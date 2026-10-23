EXCLUSIV Documente. Turism pe bani publici: Stratagema „deplasărilor de weekend” ale ministrului Dragoș Pîslaru la Bruxelles și Luxemburg

Practicile demnitarilor privind cheltuirea banilor publici pentru deplasări externe continuă să genereze controverse majore, iar cazul ministrului interimar Dragoș Pîslaru este unul de manual.

În centrul atenției publice se află un tipar bine stabilit prin care ministrul își planifică vizitele de lucru europene astfel încât să se suprapună cu timpul petrecut alături de familie și în locuința proprie din Bruxelles, beneficiind în același timp de diurne și decontări substanțiale din bugetul statului.

Contextul care a scos la iveală aceste nereguli a apărut după ce s-a descoperit că Dragoș Pîslaru a decontat mii de euro pentru cazare în Bruxelles, în ciuda faptului că deține o casă în capitala Belgiei.

Schema utilizată era una simplă, dar extrem de eficientă pentru confortul personal: cu toate că întâlnirile oficiale la Comisia Europeană aveau loc lunea, ministrul alegea să plece la Bruxelles încă de vineri. Astfel, acesta își petrecea weekendurile în orașul unde are rezidența și interese personale, totul pe banii ministerului.

Acest mod de operare a atras reacții dure pe scena politică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat public demisia ministrului interimar, acuzându-l pe acesta că a utilizat banii publici pentru deplasări „fictive” la Bruxelles.

Documentele oficiale consultate de EVZ confirmă apetitul pentru cheltuieli ridicate chiar și pentru deplasări extrem de scurte. Conform documentului, ex-ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar, Dragoș-Nicolae Pîslaru, a aprobat un ordin de deplasare pentru reuniunea Consiliului EPSCO de la Luxemburg, programată pentru data de 19 octombrie 2026. Perioada aprobată pentru deplasare este 18-19 octombrie 2026 (duminică și luni).

Datele concrete din devizul estimativ de cheltuieli arată costuri exorbitante pentru doar două zile de vizită:

Transport internațional: Biletul de avion pentru o singură persoană este decontat la suma de 900 de euro. Adică business class…

Cazare: S-a alocat suma de 300 de euro pentru o singură noapte de cazare.

Diurnă: Ministrul beneficiază de o diurnă de 112 euro, aferentă celor două zile de deplasare (56 de euro/zi).

Transport local: Transferul pe ruta aeroport-hotel-aeroport costă 50 de euro.

Cheltuieli de protocol: S-a alocat o sumă maximă impresionantă de 1.000 de euro pentru o vizită de mai puțin de 48 de ore.

În total, devizul pentru scurta escapadă duminică-luni la Luxemburg s-a ridicat la 2.362 de euro, ceea ce, la cursul valutar menționat de 5,50 lei/euro, înseamnă nu mai puțin de 12.991 lei. Aceste cifre demonstrează continuarea unui tipar în care proximitatea față de Bruxelles și Luxemburg se transformă într-o gaură neagră pentru bugetul Ministerului Muncii.

Prin repetarea acestor tipuri de itinerarii, suprapuse strategic peste finalurile de săptămână sau organizate la costuri maximale în regiunea unde ministrul are deja o reședință, suspiciunile privind transformarea vizitelor de lucru într-un instrument de subvenționare a vieții personale rămân profund justificate.