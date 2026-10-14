Sorin Grindeanu anunță cele 10 condiții ale PSD pentru Guvernul Niculescu. Ce a decis cu privire la indexarea pensiilor

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri, 14 octombrie, zece priorități pe care formațiunea le solicită viitorului Guvern condus de Luca Niculescu. Printre măsurile anunțate se numără înghețarea taxelor în 2027, indexarea pensiilor, eliminarea contribuției CASS pentru anumite categorii de persoane și demararea reformei administrative.

Consiliul Politic Național al PSD a decis intrarea partidului la guvernare, după ce liderii social-democrați au analizat programul viitorului cabinet. Potrivit lui Sorin Grindeanu, prioritățile prezentate de partid se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe desfășurate miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, unde reprezentanții Consiliului Politic Național au votat asupra participării PSD la guvernare. Înaintea reuniunii, Sorin Grindeanu avertizase că varianta intrării partidului singur la guvernare „ar vulnerabiliza” formațiunea din punct de vedere electoral.

După încheierea ședinței, liderul social-democrat a anunțat decizia partidului și a prezentat lista celor zece măsuri pe care PSD le consideră prioritare pentru activitatea viitorului Executiv.

Una dintre principalele solicitări vizează prezentarea situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pentru anul 2027. PSD cere ca această etapă să fie încheiată până la 1 noiembrie 2026.

Social-democrații solicită și semnarea unui memorandum cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asigurată predictibilitatea fiscală pentru anul viitor. Sorin Grindeanu a explicat că obiectivul este menținerea nivelului actual al taxelor, fără majorări în 2027.

O altă cerință se referă la structurarea și aprobarea rectificării bugetare, astfel încât să fie acoperite necesitățile de finanțare ale spitalelor, serviciilor critice și funcționării instituțiilor statului. Termenul solicitat pentru această măsură este 1 noiembrie 2026.

Pe lista PSD figurează și inventarierea proiectelor finanțate din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau de la bugetul de stat, care urmează să fie susținute din fonduri naționale.

Partidul condus de Sorin Grindeanu solicită accelerarea aplicării măsurilor prevăzute în Planul de relansare economică. Potrivit calendarului prezentat de liderul PSD, acestea ar trebui să devină operaționale până la 15 noiembrie 2026.

Elaborarea bugetului de stat pentru 2027 reprezintă o altă prioritate, cu termen-limită 1 decembrie 2026. PSD cere ca documentul să respecte țintele de deficit bugetar, dar să mențină și un nivel ridicat al investițiilor. Social-democrații mai solicită prezentarea măsurilor prin care va fi asigurată furnizarea energiei și încălzirea populației pe durata sezonului rece.

Pe agenda viitorului Guvern se află și indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, precum și a pensiei minime. Totodată, PSD cere eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.

A zecea prioritate anunțată de Sorin Grindeanu vizează demararea reformei administrative, prin comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori și reunirea unor servicii publice, cu scopul reducerii cheltuielilor.

Măsura propusă de PSD urmărește reorganizarea administrației locale prin asocierea voluntară a localităților mici și prin reducerea costurilor de funcționare a serviciilor publice. Lista prezentată de liderul social-democrat nu stabilește însă, în comunicarea citată, un calendar distinct pentru aplicarea acestei reforme.

Cele zece priorități formulate de PSD includ, astfel, măsuri fiscale, bugetare și sociale, alături de schimbări administrative și obiective privind funcționarea serviciilor publice.

Sorin Grindeanu a anunțat că partidul va evalua performanțele Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare. Evaluarea va avea loc după o perioadă inițială de activitate a Executivului, potrivit declarației liderului PSD.

Lista celor zece priorități prezentate de președintele social-democraților cuprinde următoarele solicitări: