Prețul grâului european scade la minimul ultimei luni. Ce se întâmplă pe piața cerealelor?

Prețul grâului european a coborât, vineri, la cel mai redus nivel din ultima lună, la bursa Euronext din Paris, pe fondul așteptărilor privind reluarea exporturilor din regiunea Mării Negre. Evoluția este urmărită și de fermierii români, în contextul presiunilor asupra prețurilor și al incertitudinilor privind oferta internațională.

Prețul grâului european a coborât la cel mai redus nivel din ultima lună, pe fondul așteptărilor privind o posibilă îmbunătățire a exporturilor de cereale din regiunea Mării Negre. Evoluția de pe Euronext este relevantă și pentru fermierii români, deoarece cotațiile europene reprezintă unul dintre reperele urmărite pe piața cerealelor.

Contractul pentru grâul de panificație cu livrare în decembrie 2026, tranzacționat la bursa Euronext de la Paris, a coborât vineri până la 233,75 euro pe tonă, cel mai scăzut nivel înregistrat după 25 august. La închiderea ședinței, contractul s-a stabilizat la 236,75 euro pe tonă, în scădere cu 0,3%. Datele oficiale ale Euronext confirmă că minimul atins în timpul ședinței a fost de 233,75 euro pe tonă.

Presiunea asupra pieței europene a venit și din SUA, unde prețul grâului tranzacționat la Chicago a pierdut temporar aproximativ 3%. În același timp, traderii urmăresc evoluțiile din regiunea Mării Negre și posibilitatea ca fluxurile de export, afectate în ultima perioadă de conflict și de atacurile asupra infrastructurii, să își revină.

Potrivit agenției de presă Reuters, Rusia ar putea reporni rapid până la aproximativ 80% din capacitatea terminalelor sale pentru cereale din Marea Neagră și Marea Azov, în cazul unei detensionări a situației. Revenirea unor volume importante de cereale rusești pe rutele tradiționale ar putea majora oferta disponibilă pe piața internațională și, implicit, ar putea pune presiune asupra prețurilor.

Incertitudinea rămâne însă ridicată. Atacurile continuă în regiunea Mării Negre, iar traderii iau în calcul posibilitatea unor noi perturbări ale transportului și exporturilor. În același timp, problemele logistice din regiune au creat oportunități pentru alți exportatori europeni.