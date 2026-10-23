Ilie Bolojan acuză cheltuieli de aproape 200.000 de euro pregătite de ANCOM. Proiectul a fost blocat în ultima ședință de Guvern

Fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pregătea cheltuieli de protocol de aproape 200.000 de euro pentru activități desfășurate în țările arabe. Potrivit acestuia, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Guvernului pe care l-a condus, fără să fie informat în prealabil. Bolojan susține că a refuzat aprobarea cheltuielilor și avertizează că propunerea ar putea reveni în atenția noului Executiv.

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24, că a descoperit în ultima ședință a Cabinetului său un proiect de hotărâre care prevedea cheltuieli importante de protocol pentru ANCOM.

Potrivit fostului premier, fondurile urmau să fie utilizate pentru activități în țările arabe, în contextul susținerii candidaturii unui reprezentant al conducerii instituției pentru o funcție într-o organizație internațională.

Bolojan a susținut că propunerea a fost introdusă pe ordinea de zi fără să fie informat și că a decis să o retragă după ce a analizat conținutul documentului.

„La ultima ședință de guvern – fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să «spargă» – ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Fostul șef al Guvernului a criticat atât valoarea cheltuielilor propuse, cât și modalitatea prin care proiectul ar fi ajuns pe agenda Executivului.

Ilie Bolojan a explicat că nu fusese informat anterior despre această inițiativă și că titlul proiectului nu indica în mod clar natura cheltuielilor propuse.

Acesta a precizat că a analizat documentul și a decis eliminarea lui de pe ordinea de zi, împiedicând astfel aprobarea cheltuielilor în ședința respectivă.

„Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul.”, a punctat fostul premier.

Bolojan a susținut că retragerea proiectului a provocat nemulțumirea unui vicepreședinte al ANCOM, care ar fi publicat ulterior mesaje critice la adresa deciziei sale.

Fostul premier și-a exprimat îngrijorarea că proiectul privind cheltuielile de protocol ar putea fi analizat din nou de actualul Executiv, condus de Luca Niculescu.

Acesta a afirmat că speră ca noul Guvern să nu aprobe cheltuielile respective.

Declarația reprezintă însă o presupunere a fostului premier, nefiind prezentate informații potrivit cărora Guvernul Niculescu ar fi decis reintroducerea proiectului pe ordinea de zi.

În urma schimbării Executivului din octombrie 2026, Luca Niculescu a preluat conducerea Guvernului, înlocuindu-l pe Ilie Bolojan.