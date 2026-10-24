65 de persoane, evacuate dintr-un bloc din Drumul Taberei. O fisură de 5 cm se întinde între etajele 5 și 8. PMB: De vină e canalizarea blocului

Un bloc din cartierul Drumul Taberei din București a fost evacuat sâmbătă, după ce o crăpătură între două scări a determinat intervenția pompierilor și a autorităților. Cele 65 de persoane au fost scoase din clădire, iar utilitățile au fost oprite. Primăria Capitalei susține că fisura există din 2017 și că locatarii au refuzat soluția propusă pentru consolidare.

Un număr de 65 de persoane au fost evacuate, sâmbătă, dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului.

Autoritățile au oprit toate utilitățile și au convocat Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București pentru stabilirea măsurilor necesare.

Primăria Capitalei afirmă că fisura există din 2017 și susține că problemele sunt legate de canalizarea clădirii.

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București s-a reunit sâmbătă, de la ora 14:30, pentru a analiza situația blocului din Drumul Taberei. Măsurile au fost luate după ce un locatar a sesizat, printr-un apel la 112, existența unei crăpături între două scări ale imobilului, de la etajul al cincilea până la etajul al optulea.

Potrivit autorităților, toate cele 65 de persoane găsite în clădire au fost evacuate temporar. Printre acestea se numără și persoane cu probleme de deplasare. Pentru protejarea locatarilor, au fost oprite toate utilitățile, urmând ca reluarea alimentării să depindă de deciziile luate de autorități.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple. De asemenea, au fost solicitați inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), pentru realizarea unei expertize tehnice.

Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Irinel Precup, a declarat că echipele au verificat structura de rezistență și au cerut sprijinul mai multor instituții pentru identificarea măsurilor necesare.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi – de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii”, a afirmat șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, prezent la fața locului.

Precup a precizat că evacuarea întregului bloc și oprirea utilităților sunt măsuri temporare, iar următorii pași vor fi stabiliți în funcție de concluziile autorităților.

„O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi”, a mai spus Precup.

Reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au transmis că expertul tehnic este optimist în privința identificării unor soluții.

„Expertul este destul de optimist, el o să dea nişte soluţii”, au transmis reprezentanții instituției.

Ulterior, specialiştii Inspectoratului de Stat în Construcţii au constatat că nu este afectată structura de siguranţă a blocului, aşa că a fost permis accesul locatarilor în bloc.

”La intervenţia din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii a constatat că nu este afectată structura de rezistenţă a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, Primăria Municipiului București a precizat că fisura de la blocul OD3 există de nouă ani, are o lățime de cinci centimetri și a fost identificată la prima expertiză tehnică, realizată în 2017, între scările 1 și 2.

Potrivit municipalității, cauza nu ar fi calitatea construcției, ci problemele apărute la sistemul de canalizare al blocului. Primăria a afirmat că există scurgeri care trebuie remediate de locatari, întrucât instalațiile respective țin de proprietatea privată.

În dimineața zilei de sâmbătă, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) l-a trimis la fața locului pe expertul tehnic Mihai Ursăchescu, pentru evaluarea situației.

Municipalitatea a mai arătat că imobilul a fost expertizat de două ori, în 2017 și în 2020, cea de-a doua evaluare fiind realizată potrivit normativului P100-3/2019.

Conform Primăriei Capitalei, AMCCRS a finalizat documentația pentru consolidarea blocului în 2021. La 29 iunie în același an, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, prin proiectul 190, indicatorii tehnico-economici ai lucrării.

Costurile estimate pentru consolidare se ridicau la 44,59 milioane de lei, iar finanțarea urma să fie asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Durata estimată a lucrărilor era de 14 luni.

Primăria susține că, în 2021, reprezentanții AMCCRS au discutat cu locatarii și le-au propus o soluție de consolidare, însă aceștia au refuzat-o, considerând că intervenția ar fi prea invazivă. Proprietarii ar fi dorit o variantă care să le permită să rămână în locuințe pe durata lucrărilor.

Ulterior, în 2023, proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor. Municipalitatea a precizat că, pentru consolidarea unui imobil, asociația de proprietari trebuie să prezinte toate documentele necesare și să accepte soluția propusă.

În aceeași postare, Primăria Capitalei a prezentat date despre evaluarea și consolidarea clădirilor vulnerabile din București. Potrivit municipalității, au fost evaluate 2.800 de blocuri, dintre care 415 au fost încadrate în clasa de risc seismic I, iar alte 450 în clasa de risc seismic II. Celelalte imobile se află în clasa de risc seismic III sau în diferite clase de urgență.

În prezent, AMCCRS are în lucru 185 de blocuri încadrate în clasa de risc seismic I, aflate în diferite etape ale procesului de consolidare.

În cazul blocului din Drumul Taberei, revenirea locatarilor în apartamente depinde de evaluarea tehnică și de măsurile stabilite de autorități după analizarea situației.