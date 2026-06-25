Premieră în istoria Jocurilor Olimpice: sprijin financiar direct pentru toți participanții. Ce sume vor primi sportivii

Pentru prima dată în istorie, toți sportivii care participă la Jocurile Olimpice vor putea accesa o bursă de 10.000 de dolari, intitulată „Pregătit pentru viitorul olimpic”. Inițiativa este concepută pentru a susține atât continuarea parcursului sportiv, cât și tranziția către o altă carieră după încheierea activității competiționale. Măsura vine cu un fond total estimat la 140 de milioane de dolari pentru fiecare ediție olimpică.

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Sportivilor (AC) a Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Pau Gasol, în cadrul celei de-a 146-a sesiuni CIO desfășurate la Lausanne, Elveția. Primele persoane eligibile vor fi sportivii care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026.

„Decizie istorică a Comitetului Internațional Olimpic! Sesiunea 146 a CIO a votat acordarea unui grant de participare în valoare de 10.000 de dolari fiecărui sportiv calificat la Jocurile Olimpice. Programul Fit for the Future revolutioneaza, este pentru prima dată în cei 130 de ani de competiții cand un sportiv calificat la Jocurile Olimpice primește bani. CIO a decis ca primii beneficiari să fie participanții de la JO Milano Cortina 2026. Pentru aceștia au fost alocati 140 de milioanele dolari”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis pe rețelele sociale următorul mesaj:

De asemenea, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat: „Salut decizia CIO de a acorda un grant fiecărui sportiv participant la Jocurile Olimpice. Participarea olimpică este, în sine, o performanță excepțională, iar această măsură recunoaște efortul, sacrificiile și dedicarea tuturor olimpicilor, nu doar ale medaliaților. Este un pas important către o mișcare olimpică mai puternică, mai solidară și mai apropiată de nevoile sportivilor.”

Măsura face parte din direcțiile strategice „Pregătiți pentru viitor”, care urmăresc identificarea unor mecanisme suplimentare de sprijin pentru sportivi, atât în perioada activă, cât și în etapa de reconversie profesională. Fondul este integrat în arhitectura existentă de susținere a mișcării olimpice.

Prin noua schemă, aproximativ 14.000 de sportivi olimpici pentru fiecare ediție a Jocurilor vor putea primi câte 10.000 de dolari, prin structurile Comitetelor Naționale Olimpice. Grantul este acordat pe fiecare participare olimpică, fără a influența alte forme de finanțare deja existente pentru federații sau comitete organizatoare.

Mecanismul prevede ca fondurile să fie accesibile exclusiv sportivilor care aleg să depună solicitare, iar sumele neutilizate să rămână în fond pentru edițiile viitoare. Programul nu include participanții la Jocurile Olimpice de Tineret.

„Acest grant va fi disponibil pentru fiecare olimpic. Nu doar pentru câștigătorii medaliilor. Nu doar pentru sportivii din anumite țări. Pentru fiecare olimpic. Pentru că, deși parcursul fiecărui sportiv este diferit, fiecare olimpic a făcut sacrificii pentru a ajunge la etapa olimpică. Ani de dăruire. Ani de muncă asiduă. Ani de credință într-un vis. Acesta nu este un premiu în bani. Este vorba despre recunoașterea călătoriei și a angajamentului necesar pentru a deveni olimpic. Și este vorba despre recunoașterea faptului că fiecare olimpic face parte din comunitatea noastră olimpică și despre onorarea celor care au venit înaintea noastră și au deschis calea, astfel încât generațiile actuale și viitoare de olimpici să poată beneficia”, Pau Gasol a transmis în fața membrilor CIO:

Președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a subliniat că proiectul a fost discutat pe termen lung și a ajuns acum la implementare. „A fost un subiect de conversație timp de mulți ani și sunt extrem de mândră că acum putem face acest lucru”, a declarat președinta CIO, Kirsty Coventry.

Conform procedurilor anunțate, implementarea programului va fi coordonată împreună cu structurile olimpice naționale. Procesul de aplicare este planificat să fie deschis spre finalul anului, iar primele plăți sunt programate pentru 2027. Eligibilitatea este condiționată de participarea la Jocurile Olimpice de vară sau de iarnă și de respectarea regulilor antidoping și a cadrului etic olimpic.