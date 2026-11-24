Superluna poate fi admirată marți seară, 24 noiembrie 2026, fiind prima dintr-o serie de trei asemenea fenomene consecutive. Satelitul natural al Pământului va părea mai mare și mai strălucitor decât în mod obișnuit. Fenomenul poate fi observat pe tot parcursul nopții, în regiunile unde cerul este senin. Următoarele două superluni vor avea loc în decembrie și ianuarie.

Superluna din această noapte poate fi admirată cu ochiul liber, fără utilizarea unor echipamente astronomice speciale. Fenomenul se produce atunci când satelitul natural al Pământului ajunge în apropierea punctului minim al distanței sale orbitale. Centrul de Cercetare Glenn al NASA a explicat marți, pe platforma X, particularitățile acestui eveniment astronomic.

„O superlună apare atunci când apropierea maximă a Lunii de Pământ, pe orbita sa care nu este perfect circulară, coincide cu faza de Lună plină”, explică specialiștii NASA.

Luna urmează o orbită eliptică în jurul Pământului, ceea ce determină modificarea permanentă a distanței dintre cele două corpuri cerești. O revoluție orbitală completă durează aproximativ 27 de zile. În acest interval, satelitul natural traversează două puncte orbitale importante, denumite perigeu și apogeu.

La perigeu, distanța medie dintre Lună și Pământ este de aproximativ 363.300 de kilometri. La apogeu, aceasta ajunge la aproximativ 405.500 de kilometri. Valorile diferă lunar, în funcție de pozițiile relative ale Soarelui, Pământului și Lunii.

Denumirea de superlună nu reprezintă un termen astronomic oficial. Potrivit specialiștilor americani, fenomenul se produce, în general, de trei sau patru ori pe an, în luni consecutive.

When tonight’s Moon hits your eye, when it’s up in the sky, that’s the supermoon. 🌕🤌 A “supermoon” occurs when the Moon’s closest approach to Earth — in its not-quite-circular orbit around our planet — happens during a full Moon phase. Since the Moon will be closer to Earth than average, it will appear slightly larger than normal. — NASA’s Glenn Research Center (@NASAglenn) November 24, 2026

Apropierea satelitului natural de Pământ influențează atât dimensiunea aparentă a acestuia, cât și luminozitatea observată de la sol. Diametrul aparent poate fi cu până la 14% mai mare comparativ cu cel al Lunii pline aflate la apogeu. Totodată, luminozitatea poate crește cu până la 30%.

Diferențele de dimensiune sunt însă greu de identificat cu ochiul liber, în absența unei comparații directe. Apropierea Lunii de planeta noastră influențează și intensitatea mareelor. Atracția gravitațională mai puternică poate determina creșterea nivelului apei în timpul fluxului.

Specialiștii recomandă urmărirea orizontului estic în apropierea momentului în care Soarele apune, conform ghidului astronomic pentru luna noiembrie. Luna poate părea considerabil mai mare atunci când răsare, în apropierea clădirilor, copacilor sau altor elemente ale peisajului.

Această impresie nu reflectă însă o modificare fizică a dimensiunilor satelitului natural. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „iluzia Lunii” și este asociat percepției vizuale umane. Efectul poate fi remarcat inclusiv în timpul unei Luni pline obișnuite.

Persoanele interesate să urmărească fenomenul astronomic nu au nevoie de telescop, binoclu sau alte instrumente speciale. Vizibilitatea depinde însă de condițiile meteorologice și de prezența norilor.

Fenomenul astronomic din 24 noiembrie marchează începutul unei succesiuni de trei superluni, desfășurate pe parcursul a trei luni consecutive. Următorul asemenea eveniment va avea loc chiar în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2026. Faza de Lună plină va fi atinsă la ora 03:28, ora României.

Seria fenomenelor astronomice va continua la începutul anului viitor. Cea de-a treia superlună va putea fi admirată pe 22 ianuarie 2027.