Ajutor pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. MADR propune dublarea fondurilor până la aproape 60 de milioane de euro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune dublarea fondurilor destinate fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte în 2026. Bugetul total al schemei ar urma să ajungă la aproape 60 de milioane de euro, prin completarea fondurilor europene cu o contribuție egală de la bugetul de stat.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost publicat în transparență decizională și stabilește atât culturile eligibile, cât și sumele care ar urma să fie acordate pentru fiecare hectar.

Măsura transpune la nivel național prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1894 al Comisiei din 27 iulie 2026 și este destinată fermierilor din sectorul vegetal afectați de majorarea costurilor de producție.

România beneficiază de o alocare din fonduri europene de 29.977.500 de euro.

MADR propune ca suma să fie completată cu o contribuție echivalentă de la bugetul de stat. În acest caz, valoarea totală a sprijinului ar ajunge la 59.955.000 de euro, echivalentul a aproximativ 314,37 milioane de lei.

Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, spune că măsura este necesară în contextul presiunilor provocate de scumpirea îngrășămintelor și a celorlalte costuri de producție.

„Creșterea prețurilor la îngrășăminte și a costurilor de producție pune o presiune uriașă pe fermierii din sectorul vegetal. În acest context, venim în sprijinul lor cu această măsură, prin care propunem dublarea sumei provenite din fonduri europene, printr-o contribuție egală de la bugetul de stat. Scopul este să reducem efectele situației actuale asupra stabilității economice a fermelor și să îi sprijinim pe fermieri să își continue activitatea”, a declarat Tánczos Barna.

Valoarea ajutorului propus diferă în funcție de cultura agricolă. Pentru grâu, sprijinul este stabilit la 17,16 euro pe hectar, echivalentul a 90 de lei pe hectar.

În cazul porumbului, fermierii ar urma să primească 15,69 euro pe hectar, respectiv 82,25 lei. Pentru floarea-soarelui și rapiță, cuantumul este de 14,78 euro pe hectar, echivalentul a 77,50 lei.

Sumele sunt mai mari pentru cartof și sfeclă de zahăr. Pentru ambele culturi, ajutorul propus ajunge la 28,61 euro pe hectar, respectiv 150 de lei.

Producătorii de legume în câmp ar urma să beneficieze de 52,45 euro pe hectar, echivalentul a 275 de lei.

Pentru legumele cultivate în solarii, sprijinul propus este de 76,29 euro pe hectar, adică 400 de lei. Cea mai mare sumă este prevăzută pentru legumele cultivate în sere, respectiv 100,60 euro pe hectar sau 527,50 lei.

Schema se adresează fermierilor din sectorul vegetal. Pot beneficia producătorii agricoli persoane fizice, producătorii agricoli persoane fizice autorizate constituite în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 și producătorii agricoli persoane juridice constituite potrivit Legii nr. 36/1991.

Ajutorul va fi acordat producătorilor agricoli eligibili în funcție de suprafețele determinate pentru plată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în anul 2026.

O altă condiție este prezentarea documentelor care demonstrează cumpărarea îngrășămintelor în perioada 28 februarie – 15 octombrie 2026.

Pentru acordarea sprijinului, producătorii agricoli trebuie să prezinte bonul fiscal și/sau factura aferentă achiziției de îngrășăminte. Documentele vor fi verificate de APIA înainte de efectuarea plăților.

Cererile vor putea fi depuse la centrele APIA într-un interval de 15 zile lucrătoare de la începutul perioadei de depunere. Această perioadă va începe în a cincea zi după intrarea în vigoare a actului normativ.

Plățile vor fi efectuate după finalizarea verificărilor privind respectarea condițiilor de eligibilitate. Termenul-limită prevăzut pentru plata ajutoarelor este 28 februarie 2027.

Schema de sprijin nu este încă o măsură definitivă. MADR a publicat proiectul Hotărârii de Guvern în secțiunea dedicată transparenței decizionale. Persoanele și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii, propuneri și sugestii privind proiectul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că va fi organizată și o dezbatere publică înainte de finalizarea procesului.