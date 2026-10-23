Ce înseamnă, de fapt, deficitul bugetar de 9%. Cristian Păun explică de ce fondurile europene nu sunt de vină: „Fix ăia care se lăudau, acum vorbesc în dodii”

Profesorul de economie Cristian Păun critică dur gestionarea finanțelor publice și demontează explicațiile guvernanților privind deficitul bugetar de 9,2% raportat la șase luni. Acesta avertizează că fondurile europene nu generează deficit dacă sunt decontate corect, însă pierderea a peste un miliard de euro din PNRR și deblocarea programului „Anghel Saligny” riscă să îngroape definitiv bugetul de stat până la finalul anului.

Politica fiscală a guvernului și declarațiile reprezentanților puterii pe tema deficitului bugetar atrag critici severe din mediul academic.

Profesorul de economie Cristian Păun acuză autoritățile de lipsă de competență în înțelegerea și administrarea finanțelor publice, subliniind că narațiunea oficială privind deficitul generat de investiții este complet eronată.

Expertul economist explică, pe pagina sa de Facebook, faptul că investițiile derulate prin proiecte europene, fie prin PNRR, fie prin programe clasice, nu produc deficit atâta timp cât sunt validate și decontate de Comisia Europeană.

Cristian Păun subliniază că aceste proiecte ajung să apese pe umerii bugetului de stat doar în momentul în care sunt comise erori de implementare, iar cheltuielile devin neeligibile, fiind astfel trecute pe seama statului.

Profesorul Păun arată că plata inițială a proiectelor se efectuează din bugetul național, urmând ca sumele să fie recuperate ulterior prin decontări.

Din acest motiv, raportarea unui deficit provizoriu la șase luni nu reflectă realitatea finală, deoarece plățile efectuate urmează să fie compensate de intrările din trimestrele următoare. Singura contribuție directă și corectă a statului la aceste proiecte rămâne cofinanțarea obligatorie de 15%.

Principala problemă semnalată de economist este pierderea efectivă a banilor europeni din cauza reformelor ratate. Cristian Păun precizează că eșecul în îndeplinirea jaloanelor privind legea salarizării unitare și Agenția Națională de Integritate înseamnă pierderea a peste un miliard de euro.

Deoarece aceste fonduri erau deja incluse în calculul țintei de deficit pe anul în curs, absența lor va adânci automat gaura din buget.

În plus, profesorul avertizează că reluarea plăților pentru programul de investiții locale „Anghel Saligny” va agrava considerabil situația financiară a țării.

O alocare suplimentară estimată la 6-7 miliarde de lei până la sfârșitul anului va reprezenta o presiune majoră asupra resurselor publice, periclitând și mai mult stabilitatea economică.

În finalul analizei sale, Cristian Păun susține că gestionarea actuală arată o lipsă gravă de pregătire din partea celor aflați la conducere, subliniind că decidenții politici ar trebui să își asume deciziile și să nu mai pună problemele actuale pe seama moștenirilor din trecut.

Economistul solicită măsuri concrete în loc de scuze politice, reamintind că promisiunile electorale privind existența resurselor financiare trebuie respectate, iar corecțiile sau tăierile aplicate anterior de alți lideri politici nu mai pot fi folosite drept pretext pentru lipsa de acțiune.