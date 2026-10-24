A murit unul dintre marii campioni europeni ai României. „Flankerul de aur” Mircea Rusu avea 93 de ani

Mircea Rusu, unul dintre marii rugbiști ai României, a murit la vârsta de 93 de ani, la Cluj-Napoca. Fostul internațional a câștigat opt titluri naționale cu Grivița Roșie și titlul de campion al Europei în 1964. După transferul la Cluj, s-a implicat în dezvoltarea rugby-ului de tineret și a primit titlul de Cetățean de Onoare în 2023.

Mircea Rusu, fost internațional român de rugby și unul dintre reprezentanții generației care a obținut rezultate importante pentru sportul românesc în anii ’60, a încetat din viață noaptea trecută, la Cluj-Napoca, la vârsta de 93 de ani. Flankerul a cucerit opt titluri naționale cu Grivița Roșie și a contribuit la dezvoltarea rugby-ului de tineret din Cluj.

Născut la 30 iulie 1933, la Blaj, Mircea Rusu a urmat cursurile Liceului „Sfântul Vasile cel Mare” din localitate, iar după desființarea instituției și-a continuat studiile la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. În perioada liceului, a practicat mai multe discipline sportive, printre care alergările, săritura în lungime, aruncarea greutății, a suliței și a discului, dar și baschetul și voleiul.

Primul contact cu rugby-ul a avut loc în 1953, când era student la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului de Căi Ferate din București. Atunci a asistat pentru prima dată la un meci al echipei naționale, România – Italia, încheiat cu scorul de 14-16, pe 24 mai 1953, pe stadionul Dinamo, în fața a aproximativ 20.000 de spectatori.

Un an mai târziu, a început să practice rugby-ul și din motive practice. Tatăl său era deținut politic, iar tânărul student rămăsese fără cămin și fără masă la cantină. A aflat că membrii echipei de rugby a Institutului de Căi Ferate, care evolua în Divizia B, beneficiau gratuit de masă și s-a alăturat formației Locomotiva I.C.F., pregătită de Constantin „Telu” Diamandi.

Calitățile sale sportive s-au remarcat rapid, iar în 1956 a ajuns la Grivița Roșie, club pentru care a evoluat până în 1970. În această perioadă, a făcut parte din echipa considerată una dintre cele mai valoroase generații ale clubului, alături de care a câștigat opt titluri de campion național.

În 1964, Grivița Roșie a cucerit și titlul de campioană a Europei, după victoria din finală împotriva formației franceze Mont-de-Marsan.

Mircea Rusu a fost, de asemenea, unul dintre componenții echipei naționale a României care, în anii ’60, a înregistrat o serie de 25 de meciuri internaționale consecutive fără înfrângere. A debutat la națională pe 27 octombrie 1959, într-o partidă cu Republica Democrată Germană, disputată la București. Ultima sa apariție în tricoul României a avut loc pe 28 mai 1967, la Lisabona, împotriva Portugaliei.

În 1970, din cauza unor probleme familiale, Mircea Rusu s-a transferat la Cluj-Napoca. A devenit director al Grupului Școlar Material Rulant „16 Februarie” și a continuat să joace rugby la Agronomia Cluj. În paralel, s-a implicat în dezvoltarea rugby-ului de tineret din oraș.

A răspuns de campionatul organizat de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și, împreună cu Alexandru Ștefu, a înființat secția de rugby a Școlii Sportive „Viitorul” Cluj. Ulterior, a contribuit la înființarea unei secții de juniori la Clubul Sportiv Școlar „Locomotiva”. Cele două structuri au fuzionat mai târziu, funcționând sub numele de „Locomotiva” Cluj.

Fostul internațional a participat și la înființarea echipei de rugby a Uzinelor „16 Februarie”, pentru care a evoluat până în 1979, când s-a retras din activitatea competițională, la vârsta de 46 de ani. A rămas alături de echipă până în 1995, anul în care s-a pensionat.

Pentru rezultatele obținute în cariera sportivă, Mircea Rusu a primit în 1964 titlul de Maestru Emerit al Sportului. A fost inclus în Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România și a condus organizații importante pentru comunitatea locală, printre care Fundația „Prietenii Rugbyului Clujean”.

În aprilie 2023, Consiliul Local Cluj a aprobat în unanimitate, cu 23 de voturi, acordarea titlului de Cetățean de Onoare. În urmă cu trei ani, Mircea Rusu și-a lansat și cartea autobiografică „Omul Mircea Rusu”, în care și-a prezentat parcursul personal și sportiv.