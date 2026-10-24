A murit unul dintre marii campioni europeni ai României. „Flankerul de aur” Mircea Rusu avea 93 de ani
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Mircea Rusu, unul dintre marii rugbiști ai României, a murit la vârsta de 93 de ani, la Cluj-Napoca. Fostul internațional a câștigat opt titluri naționale cu Grivița Roșie și titlul de campion al Europei în 1964. După transferul la Cluj, s-a implicat în dezvoltarea rugby-ului de tineret și a primit titlul de Cetățean de Onoare în 2023.
Mircea Rusu, unul dintre marii rugbiști ai României, a murit la 93 de ani. A câștigat opt titluri naționale cu Grivița Roșie și a fost campion al Europei
Mircea Rusu, fost internațional român de rugby și unul dintre reprezentanții generației care a obținut rezultate importante pentru sportul românesc în anii ’60, a încetat din viață noaptea trecută, la Cluj-Napoca, la vârsta de 93 de ani. Flankerul a cucerit opt titluri naționale cu Grivița Roșie și a contribuit la dezvoltarea rugby-ului de tineret din Cluj.
Născut la 30 iulie 1933, la Blaj, Mircea Rusu a urmat cursurile Liceului „Sfântul Vasile cel Mare” din localitate, iar după desființarea instituției și-a continuat studiile la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. În perioada liceului, a practicat mai multe discipline sportive, printre care alergările, săritura în lungime, aruncarea greutății, a suliței și a discului, dar și baschetul și voleiul.
Primul contact cu rugby-ul a avut loc în 1953, când era student la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului de Căi Ferate din București. Atunci a asistat pentru prima dată la un meci al echipei naționale, România – Italia, încheiat cu scorul de 14-16, pe 24 mai 1953, pe stadionul Dinamo, în fața a aproximativ 20.000 de spectatori.
Un an mai târziu, a început să practice rugby-ul și din motive practice. Tatăl său era deținut politic, iar tânărul student rămăsese fără cămin și fără masă la cantină. A aflat că membrii echipei de rugby a Institutului de Căi Ferate, care evolua în Divizia B, beneficiau gratuit de masă și s-a alăturat formației Locomotiva I.C.F., pregătită de Constantin „Telu” Diamandi.
Calitățile sale sportive s-au remarcat rapid, iar în 1956 a ajuns la Grivița Roșie, club pentru care a evoluat până în 1970. În această perioadă, a făcut parte din echipa considerată una dintre cele mai valoroase generații ale clubului, alături de care a câștigat opt titluri de campion național.
În 1964, Grivița Roșie a cucerit și titlul de campioană a Europei, după victoria din finală împotriva formației franceze Mont-de-Marsan.
Mircea Rusu a fost, de asemenea, unul dintre componenții echipei naționale a României care, în anii ’60, a înregistrat o serie de 25 de meciuri internaționale consecutive fără înfrângere. A debutat la națională pe 27 octombrie 1959, într-o partidă cu Republica Democrată Germană, disputată la București. Ultima sa apariție în tricoul României a avut loc pe 28 mai 1967, la Lisabona, împotriva Portugaliei.
„Flankerul de aur” a contribuit la dezvoltarea rugby-ului pentru tineret din Cluj
În 1970, din cauza unor probleme familiale, Mircea Rusu s-a transferat la Cluj-Napoca. A devenit director al Grupului Școlar Material Rulant „16 Februarie” și a continuat să joace rugby la Agronomia Cluj. În paralel, s-a implicat în dezvoltarea rugby-ului de tineret din oraș.
A răspuns de campionatul organizat de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și, împreună cu Alexandru Ștefu, a înființat secția de rugby a Școlii Sportive „Viitorul” Cluj. Ulterior, a contribuit la înființarea unei secții de juniori la Clubul Sportiv Școlar „Locomotiva”. Cele două structuri au fuzionat mai târziu, funcționând sub numele de „Locomotiva” Cluj.
Fostul internațional a participat și la înființarea echipei de rugby a Uzinelor „16 Februarie”, pentru care a evoluat până în 1979, când s-a retras din activitatea competițională, la vârsta de 46 de ani. A rămas alături de echipă până în 1995, anul în care s-a pensionat.
Pentru rezultatele obținute în cariera sportivă, Mircea Rusu a primit în 1964 titlul de Maestru Emerit al Sportului. A fost inclus în Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România și a condus organizații importante pentru comunitatea locală, printre care Fundația „Prietenii Rugbyului Clujean”.
În aprilie 2023, Consiliul Local Cluj a aprobat în unanimitate, cu 23 de voturi, acordarea titlului de Cetățean de Onoare. În urmă cu trei ani, Mircea Rusu și-a lansat și cartea autobiografică „Omul Mircea Rusu”, în care și-a prezentat parcursul personal și sportiv.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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