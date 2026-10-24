Luna Vânătorului luminează România. Ce trebuie să faci neapărat pentru a afla cine „te vânează”

Luna Vânătorului va lumina cerul României în noaptea de 25 spre 26 octombrie. În jurul ei s-au strâns, de-a lungul timpului, credințe greu de ignorat. De la ritualuri pentru alungarea dușmanilor până la practici bizare pentru iubire, această Lună plină ascunde unele dintre cele mai stranii superstiții.

Luna Vânătorului va putea fi admirată din România în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2026, când satelitul natural al Pământului va fi aproape complet iluminat.

În România, spectacolul ceresc va putea fi observat foarte bine. În seara de 25 octombrie, Luna va fi deja aproape complet iluminată și va rămâne pe cer pe parcursul nopții. La București, aceasta va răsări în jurul orei 16:31, iar pe 26 octombrie va apune în jurul orei 07:03.

Momentul astronomic exact al Lunii pline va avea loc în jurul orei 06:11, ora României, în dimineața zilei de 26 octombrie. Totuși, pentru cei care vor să o admire, nu este nevoie să aștepte acel moment. Seara de 25 octombrie oferă una dintre cele mai spectaculoase ocazii de observare.

La răsărit, Luna poate căpăta o nuanță aurie, portocalie sau ușor roșiatică. Pe măsură ce urcă pe cer, culoarea se schimbă treptat, iar discul lunar devine mai alb și mai strălucitor.

Denumirea de „Luna Vânătorului” este folosită în tradiția populară pentru Luna plină care urmează Lunii Recoltei. Numele are legătură cu perioada de după încheierea recoltelor, când străbunii se pregăteau pentru iarnă și începeau să vâneze pentru a-și face provizii de carne pentru lunile reci.

Animalele erau mai bine hrănite după lunile de vară, iar câmpurile deveneau mai ușor de străbătut după recoltare. În același timp, Luna care răsărea relativ devreme oferea lumină suplimentară celor care se întorceau acasă după lăsarea întunericului.

Luna Vânătorului este înconjurată de numeroase credințe populare. Unele dintre cele mai stranii superstiții pornesc chiar de la ideea de „vânătoare” și sunt legate de protecția împotriva celor despre care se crede că urmăresc sau uneltesc împotriva unei persoane.

În anumite tradiții populare asociate folclorului din Apalași, pământul de cimitir este considerat un simbol al lumii de dincolo și al strămoșilor. O credință spune că acesta poate fi folosit împreună cu ardei roșu iute la pragul casei pentru a crea o barieră simbolică împotriva celor care ar avea intenții rele. Ardeiul este asociat cu ideea de ardere și respingere, în timp ce pragul reprezintă granița dintre spațiul protejat al casei și exterior.

O altă superstiție spune că o pană neagră de corb poate fi arsă la lumina Lunii Vânătorului, iar cenușa aruncată spre nord. Gestul ar avea rolul simbolic de a deruta persoanele care încearcă să îți „vâneze” numele sau reputația, lăsând vântul să le poarte intențiile rele departe.

Oglinda apare și ea în aceste credințe. La miezul nopții, trei picături de ceară roșie ar fi puse pe unul dintre colțurile oglinzii. Potrivit superstiției, oglinda ar deveni un fel de „capcană” pentru intențiile celor care vor să facă rău, întorcând asupra lor atacul pe care l-ar fi îndreptat către tine.

Și răscrucile de drumuri au un rol în aceste practici. O credință spune că un cui de fier ruginit, îngropat într-o astfel de intersecție, ar putea „pironi” simbolic pașii unei persoane care uneltește împotriva ta și ar împiedica-o să te mai urmărească.

O altă practică vorbește despre nouă noduri făcute pe o ață neagră în timp ce privești Luna. La fiecare nod ar trebui rostit numele persoanei care te hărțuiește, iar la final ața ar fi tăiată și aruncată într-o apă curgătoare, gestul fiind considerat un simbol al ruperii legăturii cu rolul de „pradă”.

O persoană care vrea să afle cine îi „vânează” inima trebuie să muște dintr-un măr roșu proaspăt cules sub lumina Lunii, apoi să îl pună sub pernă. În timpul somnului, potrivit credinței, ar putea apărea chipul celui care își dorește să îi cucerească sufletul.

O altă superstiție vorbește despre o petală de trandafir uscată și o picătură de sânge. Credința spune că persoana care vrea să își păstreze aproape admiratorul ar trebui să pună o picătură de sânge pe petală și să o lase pe pervaz, sub lumina Lunii Vânătorului.

Există și o credință potrivit căreia chipul celui care îți râvnește inima poate fi „văzut” într-un vas cu apă. Un bol de lemn umplut cu apă de izvor ar fi lăsat sub cerul liber, iar persoana ar trebui să privească în apă la miezul nopții. Se spune că reflecția celui care te dorește s-ar putea suprapune peste propria imagine.

Mierea și sarea neagră apar într-o altă superstiție de iubire. Amestecul ar fi întins pe tocul ușii în noaptea Lunii Vânătorului pentru a atrage, simbolic, doar pețitorii ale căror intenții sunt considerate sincere.

Cea mai neobișnuită credință este legată de un copac bătrân. Potrivit acesteia, o persoană care vrea să își găsească „alesul” ar trebui să taie o mică șuviță de păr la miezul nopții și să o îngroape la rădăcina unui stejar. Gestul este considerat un simbol al dorinței de a fi găsit de persoana destinată să îi „vâneze” inima pentru tot restul vieții.

Atenție! Aceste practici fac parte din folclor, nu din explicații astronomice sau metode demonstrate pentru aflarea viitorului.