Costurile cu motorina și îngrășămintele i-a speriat pe agricultori. Fermierii spanioli cer ajutor de urgență

Principalele organizații ale fermierilor din Spania cer Guvernului de la Madrid ajutoare directe pentru a compensa creșterea costurilor provocată de războiul din Iran. Agricultorii avertizează că protestele vor continua dacă autoritățile nu intervin, iar o parte importantă a terenurilor agricole ar putea rămâne necultivată.

Liderii Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones și Cooperativas Agroalimentarias s-au întâlnit marți cu ministrul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, Luis Planas.

Organizațiile au solicitat ajutoare directe „imediate” pentru a compensa creșterea costurilor de producție după izbucnirea războiului din Iran. Acestea avertizează că situația pune presiune asupra agriculturii și poate afecta inclusiv securitatea alimentară a Spaniei.

Întâlnirea a avut loc după ce Asaja, COAG și UPA au anunțat că vor ieși în stradă dacă Guvernul nu intervine. În paralel, Executivul analizează dacă va prelungi după 30 septembrie sprijinul economic acordat mai multor sectoare productive, transmite Euronews.

Președintele Asaja, Pedro Barato, susține că prețul motorinei agricole a crescut cu aproape 50% de la începutul conflictului. El a cerut măsuri suficiente pentru compensarea acestei scumpiri.

În lipsa sprijinului, Barato avertizează că până la 40% dintre culturi, în special cele arabile, ar putea să nu mai fie însămânțate. O asemenea situație ar putea provoca ulterior noi creșteri ale prețurilor pentru consumatori.

COAG solicită compensarea a până la 70% din creșterea prețului motorinei, nivel despre care organizația afirmă că este permis de Uniunea Europeană. Fermierii cer și sprijin suplimentar pentru îngrășăminte și materialele plastice utilizate în agricultură.

Asaja reclamă, de asemenea, că ajutoarele promise pentru compensarea costurilor cu îngrășămintele au ajuns până acum doar la jumătate dintre fermierii vizați inițial.

Secretarul general al UPA, Cristóbal Cano, a calificat situația prețurilor la motorina agricolă drept „nesustenabilă” și a venit cu o propunere pentru finanțarea ajutoarelor.

Acesta solicită introducerea unei taxe speciale asupra profiturilor marilor companii petroliere din Spania. Veniturile obținute ar urma să alimenteze un fond destinat compensării agricultorilor.

Unión de Uniones cere, la rândul său, măsuri structurale, printre care introducerea unui tarif profesional pentru motorină.

Organizația susține că agricultorii nu pot transfera integral costurile suplimentare în prețul produselor și reclamă modul în care este aplicată Legea lanțului alimentar.

Cooperativas Agroalimentarias avertizează că o parte importantă dintre costurile suportate de ferme și cooperative, inclusiv cele cu transportul și energia, nu poate fi controlată de agricultori.

Până acum, fermele și cooperativele au absorbit o parte importantă din creșteri. Dacă situația continuă, organizația avertizează că recoltarea va deveni mai scumpă, iar costurile suplimentare vor ajunge în cele din urmă în prețurile plătite de consumatori.

Momentul este cu atât mai sensibil cu cât scumpirea motorinei coincide cu recoltarea strugurilor și începutul campaniilor pentru măsline și cerealele de iarnă.

Presiunile sunt vizibile și în sectorul pescuitului. Creșterea cu peste 85% a costurilor cu combustibilul a determinat deja unele nave să rămână în porturi.

Presiunile asupra agriculturii spaniole au apărut pe fondul scumpirii puternice a petrolului după izbucnirea războiului din Iran la 28 februarie.

Înainte de declanșarea conflictului, petrolul se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril. Ulterior, cotațiile s-au apropiat de 120 de dolari, înainte de a se stabiliza în jurul nivelului de 90 de dolari.

Scumpirea energiei a afectat și piața îngrășămintelor pe bază de azot. Prețurile unor produse precum ureea și amoniacul au crescut cu până la 50% pe anumite piețe, ceea ce adaugă o nouă presiune asupra costurilor suportate de fermieri.