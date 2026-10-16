Restul de plată pentru proiectele din PNRR. Dragoș Pîslaru explică unde ajung proiectele nefinalizate: Nu rămân orfane

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene evaluează plățile rămase pentru investițiile din PNRR, în condițiile în care restul de plată pentru proiectele nefinalizate ajunge la 843 de milioane de lei. După ședința de Guvern de vineri, 16 octombrie, Dragoș Pîslaru a venit cu clarificări despre stadiul fondurilor europene, riscurile de sancțiuni din partea Comisiei Europene și soluțiile găsite pentru ca nicio investiție să nu rămână fără finanțare.

Proiectele nefinalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) mai au nevoie de 843 de milioane de lei pentru acoperirea plăților rămase, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

În timp ce autoritățile analizează situația financiară exactă, oficialul dă asigurări că investițiile care au fost eliminate din planul inițial au fost preluate în alte mecanisme de finanțare și nu au rămas fără susținere bugetară.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, că suma estimată pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nefinalizate și pentru care mai există plăți de efectuat este de 843 de milioane de lei.

Oficialul a precizat că autoritățile analizează situația împreună cu Ministerul Finanțelor, iar estimările finale vor fi clarificate la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie.

Întrebat câte proiecte asumate prin PNRR nu au fost încheiate până la data de 31 august și care este valoarea totală a acestora, Dragoș Pîslaru a explicat că situația nu poate fi redusă la o simplă listă de investiții nefinalizate la termen. El a punctat că o parte dintre investiții au fost eliminate din plan în urma revizuirilor negociate anul trecut.

„Întrebarea pe care o puneți face obiectul unei analize pe care o avem cu Ministerul de Finanțe acum”, a declarat ministrul, care a precizat că instituțiile lucrează în prezent la o raportare detaliată privind situația financiară a proiectelor.

Potrivit ministrului, sumele exacte vor fi clarificate în următoarele săptămâni, însă necesarul rămas pentru închiderea bugetului estimat pentru PNRR este, în acest moment, de aproximativ 7,6 miliarde de lei.

De asemenea, el a afirmat că tragerile din PNRR au depășit deja 87% din valorile prevăzute în graficele de implementare și că estimarea de peste 3 miliarde de euro pentru componenta de granturi ar putea acoperi integral necesarul rămas.

Solicitat să ofere un număr concret al proiectelor care nu au fost închise până la 31 august, inclusiv al celor derulate de autoritățile locale, ministrul nu a prezentat o cifră exactă.

Acesta a susținut că, în urma revizuirilor PNRR, proiectele rămase în derulare au fost preluate în alte mecanisme de finanțare sau incluse direct în bugetele instituțiilor responsabile.

„Nu avem acest concept de proiecte care au rămas orfane, ci toate sunt prinse într-un fel sau altul în buget”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Oficialul a explicat că investițiile care nu au mai fost menținute în ultima versiune negociată a PNRR au fost încadrate în alte surse de finanțare, inclusiv în bugetele Ministerului Dezvoltării, Ministerului Educației și Ministerului Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Totodată, Pîslaru a menționat că tabloul de bord privind proiectele a fost actualizat, cu excepția unor date din domeniul educației care mai trebuie revizuite, indicând că printre investițiile aflate încă în execuție se numără proiecte majore din sectorul transporturilor.

Întrebat despre cele peste 2.000 de proiecte aflate în analiză din cauza documentației incomplete, ministrul a insistat asupra diferenței dintre proiectele incluse în ultima formă negociată a PNRR și cele care continuă prin alte surse de finanțare.

În cadrul conferinței de presă, Dragoș Pîslaru a fost întrebat și despre corespondența dintre autoritățile române și Comisia Europeană privind legea referitoare la regimul incompatibilităților, precum și despre posibilitatea ca România să fie sancționată sau să nu primească integral suma aferentă jalonului.

Ministrul a declarat că, din perspectiva conținutului, Comisia Europeană a confirmat că jalonul răspunde cerințelor prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului.

În ceea ce privește aspectele legate de statul de drept, Pîslaru a precizat că schimburile de informații au avut loc între structurile Comisiei Europene responsabile de justiție și Guvernul României, fără a implica direct MIPE.

„În acest moment, Comisia face analize cu privire la aceste aspecte legate de statul de drept”, a afirmate ministrul.

Acesta a subliniat că evaluarea respectivă nu intră în atribuțiile sale în dialogul cu structurile europene privind îndeplinirea jaloanelor PNRR, ci ține de relația generală dintre România și Comisia Europeană în privința statului de drept, fără a oferit un răspuns definitiv privind o eventuală sancțiune sau plata integrală a sumei.