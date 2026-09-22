Campionatele Europene de Atletism din 2028 vin cu premii record. Câți bani vor primi sportivii?

Sportivii europeni vor avea un motiv în plus să lupte pentru podium în 2028. Campionatele Europene de Atletism pregătesc o schimbare importantă în modul în care sunt recompensați concurenții. Câți bani vor primi sportivii în 2028?

Campionatele Europene de Atletism din 2028, care vor avea loc în Silezia, Polonia, vor beneficia de un fond de premiere record, în valoare de aproximativ 3 milioane de lire sterline.

Premiile în bani vor fi acordate sportivilor care se clasează în primele opt poziții în toate cele 50 de probe. Câștigătorii medaliilor de aur vor primi 30.000 de euro, echivalentul a 25.720 de lire sterline. Medaliații cu argint vor fi recompensați cu 15.000 de euro, respectiv 12.860 de lire sterline, în timp ce medaliații cu bronz vor primi 10.000 de euro, adică 8.573 de lire sterline.

Sportivii care vor ocupa locurile de la 4 la 8 în cele 50 de probe vor primi, la rândul lor, premii în valoare de 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 și 1.000 de euro, în funcție de poziția ocupată.

Forul European de Atletism, European Athletics, a restructurat sistemul de acordare a premiilor, astfel încât sportivii clasați în primele opt poziții la fiecare disciplină să beneficieze de o recompensă financiară.

Sistemul este diferit față de cel folosit la ultimele Campionate Europene, desfășurate la Birmingham în luna august a acestui an. Fondul de premiere de atunci nu a inclus o plată standard pentru fiecare poziție de pe podium.

În schimb, suma totală de 500.000 de euro, echivalentul a aproximativ 428.000 de lire sterline, a fost împărțită în mod egal între cele mai bune 10 performanțe din 10 categorii, dintre care cinci pentru bărbați și cinci pentru femei. Performanțele au fost stabilite pe baza tabelelor de punctaj ale World Athletics.

Marea Britanie și Irlanda de Nord au cucerit 19 medalii la Birmingham, dintre care nouă de aur. Totuși, niciuna dintre aceste performanțe recompensate cu aur nu a adus vreunul dintre bonusurile „Gold Crown”, în valoare de 50.000 de euro, oferite de organizatori.

Creșterea semnificativă a sumelor alocate pentru Campionatele Europene reflectă potențialul tot mai mare de câștig al sportivilor de elită în competițiile internaționale.

World Athletics a oferit recent ceea ce a descris drept „cel mai mare fond de premiere din istoria acestui sport”. Forul a pus la bătaie 10 milioane de dolari, echivalentul a 7,4 milioane de lire sterline, pentru noua sa competiție de trei zile, „Ultimate Championship”, desfășurată la Budapesta.

La această competiție, fiecare câștigător al unei probe individuale a primit 150.000 de dolari, adică aproximativ 110.000 de lire sterline.

Întrucât sportivii își planifică atent sezoanele competiționale, Campionatele Europene ar putea fi nevoite să ofere stimulente financiare consistente pentru a asigura participarea unor sportivi de top.

În 2028 vor avea loc o nouă ediție a „Ultimate Championship”, Jocurile Olimpice de la Los Angeles și un sezon al Diamond League. Campionatele Europene de Atletism se vor desfășura la începutul lunii iunie, cu șase săptămâni înainte de startul Jocurilor Olimpice.

Forul European de Atletism a precizat că noua structură a premiilor pentru ediția din 2028 garantează tratarea egală a tuturor disciplinelor și asigură o „recunoaștere adecvată” nu doar pentru medaliați, ci și pentru toți sportivii care se clasează în primele opt poziții.

Directorul executiv al organizației, Christian Milz, a declarat că decizia „demonstrează angajamentul nostru” față de sportivii care se află „în centrul sportului nostru”.