheltuielile personale.

Abonamentul de telefon, produsele de igienă, hainele, materialele necesare facultății și eventualele abonamente la servicii de streaming adaugă alte câteva sute de lei. La acestea se pot adăuga sala de fitness, cafenelele, cinematograful, cluburile sau ieșirile cu prietenii.

Un student care își controlează atent cheltuielile poate aloca, orientativ, 300-500 de lei lunar pentru această categorie. Pentru cine iese frecvent în oraș, suma poate fi însă mult mai mare.

Luând drept reper o garsonieră la chiria mediană actuală, calculul orientativ arată astfel: aproximativ 1.900 de lei chiria, câteva sute de lei pentru utilități, 1.200-1.500 de lei pentru mâncare și alte câteva sute de lei pentru transport și cheltuieli personale.

Într-un scenariu atent la cheltuieli, un student care locuiește singur în chirie ajunge astfel la aproximativ 3.800-4.500 de lei pe lună. Dacă apar comenzi frecvente de mâncare, ieșiri, ride-sharing sau alte cheltuieli, pragul de 5.000 de lei poate fi depășit.

Pentru doi studenți care împart un apartament de două camere, bugetul individual poate coborî cu câteva sute de lei, în principal datorită chiriei și facturilor împărțite.

Diferența arată cât de mult contează locuința în bugetul unui student din București: alegerea unui coleg de apartament poate însemna economii de mii de lei pe parcursul unui an, fără ca studentul să fie nevoit să reducă neapărat cheltuielile pentru mâncare sau activitățile personale.