Alin Tișe îi transmite un avertisment lui Ilie Bolojan: PNL nu poate fi partidul unui singur om
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ilie Bolojan
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, l-a criticat pe Ilie Bolojan, reproșându-i că ar minimaliza contribuția aleșilor locali liberali la rezultatele Partidului Național Liberal și la obținerea funcției de prim-ministru. Liderul clujean susține că primarii, președinții de consilii județene și organizațiile partidului au avut un rol important în parcursul politic al fostului premier.
Critici la adresa lui Ilie Bolojan. Alin Tișe amintește cine a contribuit la ascensiunea fostului premier
Tișe consideră că atenția acordată alegerilor prezidențiale ar fi influențat modul în care Ilie Bolojan privește activitatea partidului și contribuția structurilor sale locale. În opinia exprimată de liderul CJ Cluj, rezultatele obținute de liberali nu pot fi atribuite unei singure persoane, ci trebuie analizate și prin prisma muncii depuse de reprezentanții formațiunii în comunitățile din țară.
În mesajul său, liberalul a făcut referire la declarațiile lui Bolojan despre finanțarea celor peste 3.000 de primari și aleși județeni ai PNL, precum și la rezultatul alegerilor prezidențiale, în urma cărora electoratul a votat un candidat anti-sistem. Tișe consideră că aceste aspecte trebuie privite în contextul mai larg al activității politice a partidului și al contribuției membrilor săi la rezultatele electorale.
„Declarația domnului Bolojan de ieri, dintr-o întâlnire publică, spune mai mult decât pare. Mintea sa este încă la alegerile prezidențiale, devenite o obsesie politică, deși nimic nu îl recomandă pentru o asemenea miză. Printre altele, și în context, el spune că degeaba au fost finanțați cei peste 3.000 de primari și aleși județeni, parte din PNL -, pentru că oamenii au votat la prezidențiale cu un candidat anti-sistem. Adică, nici Ciolacu, nici Ciucă și nici Crin Antonescu nu au fost aleși de popor, în ciuda finanțărilor și a sprijinului politic acordat primarilor.”, a transmis Alin Tișe, referindu-se la Ilie Bolojan.
Alin Tișe susține că aleșii locali au contribuit la ascensiunea lui Bolojan
Președintele Consiliului Județean Cluj a criticat ceea ce consideră a fi o abordare care pune accentul pe alegerile prezidențiale și trece în plan secund rolul organizațiilor liberale și al reprezentanților aleși la nivel local. El a susținut că aceștia au contribuit atât la victoriile electorale ale PNL, cât și la formarea guvernării.
„De aici începe eroarea fundamentală, poziționându-se și el într-un «fel de anti-sistem», prin confundarea politicii cu prezidențialele și uitarea meritelor partidului care te-a propulsat. Să nu uităm: aleșii PNL au câștigat alegerile locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare și au contribuit decisiv la obținerea guvernării și a funcției de prim-ministru de către dl. Bolojan”, a declarat Alin Tișe.
Alin Tișe îi reproșează lui Bolojan că uită rolul aleșilor locali
Prin această afirmație, liderul liberal a evidențiat contribuția primarilor, a președinților de consilii județene și a organizațiilor teritoriale la rezultatele obținute de partid. Tișe susține că activitatea acestora nu trebuie separată de evoluția politică a conducerii centrale și de accederea lui Bolojan în funcția de premier. Acesta a formulat și un reproș direct la adresa fostului prim-ministru, invocând importanța recunoașterii sprijinului primit din partea colegilor de partid.
„A-i desconsidera pe aleșii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat. Iar a uita acest lucru spune multe despre caracter, loialitate și respectul față de propria echipă”, a mai scris liberalul.
Mesajul lui Tișe către colegii din PNL
În continuarea postării, Alin Tișe s-a adresat colegilor săi din partid, cărora le-a transmis că munca depusă la nivel local trebuie recunoscută și că rezultatele formațiunii nu pot fi asociate exclusiv cu o singură persoană. El a criticat concentrarea atenției asupra unui singur lider și a unei singure ambiții politice.
Liderul CJ Cluj a susținut că activitatea aleșilor locali este esențială pentru funcționarea partidului și în perioadele dintre alegeri. În mesajul său, acesta a făcut distincția între vizibilitatea conducerii naționale și eforturile depuse de reprezentanții PNL în comunitățile pe care le administrează.
„PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiții sau al unei obsesii prezidențiale. PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiții sau al unei obsesii prezidențiale. PNL este partidul oamenilor care muncesc în comunități, care își asumă victorii și înfrângeri și care țin partidul în viață între alegeri. Nu acceptați ca munca dumneavoastră să fie minimalizată, iar rolul dumneavoastră să fie șters din istoria succeselor partidului”, a transmis Alin Tișe.
Declarațiile sale pun accentul pe rolul structurilor teritoriale în obținerea rezultatelor electorale și pe necesitatea recunoașterii contribuției acestora la activitatea formațiunii. Totodată, Tișe a reiterat că PNL trebuie să funcționeze ca o echipă, în care rezultatele și responsabilitățile să fie asumate de membrii partidului, nu atribuite exclusiv conducerii.
Alin Tișe cere respect pentru contribuția membrilor partidului
În ultima parte a mesajului, președintele Consiliului Județean Cluj a revenit asupra ideii că unitatea formațiunii depinde de relațiile dintre membrii săi și de recunoașterea contribuției fiecăruia. Acesta a susținut că diferențele de ambiție politică nu ar trebui să înlocuiască respectul față de colegii care au participat la obținerea rezultatelor partidului.
Tișe a pledat pentru solidaritate și pentru păstrarea unui model de organizare bazat pe contribuția colectivă. Mesajul său a vizat atât relația dintre conducerea partidului și aleșii locali, cât și modul în care sunt recunoscute meritele celor implicați în activitatea politică și administrativă a PNL.
„Un lider adevărat își respectă echipa, nu o culpabilizează. Își recunoaște rădăcinile, nu le taie. Iar un partid puternic nu se construiește prin dezbinare, ci prin respect, solidaritate și recunoașterea meritelor fiecăruia. PNL trebuie să rămână un partid al echipei, nu al orgoliilor personale. Pentru că nimeni nu ajunge singur în vârf și nimeni nu poate conduce durabil întorcând spatele celor care l-au ridicat!”, a mai scris Alin Tișe în postarea de pe social media.
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