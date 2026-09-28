Furnizorii au început să trimită noile oferte la gaze. Ce prețuri îi așteaptă pe români la iarnă

Furnizorii de gaze au început să transmită noile oferte pentru sezonul rece, iar peste două milioane de români au fost deja informați cu privire la modificarea tarifelor. Noile prețuri ajung să fie cu până la 20% mai mari decât cele aplicate anterior, ceea ce poate duce la facturi mai ridicate în lunile de iarnă.

De la 1 noiembrie 2026 și până la 31 martie 2027, prețul ajunge la 34 de bani pentru un kWh, potrivit informațiilor prezentate în oferte. Majorarea ajunge astfel la 20% față de tariful aplicat până acum.

Schimbarea apare înainte de perioada în care consumul de gaze crește, odată cu scăderea temperaturilor și pornirea sistemelor de încălzire. Furnizorii au început deja să își informeze clienții cu privire la noile oferte pentru lunile următoare. Autoritățile susțin însă că legislația în vigoare stabilește limite pentru prețul care poate fi plătit de populație.

„Populația va plăti prețul cel mai mic, așa cum o spune legislația în vigoare”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit oficialului, furnizorii nu pot depăși, din punct de vedere legal, un anumit prag de preț.

În același timp, furnizorii atrag atenția că valoarea finală a costurilor pentru sezonul rece este influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se află costul gazelor extrase din depozite, dar și eventualele cantități care ar putea fi cumpărate suplimentar.

Un furnizor de gaze a precizat că a cumpărat deja cantitățile necesare pentru acoperirea consumului casnic. Compania nu poate însă estima cu exactitate care vor fi tarifele până la finalul sezonului rece, întrucât evoluția costurilor poate depinde de prețurile de pe piață.

La bursă, gazele naturale au ajuns la valori ridicate, iar această evoluție reprezintă unul dintre motivele pentru care furnizorii nu pot anticipa cu precizie nivelul tarifelor pentru întreaga perioadă de iarnă. Cristian Bușoi a vorbit și despre posibilitatea unor prețuri ridicate în următoarele luni.

„Ne vom confrunta în această iarnă cu cele mai mari prețuri la gaze naturale din ultimii ani, comparabile cu anul 2022, dacă situația nu se va debloca în Orientul Mijlociu”, a adăugat Cristian Bușoi.

Pentru companii, creșterea costurilor cu gazele poate avea un impact diferit față de consumatorii casnici. Sunt vizate în special firmele pentru care încălzirea spațiilor reprezintă o cheltuială importantă, printre acestea numărându-se brutăriile și saloanele de coafură.

În cazul micilor afaceri, costurile mai mari pentru încălzirea spațiilor comerciale pot pune presiune suplimentară asupra cheltuielilor. Brutăriile și saloanele de coafură sunt printre exemplele menționate de expertul în energie Corina Murafa.

„Vorbim de un impact mare pe tot ce înseamnă încălzirea spaţiilor comerciale, a brutăriilor, a saloanelor de coafură. Acolo, pentru IMM-uri, va fi ceva dureros”, a declarat Corina Murafa, expert în energie, potrivit Obsevator.

Majorarea costurilor cu încălzirea poate ajunge să se reflecte și asupra prețurilor produselor și serviciilor oferite de aceste firme. Cheltuielile suplimentare pentru funcționarea spațiilor comerciale reprezintă, astfel, unul dintre efectele menționate în legătură cu evoluția prețurilor la gaze.

Pentru consumatorii casnici, noile oferte transmise de furnizori indică tarife mai mari pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. În același timp, autoritățile susțin că populația este protejată de limitele prevăzute de legislația în vigoare, în timp ce furnizorii atrag atenția asupra costurilor care pot apărea pe parcursul sezonului rece.