Grevă pe aeroporturile din Italia. Zborurile ar putea fi perturbate timp de patru ore

Călătorii care au programate zboruri spre sau dinspre Italia se pot confrunta cu perturbări importante. Controlorii de trafic aerian urmează să intre în grevă timp de patru ore, iar acțiunea va afecta toate cele 33 de aeroporturi italiene.

Greva este programată între orele 13:00 și 17:00 și ar putea afecta inclusiv aeroporturile importante din Roma, Milano, Napoli și Veneția. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului înainte de a pleca spre aeroport.

Acțiunea de protest are caracter național și îi vizează pe angajații ENAV, compania care gestionează controlul traficului aerian din Italia. Din acest motiv, efectele nu se vor limita la câteva aeroporturi sau regiuni. Toate cele 33 de aeroporturi italiene sunt vizate de grevă.

Intervalul în care sunt așteptate cele mai mari probleme este 13:00 – 17:00. În această perioadă pot apărea întârzieri sau anulări ale curselor.

Printre aeroporturile importante care ar putea fi afectate se numără cele din Roma, Napoli, Milano și Veneția.

Legislația italiană prevede însă anumite intervale în care zborurile trebuie să opereze în mod normal chiar și în timpul unei greve. Cursele programate între orele 07:00 și 10:00 sunt garantate. O altă perioadă protejată este cea dintre orele 18:00 și 21:00.

De asemenea, conexiunile către insulele italiene rămân garantate.

În cazul pasagerilor care au posibilitatea să își modifice rezervarea, alegerea unui zbor programat în intervalele protejate, în special dimineața, poate reduce riscul unei anulări provocate de grevă.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice direct cu operatorul aerian și cu aeroportul situația cursei înainte de a începe călătoria.

Deoarece greva este considerată o situație aflată în afara controlului companiei aeriene, pasagerii nu beneficiază de compensații pentru perturbările provocate de aceasta.

Compania aeriană are însă în continuare obligații de asistență față de călătorii afectați. Aceasta trebuie să le asigure mâncare și apă și, dacă perturbarea îi obligă să rămână peste noapte, cazare la hotel.

Printre zborurile despre care se estimează că ar putea fi afectate se află o cursă Wizz Air programată să plece la ora 12:30 din Milano spre Londra Luton.

Pe listă se află și un zbor easyJet de la Milano spre Londra Gatwick, programat la ora 14:00, precum și o cursă easyJet Roma – Londra Gatwick cu plecarea la ora 13:20.

Situația exactă a fiecărei curse poate varia, motiv pentru care călătorilor li se recomandă să urmărească informațiile transmise de compania aeriană și de aeroport.

Problemele din transportul aerian italian ar putea continua și luna viitoare. O altă grevă este programată pentru 16 octombrie și ar urma să dureze 24 de ore.

De această dată, acțiunea de protest îi va viza pe membrii echipajelor de zbor easyJet.