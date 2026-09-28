Noile reguli pentru comercianți au intrat în vigoare. Practicile care sunt interzise de acum înainte

Noi reguli privind protecția consumatorilor au devenit aplicabile în România începând cu 27 septembrie 2026. Modificările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 18 din 2026 vizează practicile comerciale înșelătoare, afirmațiile referitoare la protecția mediului, durabilitatea și reparabilitatea produselor, dar și informațiile pe care comercianții trebuie să le ofere cumpărătorilor.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) arată că noile prevederi modifică Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii.

Una dintre principalele schimbări constă în extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare. Noile prevederi vizează în special situațiile în care produsele sunt promovate prin afirmații legate de protecția mediului sau sustenabilitate, fără ca acestea să poată fi demonstrate.

Este vizată, de exemplu, utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică.

De asemenea, sunt vizate afirmațiile generale privind protecția mediului atunci când comerciantul nu poate demonstra performanța de mediu relevantă pentru ceea ce susține.

O altă practică vizată este prezentarea întregului produs ca având anumite caracteristici de mediu, în condițiile în care acestea se aplică, în realitate, numai unei componente.

Noile reguli se referă și la situațiile în care, pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră, un produs este prezentat ca având un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului.

Modificările legislative acordă o atenție importantă și duratei de utilizare și posibilității de reparare a produselor. Prezentarea unui bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat se numără printre practicile vizate de noile prevederi.

Totodată, comercianții nu trebuie să determine consumatorii să înlocuiască sau să reîncarce consumabilele mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic.

Consumatorii trebuie informați și atunci când utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționalitatea produsului.

O altă practică vizată este prezentarea unei obligații impuse deja prin lege ca fiind o caracteristică distinctivă sau un avantaj special al produsului.

ANPC arată că, în cadrul informațiilor referitoare la principalele caracteristici ale unui produs, pot deveni relevante mai multe elemente. Printre acestea se află caracteristicile sociale și de mediu, circularitatea, durabilitatea și posibilitatea de reparare și reciclare.

Pot fi relevante și informațiile privind asistența postvânzare, precum și anumite date referitoare la fabricarea și originea produsului.

Scopul este ca un consumator să dispună de mai multe informații atunci când compară produsele și ia o decizie de cumpărare.

Noile reguli extind și informațiile pe care comercianții trebuie să le ofere consumatorilor. Aceștia trebuie informați despre existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate.

În cazul în care producătorul oferă gratuit o garanție comercială de durabilitate pentru o perioadă mai mare de doi ani, consumatorul trebuie informat atât despre existența acesteia, cât și despre durata sa.

Obligațiile de informare vizează și existența garanției legale de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale, precum și serviciile postvânzare și garanțiile comerciale.

În cazul produselor care depind de software, trebuie comunicată perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizări, atunci când comerciantul dispune de această informație.

Consumatorii trebuie să primească și informații referitoare la posibilitatea reparării produselor. Atunci când există un punctaj al posibilității de reparare, acesta trebuie comunicat. De asemenea, sunt vizate informațiile privind disponibilitatea pieselor de schimb și, după caz, costul estimat al acestora.

Consumatorul trebuie să poată afla și modalitatea de comandare a pieselor, precum și informațiile disponibile despre repararea și întreținerea produsului.

Noile obligații includ și informarea asupra modalităților de livrare ecologică, atunci când acestea sunt disponibile.

ANPC precizează că vor fi folosite și instrumente standardizate pentru informarea cumpărătorilor. Este vorba despre notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate și eticheta armonizată privind garanția comercială de durabilitate.

Modificările aplicabile din 27 septembrie pun astfel accentul pe posibilitatea consumatorului de a verifica informațiile primite înainte de cumpărare, în special atunci când acestea privesc mediul, sustenabilitatea, durata de utilizare, repararea și funcționalitatea produselor.